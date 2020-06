Belén Esteban se plantea abandonar 'Sálvame': "He recibido ofertas de trabajo"

El pasado 20 de junio, Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban protagonizaron una confrontación sin precedentes en 'Sábado deluxe'. Su amistad se vio dañada tras ese enfrentamiento en directo y, por ello mismo, 'Sálvame' decidió crear una "Cumbre por la paz" con Lydia Lozano al frente en donde ambos pudieran llegar a un punto intermedio de entendimiento en el que decirse lo que piensan del otro y volver a recuperar su amistad de años.

Belén Esteban en 'Sálvame'

Pero en esta cumbre, afloraron algunos secretos que, hasta el momento, se desconocían, como la intención de Esteban de abandonar 'Sálvame' para siempre. Vázquez le preguntó si se le había pasado por la cabeza dejar el programa, a lo que la colaboradora afirmó de manera tajante. La de Paracuellos de Jarama se mostraba reacia a hablar del tema por respeto a sus jefes y al propio programa en el que lleva trabajando desde su estreno, pero sí que desveló algo muy importante: "He recibido ofertas de trabajo antes de lo del sábado".

De este modo, su enfado con el presentador no es el motivo por el que Belén Esteban quiere abandonar el programa, ya que afirmaba que tampoco valoró dichas ofertas al salir de 'Sábado deluxe'. Además, también aseguraba que todo depende de ella. Aunque con sacacorchos, la colaboradora iba desvelando sus intenciones: "Ahora mismo la marcha de 'Sálvame' sería para irme a casa y luego tendría que trabajar, no soy una mujer de estar en casa", comentaba. "Tengo que pensar mucho", le decía al conductor, negando que tuviera intención de marcharse a otro programa, ya que se sentía cómoda en 'Sálvame'. Finalmente, comentaba que en 'Sálvame' "se pone muy nerviosa" y que ella tiene proyectos familiares, como quedarse embarazada.

La oferta de Carlos Herrera

En su reaparición en 'Sálvame' tras su aislamiento en casa, Belén Esteban fue informada de una oferta de trabajo que le hizo Carlos Herrera en su programa de la cadena COPE. Este, en respuesta a una oyente, comentaba que le encantaría contratarla: "¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusividad con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi". Ante esta propuesta, Esteban aseguraba que le gustaría participar en su programa: "Lo primero un beso. Carlos, yo no estoy en exclusividad con Telecinco, yo soy de la productora La Fábrica de la Tele. Cuando quieras, me puedes llevar a tu programa porque hablar, sé hablar todavía. Hay otros que hablan mejor, pero yo hablaré a mi manera, como siempre he hecho".

"Belén Esteban ya no es pueblo"

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en 'Sálvame'

La organización de la "Cumbre por la paz" consistió en un tiempo de Belén Esteban para expresarse, otro de Jorge Javier Vázquez y, posteriormente, una mesa en común. Durante el tiempo de Vázquez, este comentó algo que echó por tierra el título de "princesa del pueblo" que la colaboradora lleva ostentando desde hace muchos años. "Belén Esteban ya no es pueblo y eso es una cosa que tiene que aceptar, pero no es una cosa mala. Ella no es pueblo, pero yo tampoco lo soy. No podemos utilizar este argumento de soy el pueblo porque ya no lo somos. El pueblo no vive en un chalé con piscina en Paracuellos, no cierra una discoteca en la capital para hacer su cumpleaños, no alterna con Rosalía ni se va de cena con Pablo Alborán", explicaba. "Yo no soy pueblo, yo vivo en una casa estupenda, no vamos a tener ni ella ni yo problemas económicos, no los vamos a sufrir porque somos unos privilegiados".