Todos los cameos de representantes de Eurovisión en la película de Netflix y el papel de Jon Kortajarena

Los fans de Eurovisión se debaten entre la curiosidad, el escepticismo y la alegría por que una plataforma internacional como Netflix haya realizado una película sobre el festival. No cabe duda de que el largometraje de Will Ferrell tiene como objetivo realizar un homenaje al evento musical más importante del mundo y ello incluye el disfrute de la comunidad eurofan, por lo que no podían dejar de hacer su aparición algunos de los representantes más icónicos de la historia del certamen.

'Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga' se estrena el viernes 26 de junio pero FormulaTV ya ha podido ver la cinta y descubrir los cameos que harán vibrar a los fans desde su salón. Entre ellos se encuentran varios ganadores inolvidables, siendo el primero en aparecer el portugués Salvador Sobral. Como él mismo se había encargado de desvelar, dará vida a un músico callejero. ¿Alguna duda sobre la canción con la que emocionará a los protagonistas?

Loreen, Alexander Rybak, Conchita y Netta, algunos de los cameos de 'Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga'

El ganador de Eurovisión 2017, no obstante, no forma parte de la escena musical en la que hacen su aparición el resto de sus compañeros eurovisivos. Un total de diez antiguos representantes se juntan en un medley de canciones que, sin duda, se convertirá en uno de los puntos álgidos de la película. Los vencedores Alexander Rybak (Noruega 2009), Loreen (Suecia 2012), Conchita Wurst (Austria 2014), Jamala (Ucrania 2016) y Netta (Israel 2018) se unen a Jessy Matador (Francia 2010), Elina Nechayeva (Estonia 2018), Bilal Hassani (Francia 2019), Anna Odobescu (Moldavia 2019) y John Lundvik (Suecia 2019).

A estos cameos se une el de ABBA, aunque en forma de archivo. La actuación de "Waterloo" en la edición de Eurovisión 1974 celebrada en Brighton es el punto de partida en la película protagonizada por Will Ferrell y Rachel McAdams. A esta última se encarga de ponerle voz en los pasajes musicales Molly Sandén, cantante sueca que quedó en tercer lugar en Eurovisión Junior 2006 y ha participado en tres ocasiones en el Melodifestivalen. Otros rostros ligados al universo eurovisivo que hacen su aparición en la ficción son Graham Norton, comentarista habitual de BBC, y William Lee Adams, director del medio especializado Wiwibloggs.

Jon Kortajarena, presentador de Eurovisión

Pese a que España es uno de los países participantes con mayor comunidad eurofan, en la película de Netflix no interviene ninguno de nuestros abanderados. La representación española viene de la mano de Jon Kortajarena, actor y modelo que en la cinta da vida al presentador del festival. Él es uno de los encargados de anunciar las candidaturas y dar paso a los portavoces de los votos en esta edición ficticia que se desarrolla en Edimburgo, y en la que Fire Saga trata de hacerse con la primera victoria de Islandia.