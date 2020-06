Así será la sección de Belén Esteban en la COPE que ya prepara Carlos Herrera

Poco podía imaginar Belén Esteban que tras su gran enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe' por la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus en España, ella iba a terminar recibiendo una oferta del mundo de la radio. El reconocido periodista Carlos Herrera no dudó en hablar del tema días atrás y dejó en el aire la posibilidad de que la Princesa del Pueblo se incorporase a su espacio diario. Una oferta que aunque muchos creyesen que iba a caer en saco roto, cada vez está más cerca de hacerse realidad, tal y como el propio Herrera ha afirmado.

Belén Esteban y Carlos Herrera

En la entrega de 'Herrera en COPE' de este jueves 25 de junio, el periodista ha confirmado que sí está trabajando seriamente en el fichaje. "Estoy en ello, pero todavía no he podido hablar con ella (...) tengo que hacerlo por el conducto reglamentario", ha afirmado este, respondiendo así a la llamada que la propia Belén hizo un día antes, dejando claro que no tiene exclusividad con Mediaset España, como él creía. "No no estoy en exclusividad con Telecinco, yo soy de la productora La Fábrica de la Tele. Cuando quieras, me puedes llevar a tu programa porque hablar, sé hablar todavía", afirmó La Princesa del Pueblo.

Pero la cosa no ha quedado ahí, Herrera además ha querido revelar cómo es la sección para Belén Esteban en la que trabaja y que le ofrecerá conducir cuando ambos puedan negociar su incorporación. "Sería una cosa específica, me gustaría hacer diagnósticos con Belén (...) una toma de temperatura", empezó contando este, para después especificar: "Yo le diría: Buenos días Belén, ¿qué opinas de esto? ¿qué te parece aquello". En definitiva, la intención del locutor radiofónico es que Belén Esteban de su opinión sobre todo tipo de temas, ya sea sociales como políticos. Ella sería así "la voz del pueblo" en en esta sección que podría compaginar sin problema con 'Sálvame' en las tardes.

¿Belén Esteban dejará 'Sálvame'?

A este posible fichaje se le suman otras ofertas que Belén Esteban ha recibido en las últimas semanas, tal y como ella explicó en 'Sálvame naranja'. Durante la llamada "Cumbre de la paz" en la que se reconcilió con Jorge Javier Vázquez, explicó que sí ha pasado por su mente el dejar el programa de forma definitiva. "He recibido ofertas de trabajo antes de lo del sábado", afirmó esta, sin querer entrar demasiado en el contenido de las mismas "por respeto al programa y a sus jefes". Pese a ello, no dejó claro si finalmente dejará el programa o no ya que simplemente se limitó a afirmar que "todavía tengo que pensar mucho".