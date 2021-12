La delicada situación entre Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla está a la orden del día. Así lo demostró el presentador de 'Sálvame' durante la tarde del 1 de diciembre de 2021, donde en una conversación sobre las mejores y las peores presentadoras de la cadena, se hizo alusión al nombre de la gaditana. Todo empezó con las declaraciones de Lara Álvarez sobre uno de sus peores episodios de su vida, que le llevó a pedir ayuda psicológica.

Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla

"Hay pocos presentadores que sean tan agradables como ella", señalaba Marta López. "Yo, por ejemplo. Pregunta a ver con quién he tenido yo un problema", preguntaba Vázquez, riendo y señalando que había tenido con Belén Esteban, Antonio Montero y unos cuantos colaboradores más. "Para ti, ¿quién es una presentadora poco agradable?", lanzaba la pregunta al aire Vázquez, mientras López echaba balones fuera.

"Sed valientes, te ha hecho una pregunta, para ti quién es una de las menos agradables. Conmigo ha sido Paz Padilla, pero no porque sea mala conmigo, porque no tengo mala relación con ella, pero hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con Paz. Y alguna vez hemos tenido alguna trifulca", respondía Belén Esteban, dando pie al comentario del catalán sobre Padilla. "Pero tú, por ejemplo, no tienes ganas de morirte, ¿no?", decía, aguantándose la risa, al igual que Kiko Matamoros, tras hacer referencia a la peculiar forma que tiene la de Cádiz de afrontar la muerte tras la pérdida de su marido.

Más risitas

"No, yo no tengo ganas de morirme, pero eso no quiere decir que yo tenga mala relación con ella", puntualizaba Esteban, dejando claro que su relación tampoco es desastrosa. "¿De qué te ríes?", preguntaba molesta la expareja de Jesulín de Ubrique, mirando a Matamoros, quien todavía estaba atónito con la tremenda pulla que acababa de soltar el de Badalona por la boca.