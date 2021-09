La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha puesto patas arriba los contenidos informativos de las cadenas de televisión de nuestro país; de hecho, presentadores y reporteros han pisado suelo canario para contar in situ todo lo que estaba ocurriendo desde el domingo 19 de septiembre. No obstante, la actividad volcánica no parece remitir y la lava ha entrado en contacto con el mar. La Guardia Civil ha desalojado a los periodistas que se encontraban por la zona.

Periodistas abandonando el puerto de Tazacorte y agentes de la Guardia Civil

Desde las 00:00h del miércoles 29 de septiembre (23:00h en Canarias), todo se preparaba para tomar las medidas adecuadas si las peores previsiones se cumplían. La versión matinal de 'Antena 3 noticias' emitió unas imágenes en las que la periodista Laura Cambil narraba que en cualquier momento podrían invitarles a abandonar el puerto de Tazacorte para respetar el perímetro de seguridad preestablecido.

Un minuto después de que pasase la medianoche en la península, la lava entró en contacto con las aguas atlánticas: "Tenemos que alejarnos del puerto, porque La Guardia Civil está echando a todas las personas que estamos aquí", prosiguió exponiendo la reportera de Atresmedia. "Había numerosos medios de comunicación y curiosos. Nos están echando a todos, nos dicen que es por nuestra salud, por nuestra seguridad", aseveró segundos después.

Las imágenes captadas por las cámaras mostraban a un conjunto de profesionales de diferentes grupos de comunicación con cierta confusión ante lo que los agentes comunicaban: "Nos vamos señores, nos vamos todos. Me da igual, son las órdenes que se están dando", pudo escucharse. Cabe destacar que la dirección del viento fue desplazando las nubes hacia la zona marítima.

Laura Cambil y un compañero, desde el puerto de Tazacorte

Los expertos recomiendan no salir de casa

Esta decisión se ha tomado en aras de preservar la salud de los periodistas, pues los expertos y autoridades han llegado a solicitar no salir de sus casas: el motivo principal es que esa nube tóxica tras la quema de fertilizantes es "como respirar lejía". Tiempo después, algunos de estos profesionales se desplegaron por diferentes puntos de la costa palmera.