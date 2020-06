Carlos Herrera critica la forma de hablar de Irene Montero: "Todo es superfuerte, supergalapagar de la muerte"

El pasado 1 de junio se filtró una grabación off the record de Irene Montero previa a una entrevista para ETB. Estas imágenes, que no tenían permiso para ser emitidas, puesto que correspondían a la preparación para la entrevista, han dado la vuelta a toda España, copando todos los titulares, puesto que la ministra comenta que el dato de asistencia a la manifestación del 8M era inferior con respecto a otros años debido al miedo que había por el coronavirus.

Carlos Herrera e Irene Montero

Los partidos de la oposición han pedido una explicación, puesto que afirman que el Gobierno ya tenía datos para creer que la manifestación no debía llevarse a cabo. Pero la crítica no viene solo del lado político, sino también de varios medios de comunicación. Carlos Herrera es uno de los que se ha posicionado en contra de Montero en la COPE, criticando la manera de hablar que la responsable de la cartera de Igualdad ha mostrado en el vídeo.

Montero comentaba que la bajada de cifras era "superdrástica", lo cual ha recuperado Herrera, al igual que ya hiciera Cayetana Álvarez de Toledo, a modo de burla: "Escuchando cómo habla la ministra, supongo que nadie mantendrá en adelante que la pija es Cayetana Álvarez de Toledo, porque en Irene todo es superfuerte, súper, o sea 'supergalapagar' de la muerte, superchoni".

El espíritu de Snoopy

Después de criticar la gestión del Gobierno por no evitar que se celebrara la manifestación, Herrera ha asegurado que "bajo la pose de guerrillera está Snoopy". Además, ha aprovechado para recordar que Pablo Iglesias llevó ante Europa la gestión de Mariano Rajoy durante la crisis de ébola: "La consecuencia la conocemos, España tiene la mayor mortalidad del mundo por coronavirus, 40.000 personas, no una contagiada y un perro sacrificado. 40.000 personas", comenta en relación a las víctimas de aquel caso de ébola.

"Sin querer, Irene ha confesado la verdad de una forma tan superclara, lo mismo el superSupremo ha tomado nota y te preparo una supercausa para todos estos superincompetentes. ¡Jo, tía! Qué mala pinta tiene esto para vosotros y vosotras", expresa el periodista en tono de burla.