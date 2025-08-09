FormulaTV
Conectar

DECEPCIONARON

Críticas a Canal Sur por ignorar el incendio de la Mezquita de Córdoba para retransmitir los toros

Muchos espectadores han manifestado en redes su desencanto con la pésima cobertura del canal de la televisión pública de Andalucía.

Críticas a Canal Sur por ignorar el incendio de la Mezquita de Córdoba para retransmitir los toros
©Canal Sur
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Sábado 9 Agosto 2025 13:29 (hace 9 horas)

Vídeos FormulaTV
El incendio de la Mezquita de Córdoba ha conmocionado a España desde el 8 de agosto, dándose de una forma totalmente inesperada para todos. Respecto a esto, la inexistente cobertura por parte de Canal Sur, la televisión pública de Andalucía, inmediatamente después del arranque del fuego ha sido motivo de decepción y de crítica para muchos de los telespectadores.

Esto desató una gran polémica, debido a que mientras otros medios anunciaban y cubrían el incendio, Canal Sur emitía una corrida de toros desde Marbella con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Este evento estaba siendo narrado por Enrique Romero y Ruiz Miguel y no fue sustituido por una conexión informativa.

Imágenes de Canal Sur del incendio de la Mezquita de Córdoba

Imágenes de Canal Sur del incendio de la Mezquita de Córdoba

"Qué pena de televisión pública, qué vergüenza como andaluz y como periodista", apuntaba un usuario de X, lamentando que la televisión andaluza priorizara el contenido taurino por encima de la información sobre uno de los edificios más emblemáticos de la región que, de hecho, es Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO.

Última hora del incendio

Tras una primera valoración después de los hechos, el incendio de la Mezquita de Córdoba ha afectado a dos de sus capillas de la zona de Almanzor, que han quedado arrasadas. Sin embargo, tan solo unas horas después, el monumento ha reabierto con total normalidad este sábado 9 de agosto tanto para las visitas diurnas como para las subidas a la torre del Campanario.

Última hora sobre el incendio de la Mezquita de Córdoba

Última hora sobre el incendio de la Mezquita de Córdoba

Esto se debe a que el servicio de mantenimiento del edificio ha estado trabajado en la limpieza durante toda la madrugada para poder garantizar la apertura. De esta forma, los visitantes podrán acudir sin problema a la Mezquita-Catedral, a excepción de la zona afectada por el incendio, que aún se encuentra acotada.

Ver todos los comentarios (14)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas