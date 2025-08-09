Críticas a Canal Sur por ignorar el incendio de la Mezquita de Córdoba para retransmitir los toros

Por Sandra Alcaide Barrón |

El incendio de la Mezquita de Córdoba ha conmocionado a España desde el 8 de agosto,para todos. Respecto a esto, la, la televisión pública de Andalucía, inmediatamente después del arranque del fuego ha sidopara muchos de los telespectadores.

Esto desató una gran polémica, debido a que mientras otros medios anunciaban y cubrían el incendio, Canal Sur emitía una corrida de toros desde Marbella con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Este evento estaba siendo narrado por Enrique Romero y Ruiz Miguel y no fue sustituido por una conexión informativa.

Imágenes de Canal Sur del incendio de la Mezquita de Córdoba

"Qué pena de televisión pública, qué vergüenza como andaluz y como periodista", apuntaba un usuario de X, lamentando que la televisión andaluza priorizara el contenido taurino por encima de la información sobre uno de los edificios más emblemáticos de la región que, de hecho, es Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO.

Hoy se ha declarado un incendio en la mezquita de Córdoba, uno de los mayores patrimonios de la humanidad. Mientras TV3 en Catalunya dio la noticia en directo, en Canal Sur estaban retransmitiendo una corrida de toros en Marbella. pic.twitter.com/NUMKjlY8yh — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 8, 2025

No le pido a Antena 3, o Telecinco, o Cuatro o demás canales que corten la retransmisión y hablen de la mezquita de Córdoba, pero pienso que Canal Sur sí debería de hacerlo.

Estamos hablando de uno de los monumentos más importantes de Andalucía en llamas.

Vergonzoso. — Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez (@ramirezmaximodc) August 8, 2025

Por cierto, que Canal Sur este poniendo una pvta corrida de toros,mientras está ardiendo uno de los edificios históricos de Andalucía que además es Patrimonio de la Humanidad me parece una auténtica barbaridad y vergüenza. — brujitasinescoba???? (@brujitasin) August 8, 2025

Qué pena de televisión pública, qué vergüenza como andaluz y como periodista. Nuestra Mezquita ardiendo y el @canalsur de @JuanMa_Moreno con los toros.



Es pura actualidad. Es nuestro patrimonio. Es patrimonio de la HUMANIDAD. No hay derecho. Qué vergüenza y falta de rigor. pic.twitter.com/znu4G3om5H — Ismael Ruiz P. (@IsmaelRuizP) August 8, 2025

Última hora del incendio

Tras una primera valoración después de los hechos, el incendio de la Mezquita de Córdoba ha afectado a dos de sus capillas de la zona de Almanzor, que han quedado arrasadas. Sin embargo, tan solo unas horas después, el monumento ha reabierto con total normalidad este sábado 9 de agosto tanto para las visitas diurnas como para las subidas a la torre del Campanario.

Última hora sobre el incendio de la Mezquita de Córdoba

Esto se debe a que el servicio de mantenimiento del edificio ha estado trabajado en la limpieza durante toda la madrugada para poder garantizar la apertura. De esta forma, los visitantes podrán acudir sin problema a la Mezquita-Catedral, a excepción de la zona afectada por el incendio, que aún se encuentra acotada.