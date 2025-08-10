Dentro de Galerna, la consultora que 'resucita' programas pasándoles la ITV

Por Almudena M. Lizana |

María López y Sonia Rúa Sánchez son dos periodistas amantes de la televisión que forman un emocionante tándem desde hace 25 años. Con una gran trayectoria a sus espaldas, juntas fundaron en 2023 Galerna Content, un estudio de creación y asesoramiento de formatos audiovisuales. Analizamos con ellas las claves de su trabajo y cómo se organizan para ayudar a productoras, cadenas y plataformas.

¿Cómo surge la idea de uniros para crear Galerna?

María López: Llevamos veinticinco años trabajando en la tele, en productoras, y creo que hemos hecho de todo. Empezamos siendo redactoras y hemos pasado por todos y cada uno de los puestos, la verdad. Y después de haber hecho de todo en la tele, nos preguntamos: ¿Qué es lo que más nos ha gustado hacer durante estos veinticinco años? Sin duda, crear formatos.

Sonia Rúa: Al final es que es con lo que más disfrutábamos. Lo pensábamos, lo diseñábamos, lo desarrollábamos. Íbamos a venderlo y lo dirigíamos. Entre las dos hemos sido productoras ejecutivas, directoras, guionistas...y siempre juntas. Hemos ido pasando por diferentes productoras pero sobre todo en dos en las que hemos estado diez años en una y doce en otra. Hasta que llegó el momento en el que dijimos...¿por qué no nos ponemos por nuestra cuenta? Así fue.

¿Por qué elegisteis el nombre de Galerna?

Rúa: La empresa se llama Galerna Content porque es un fenómeno meteorológico del norte. Se dice que llega la Galerna cuando entra por el mar un viento que lo cambia todo.

Contadme en qué consiste vuestro trabajo, porque tenéis muchos servicios dentro de vuestro catálogo.

López: Esta empresa es un modelo de negocio que descubrimos en nuestras visitas a mercados internacionales. La clave ha sido saber que en España no existía ninguna. Ahí vimos nuestra oportunidad de negocio y decidimos aprovecharla. Dentro de nuestra empresa tenemos dos líneas de negocio. Una es la creación de formatos originales, bien sea por decisión propia, por encargo para productoras o cadenas, o bien por la adaptación de formatos internacionales. Una productora puede comprar una productora y decir, 'Chicas hacerme la adaptación de este formato para que encaje en nuestro mercado'. Y lo podemos hacer, esa es una línea. Y la otra línea muy interesante, que nos está dando mucho juego, es el seguimiento de programas en emisión. ¿Qué es eso? Desde las productoras o desde las cadenas directamente, se ponen en contacto con nosotras, casi siempre de forma confidencial, para que analicemos el programa y propongamos cambios o mejoras con el fin de mantenerse en parrilla. Son programas que no están pasando por su mejor momento. Analizamos las escaletas, los guiones, los planteamientos, la organización del equipo, la propuesta de presentadores, colaboradores, o sea, hacemos una especie de ITV del programa y ponemos en marcha cambios. Y hasta ahora todos los clientes que hemos tenido y los programas que hemos analizado se han mantenido en parrilla. Solemos hacerlo de forma confidencial trabajando mano a mano con el equipo directivo. Esa es una de nuestras características. No ofrecemos exclusividad, pero sí confidencialidad.

Rúa: Nos está funcionando mucho el boca a boca. Al final este sector es muy pequeño si te llama una productora y, lo que dice María, hacemos el seguimiento, cambiamos la escaleta, planteamientos, colaboradores y sube unos puntitos de audiencia, desde la propia cadena o productora hablan de nosotras a otros proveedores o clientes.

Durante estos veinticinco años tenemos una gran trayectoria profesional. Empezamos en 3Koma, la filial de Boomerang en Euskadi. Ahí tuvimos un momento muy top de nuestra carrera con El coro de la cárcel. Un formato original para TVE que tuvo tres temporadas, que fue opcionado y vendido a varios países y que recibió grandes premios, entre ellos fue finalisa en los International Emmy Awards 2007. Eso nos abrió muchas puertas. Después en la etapa de New Media creamos muchos otros formatos pero el hijo súperdotado fue el formato Tupper Club, que se vendió a 6 autonómicas con varias temporadas y recibió el premio a mejor formato original en el FESTVAL 2022. La experiencia nos ha ido poniendo a muchas personas y oportunidades en el camino. Por eso creímos 'que había llegado nuestro momento'.

¿Y qué es lo más complicado de vuestro día a día? Imagino que juzgar, por ejemplo, un programa de forma externa sin herir los sentimientos de las personas que trabajan en él es difícil.

López: Pues sí, es muy difícil. Cuando yo estaba en un programa, yo siempre le pedía opinión a Sonia, porque la visión externa de alguien ajeno al programa te aporta una visión completamente diferente. Es igual que en la vida en general, cuando tú tienes un problema y estás metido en ese pozo, no ves la solución. ¿Y qué haces? Acudes al psicólogo o hablas con una amiga, alguien que desde fuera te ofrezca otra perspectiva. Eso es lo que nosotras proponemos, una visión externa.

Rúa: Yo misma, cuando estaba dirigiendo un programa, me sentía dentro de un bucle. Si va bien de audiencia no hay problema, pero si va mal se convierte en un agujero negro de presión. El día a día te come, no tienes invitados, te fallan colaboradores, se va un redactor ... y ese día a día te puede. Esto se agrava sobre todo cuando son programas diarios en directos. Es una situación muy complicada y tener a una persona, en este caso como María, que desde fuera me decía: 'Oye Sonia, mejor vete por aquí, cambia la escaleta, no acabes por aquí, termina en lo otro', es una gran suerte. Así es cómo hemos trabajado nosotras. Ahora hacemos lo mismo pero para otros equipos.

López: También nos han llegado propuestas de trabajo a las que hemos dicho: 'No, esto no lo vamos a coger'. Porque al final, si tú no estás segura de lo que vas a hacer, pues no lo haces. O sea, quiero decir que a estas alturas de la vida, hay que ser consecuente y ofrecer un servicio por el que puedes responder.

Rúa: Nuestra manera de trabajar no es invasiva, o sea, nosotras siempre contamos con los directores de los programas. '¿Y qué te parece si hacemos este cambio? ¿Cómo lo ves?'. Entonces, al final van entrando. Igual al principio con algunos equipos cuesta un poco más, con otros sentimos una confianza ciega porque con muchos de ellos hemos trabajado en el pasado. Nos pasa que ellos mismos nos dicen: 'No sé qué hacer, no sé por dónde ir, estoy haciendo un montón de cambios, mira, me van a quitar el programa, necesito que me eches un cable'. Y ahí entramos y trabajamos codo con codo.

López: También nos llaman para pedirnos ayuda en la búsqueda de talento. Las cadenas siempre quieren caras nuevas y en el día a día no tienes tiempo para dedicarte a buscar nuevos reporteros, presentadoras... Si eres una productora muy grande, que tiene un I+D potente, pues igual sí, pero si eres una productora mediana o tienes a toda tu gente de confianza en el día a día sacando los programas adelante, te resulta imposible. Ahí es donde aparece Galerna. Nosotras estamos siempre alerta, viendo programas, pódcast... Analizamos todo lo que se hace en el mercado porque es nuestro trabajo y porque también es nuestro hobby.

¿Cómo os dividís las tareas siendo dos?

Rúa: Llevamos toda la vida trabajando juntas. De momento, hemos podido estar juntas en todos los proyectos. En la parte más creativa, cuando tenemos que escribir un proyecto de cero, pues igual empieza una y luego sigue la otra. Es sumatorio. La parte de María la leo yo, la parte mía la lee María.

López: Nuestra clave está en que este trabajo es lo que hemos hecho durante toda la vida sin darnos cuenta. Como confiamos ciegamente la una en la otra, porque llevamos veintitantos años juntas, al final yo sé que lo que ella me vaya a decir no es interesado, es real. Hay una confianza ciega (como aquel maravilloso reality) y las dos estamos para sumar. Esatranquilidad es lo que nos lleva a sacar proyectos y formatos de los que estamos súpercontentas y súperorgullosas.

Rúa: Además dentro de nuestro trabajo está el asistir a mercados internacionales como los de Londres, Cannes... Este año hemos ido por primera vez como Galerna.

¿Cómo fue la experiencia en Cannes?

López: Habíamos ido un montón de veces con las otras empresas, pero es muy diferente llegar allí y contar las ideas de tu empresa. Uno de nuestros formatos ha sido opcionado por una empresa italiana y hemos llegado a un acuerdo con una distribuidora francesa. No nos podemos quejar, estamos muy contentas. Al final estamos recogiendo el trabajo realizado previamente. No acabamos de aterrizar en este sector, es que llevamos veinticinco años picando piedra y ahora por fin hemos encontrado el mineral. Creo que esa es un poco la filosofía. Sonia y yo nos conocimos siendo becarias en Onda Cero allá por 1996 y hasta hoy no nos hemos separado.

¿Y cuánto puede durar uno de vuestros trabajos? ¿Son asistencias puntuales o tenéis algunas más prolongadas?

López: Tenemos de todo. Esto es un poco como a la carta. Puedes ir al restaurante y comerte un menú degustación, comer a la carta o elegir el menú del día. Así funcionamos nosotras, nos acoplamos mucho a las necesidades del cliente. Con algunas productoras tenemos acuerdos anuales. Date cuenta que no generamos gastos de estructura para las empresas y eso es muy interesante para ellas. Hacemos todo tipo de cosas. Nos llaman para decirnos 'Me ha llegado esta petición de la cadena, pensad algo'. 'Necesito una lista de presentadores para tal concurso', 'Necesito una lista de títulos para este posible programa', 'Necesito cambiar la sección de no sé qué'. Todo ese tipo de cosas que hace un I+D interno, lo hacemos nosotras. Luego están los trabajos específicos en los que trabajamos por contratos temporales o por proyecto. Nos dicen: 'Oye, pues nos ha pasado esto con este programa y os queremos contratar un mes para que le deis un lavado y a ver lo que sale'. Nos ha pasado eso y después esa empresa nos ha dicho: 'Quedaros más'.

Rúa: Incluso nos van renovando mes a mes. Trabajamos para todo tipo de productoras grandes y pequeñas.. Hemos hecho formatos pensando a lo grande, para plataformas y con un presupuesto muy generoso, pero también hemos hecho proyectos para productoras más pequeñas con un presupuesto muy ajustado. Nos amoldamos bien tanto a las necesidades presupuestarias como a los distintos géneros. Hacemos factual y programas de plató. Siempre desde la humildad, diciendo: 'Mira, vamos a probar esto y si no funciona, no pasa nada'. Lo nuestro es dar una visión externa lo más creativa posible.

López: Nadie tiene la varita mágica... En un programa el día a día te come. Entonces, al final, como no tienes ese tiempo de parar y pensar qué puedo hacer... necesitas la ayuda de alguien. En algunas productoras, si son grandes, ese alguien está ahí, pero en muchas otras productoras esa persona no existe. Por eso nos llaman. Yo suelo decir que nuestro trabajo como consultoras de contenido, es como lo que pasa en los programas de reformar las casas, ¿la vendes o la amas?. Pues aquí lo mismo, antes de que maten a tu programa, ¿por qué no intentar salvarlo?. Otra vía de negocio que se nos ha presentado es que algunas productoras no pueden asisitir a los mercados internacionales, porque no pueden destinar a nadie para ello, así que nos encargan informes de cómo está el mercado, tendencias.. Y si a eso añadimos que ya sabemos qué características son las de su empresa o qué tipo de programas forman su ADN pues les hacemos un barrido ad hoc.

Esto es un modelo pionero en España y, aparte de lo complicado que es eso, de haber encontrado este hueco en el mercado, sois dos mujeres emprendedoras, que creo que eso lo hace más difícil. ¿Cómo ha sido el emprender?

López: Lo más difícil de todo es la parte financiera. Somos las dos de letras y la parte empresarial es lo más complicado, pero hemos tenido mucha suerte porque el Ayuntamiento de Bilbao nos lo ha facilitado todo. Nos acogieron en un programa de emprendimiento y no hemos recibido sino ventajas precisamente por lo que has dicho tú, por ser mujeres, por tener cincuenta... Es que estaba claro que era nuestro momento. Ellos nos han abierto un camino y nos acompañan en el viaje.

Rúa: Sí, nos han llevado de la mano totalmente para formar la empresa y todo lo que ello supone. Nos han formado y asesorado y lo siguen haciendo. Cuando tienes una duda, tienes a quién llamar y tener apoyo en toda la parte empresarial nos ha aliviado mucho. Por supuesto además contamos con una asesoría y un despacho de abogados para temas legales. Nos hemos ido adaptando y aprendiendo.

También os han otorgado la baldosa de Bilbao.

Rúa: Eso es un reconocimiento al valor de ser emprendedoras.

López: Sí eso es, estamos dentro de la entidad que se ocupa de apoyar estas acciones entre muchas otras, y se llama Bilbao Ekintza. Estamos súperagradecidas.

Rúa: De hecho, nuestra oficina está dentro de un coworking de Bilbao Ekintza. Te apoyan en todo.

Antes habéis hablado de que no tenéis exclusividad, pero sí tenéis confidencialidad. ¿Cómo es eso de trabajar un poco en la sombra?

Rúa: Sí, con lo de trabajar en la sombra, nos referimos a veces los equipos no saben que estamos ahí detrás trabajando. Lo importante es que lo sepa quién dirige el programa para el que trabajamos porque los programas salen adelante por el trabajo en equipo. Ni el mejor director del mundo, ni la mejor presentadora pueden hacer que un programa funcione si están solos. Nosotras llevamos toda la vida trabajando en la tele y nos sentimos súperrealizadas. No nos hace falta ponernos la medallita. Nuestro deseo es seguir trabajando en la tele, ser felices, disfrutar con lo que hacemos, pero también damos mucha importancia a nuestra vida personal y a la de nuestras familias. Y con este trabajo por fin lo hemos conseguido. En ese sentido, creo que sí que hemos triunfado, porque hemos sido capaces de hacer lo que nos gusta y vivir felices. Esta profesión es muy dura y se meten muchas horas y el día a día a veces es muy difícil. Compatibilizar todo eso es un auténtico tetris y ahí creo que sí que hemos acertado. Al final el que se tiene que enterar es la persona que te contrata y esa persona sí se entera, porque entre ellos hablan y de repente te llaman. "Oye, mira, es que me ha hablado de vosotras un CEO de tal y ya me ha dicho que les habéis ayudado, no sé si podemos quedar y os conozco". Es así, es tal cual.

López: En algunos casos no les ha importado que se sepa que estamos ahí. Nos han presentado al equipo y hemos estado con él codo con codo. En otros prefieren que no se sepa. Nosotras nos amoldamos, no tenemos problema.

Rúa: Nosotras estamos encantadas. Nos hemos pasado la vida haciendo escaletas, guiones, corrigiendo, haciendo propuestas, visitando a directivos de cadenas, vendiendo todo tipo de ideas pero esa otra parte de pensar y crear cosas... ¡Eso nos da la vida!. Porque en nuestro trabajo una parte es la del oficio y otra es la de la creatividad. Dar rienda suelta a todo eso que llevamos dentro y que encima te paguen me parece una fantasía. Preguntar ¿qué limitaciones hay? y que te digan que es una carta en blanco: 'Pensad lo que queráis', eso no tiene precio.

¿En alguna ocasión sois vosotras las que llamáis a la puerta de alguna cadena o productora a decir: 'Creo que este producto lo podríamos mejorar de esta manera'? ¿O es siempre a la inversa?

Rúa: Pues todavía eso no lo hemos hecho, porque pensábamos hacerlo, pero como nos ha ido entrando el trabajo, no hemos visto la necesidad de hacerlo. Sin embargo, sí que es una cosa que tenemos ahí un poquito en la recámara.

López: Lo que sí que hacemos cuando ya te nemos un acuerdo con una productora, y nos dicen de pensar algo muy concreto es cumplir con la oferta pero ofrecerles algo más. En esos momentos que de repente igual tienes un día inspirado y que ya conoces un poco al cliente, igual se nos ocurre algo. Ahí libremente sí que se lo proponemos a la productora. Ahí sí decimos 'Se nos ha ocurrido una idea y le vamos a dar un poquito de forma' y si nos dan alas, pues allí que vamos. A veces nos piden que vayamos con ellos a la cadena para defenderlo.

Rúa: También alguna productora nos ha dicho: 'Este formato es súperinteresante, pero nosotros no tenemos la experiencia para hacer eso, porque somos otro tipo de productora y lo que estáis ofreciendo vosotras es de plato, o al revés'. Entonces, nosotras les decimos que no se preocupen, que si lo vendemos, nosotras les ayudamos y lo ponemos en marcha y cuando ya vuele solo, nosotras damos un pasito para atrás y ya se queda el equipo. Eso también lo hemos hecho a lo largo de nuestra carrera en varias ocasiones.

Rúa: Para nosotras la verdad es que es un sueño, porque es lo que te he dicho, hacemos lo que nos gusta, estamos las dos juntas que somos como hermanas, mucho más que amigas y es súperfacil.

López: ¡Somos siamesas!

Encima desde Bilbao, luchando contra el centralismo madrileño.

Rúa: Lo bueno que ha tenido el COVID es que la gente se ha dado cuenta de que se pueden hacer muchas cosas de forma remota y eso nos ha venido de maravilla, la verdad. Antes hubiera sido impensable hacer este tipo de trabajo en la distancia. Ahora se puede hacer de todo. Y ya, el día que nos pongan el AVE de Bilbao-Madrid será maravilloso y mientras tanto iremos en coche o en avión. Somos de costa y eso es difícil de cambiar. No me imagino vivir en ningún sitio donde no tenga el mar al lado.

López: Es un lujo trabajar cerca de casa. Sí que es cierto a lo largo de nuestra carrera siempre nos ha tentado la posibilidad de ir a Madrid y nos han llamado de cadenas y productoras para trabajar en Madrid. Yo de hecho estuve un tiempo viviendo en Madrid, pero volví a mi casa. No por nada, sino porque queríamos seguir viviendo aquí. Tenemos aquí formada nuestra familia, nuestros amigos, y para que nos vamos a engañar, aquí se vive muy a gusto. Yo soy una loca de la playa y el mar. Por eso apostamos por la idea de que la sede de Galerna fuese Bilbao. Eso sí, estamos prácticamente todas las semanas en Madrid. Viajar no nos cuesta ningún esfuerzo. También viajamos a otras comunidades autónomas. No nos podemos quejar. En este año y medio hemos recorrido un camino increíble y estamos súperagradecidas a todos los que habéis creído en nosotras. Hasta donde el viento nos lleve es nuestro lema.

