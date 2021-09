'Cardo' florece con fuerza en San Sebastián: "Esto huele a revolución"

Atresmedia ha presumido de talento joven en San Sebastián. En el marco del prestigioso festival de cine, el grupo de comunicación ha presentado 'Cardo', la serie apadrinada por Los Javis que consagra a Ana Rujas y Claudia Costafreda como voces a seguir en el panorama audiovisual. "Queríamos hacer algo muy honesto, esa era la premisa y el objetivo. Estoy muy orgullosa porque hemos conseguido contar lo que queríamos", defiende Rujas, que ha cocreado este proyecto tras vagar por una industria en la que no se veía representada.

El equipo de 'Cardo' en San Sebastián

'Cardo' nace de las frustraciones de la joven actriz que, después de una representación de "La mujer más fea del mundo" sobre las tablas del teatro, se ganó la fascinación de Javier Ambrossi y Javier Calvo. "Fue precioso. Queríamos abrir la puerta a la nueva generación y regalarle todo el crédito que teníamos por 'Veneno'", reconoce Ambrossi, que ya había coincidido con Rujas cuando Paquita Salas estaba en busca de su actriz 360.

Entonces entró en juego Claudia Costafreda, una cineasta que con tan solo 26 años ya estaba dejando su impronta en la sala de guionistas de 'Veneno'. Sin salir de Atresplayer Premium y bajo el paraguas de la Suma Latina de Ambrossi y Calvo, Rujas y Costafreda conformaron un matrimonio creativo del que 'Cardo' ha resultado ser una aventajada primogénita. "Nos gritamos, nos besamos a los dos minutos... La serie es intensa, pero nosotras también", asegura Costafreda que, junto a su media naranja creativa, ha podido expresar su voz con una autoría tajante.

Javier Ambrossi y Javier Calvo presentan 'Cardo'

La voz de una generación

Tras la procesión de carcajadas y vítores arrancados durante la proyección de los tres primeros episodios, el equipo de 'Cardo' ha reivindicado el espíritu liberador de la serie, que, inevitablemente, ha sido fruto de la ausencia de correas creativas. "Hemos tenido libertad absoluta, nadie ha puesto un solo pero y hemos hecho la serie que hemos querido", afirma Costafreda. Gracias a esa permisividad, la protagonista de la ficción, María, una inminente treintañera sin rumbo en la vida, ha podido ser el genuino retrato de la generación nacida en los noventa; aquella que se ha dado de bruces con una realidad que poco tiene que ver con las promesas de prosperidad que tanto se les había predicado.

"'Cardo' tiene una protagonista sin oportunidades, que vaga en la nada. A nosotras nos ha pasado lo contrario, hemos podido tener voz y no estar encerradas en nichos y lugares pequeños", añade Costafreda, que ha caído de pie en la industria. Por su parte, Rujas ha recorrido un viaje más tortuoso antes de alcanzar esta meritoria altura. "Hubo un momento en mi carrera que asumí que quería contar las cosas que me salían de dentro y dejar de pelearme con la industria", rememora la actriz y guionista, que ha recibido el empujón de Los Javis para cumplir con ese ambicioso propósito.

Los creadores de 'Veneno' han supervisado el proyecto como productores ejecutivos, una tarea que les ha permitido convertirse en propulsores de esta nueva ola de talento. "Hemos querido abrir esa puerta que a veces nos quieren cerrar a la gente joven", esgrime Ambrossi, que tiene clara su máxima a la hora de apoyar a voces estimulantes: "Búsqueda, descubrimiento y defensa de lo nuevo". Tres pilares para posibilitar que el mundo de la ficción televisiva no se enquiste. "Lo que me gusta de 'Cardo' es la autoría en un momento donde hay tantas series. Series sobre Madrid donde Madrid es un plástico. Yo quiero defender la honestidad, no hacer algo por rellenar o hacer contenido, sino porque hay algo que contar", proclama Calvo.

Ana Telenti, Clara Sans y Ana Rujas en 'Cardo'

El aire fresco no sólo circula tras las cámaras, ya que el enérgico elenco reafirma esa intención de ofrecer algo diferente y sincero. La propia Rujas encabeza el elenco dando vida a María, cuya órbita transitan los carismáticos personajes de Clara Sans y Ana Telenti. Además, en el apartado más joven también destaca Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, que ha tenido que lidiar con un hostigador síndrome del impostor al saltar a un mundo tan exigente y vulnerable como el de la interpretación. "Han confiado mucho en mí. Cuando me cogieron sentía que les había engañado y les decía que habían tomado una mala decisión", comenta un Ibáñez que, a pesar de sus inseguridades, ha conseguido entrar en sintonía con el logrado tono de la serie.

En la otra cara de la estampita de 'Cardo' se encuentran otras figuras más veteranas, como la siempre genuina Juani Ruiz y la inclasificable Yolanda Ramos, que ha sentenciado la presentación de la serie, que llegará próximamente a Atresplayer Premium, con toda una declaración de intenciones: "Esto huele a revolución. No veo algo así desde hace muchos años. Almodóvar lo hizo en su momento y ahora ha tenido que venir gente muy joven para que caigan muchas puertas".