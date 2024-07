Por Beatriz Prieto |

Tras dos semanas de espera, Antena 3 por fin emitió la esperada semifinal de 'Tu cara me suena 11' la noche del viernes 12 de julio, en la que se anunciaron los cuatro concursantes que se sumaban a Raoul Vázquez para optar a ser el ganador de la edición. No obstante, antes de conocer a los afortunados, el programa proclamó al último ganador de una gala, puesto en el que se estrenó Juanra Bonet, gracias a su animada imitación de Fran Perea.

Juanra Bonet actúa junto a Fran Perea en la semifinal de 'Tu cara me suena 11'

"Me hace mucha ilusión.", confesó el presentador, en su encuentro previo con Manel Fuentes . Bonet se enfrentó entonces a una imitación de, en la que estuvo acompañado por el propio artista.

"Tuve la gran suerte de ver la actuación basada en la imitación, era en los Premios Forqué, estaba en la primera fila. Y disfruté como una bestia. ¿Te puedes creer que he disfrutado el doble?", confesó Santiago Segura, para después subrayar que "Juanra ha hecho un concurso impresionante". "El tío tiene oído, voz, le pierde hacer que la gente se ría, pero hoy quiero darle un doce, que si no me voy a quedar con las ganas", elogió el juez.

"Muy merecido"

"Es una canción atemporal, un himno para toda España, y verlo por partida doble, disfrutarlo de verdad, porque habéis conectado, ha sido como una actuación mítica que va a quedar en la historia de 'Tu cara me suena'", opinó por su parte Chenoa quien, junto a Carlos Latre y Lolita Flores, le otorgaron a Bonet sus onces, mientras Segura cumplió su palabra de darle su máxima puntuación.

"Juanra puede ganar", ovacionaron los presentes, una y otra vez, en medio de la sorpresa del presentador. Un vaticinio que se cumplió, puesto que Bonet remató la noche con su primera victoria en la edición, al recibir el doce del público. "Era muy difícil, pero también muy merecido que ganaras una gala", señaló Fuentes, al abrazar a su amigo y compañero, quien procedió a ceder el premio a Miguel Lago, dado que era el único que aún no había podido hacer una donación.