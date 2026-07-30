Carlos Latre aclara su salida de Mediaset: "Finalizo mi contrato de cadena"

Por Fidel Conejero |

Carlos Latre ha querido zanjar cualquier duda sobre su futuro profesional con un comunicado publicado en sus redes sociales. Días después de confirmar en una entrevista con Lecturas que su contrato con Mediaset llegaba a su fin tras concluir las grabaciones de la próxima edición de 'Got Talent España', el humorista ha querido aclarar el alcance de esa decisión y desmentir que haya roto su relación con el grupo.

En el vídeo, Latre deja claro que no abandona Mediaset. El cómico explica que lo que ha terminado es su etapa como imagen de cadena y que, desde ahora, queda libre para desarrollar nuevos proyectos tanto en Mediaset como en otras televisiones. Eso sí, recuerda que los espectadores todavía podrán verle en la próxima edición de 'Got Talent: Fantasy League' cuando el grupo decida estrenarla.

Según explica, lo que realmente finaliza es el contrato que le vinculaba en exclusiva con Mediaset. "Finalizo mi contrato de cadena con Mediaset, dejo de estar ligado como imagen de cadena", señala. A partir de ese momento, asegura, tendrá libertad para aceptar nuevos proyectos tanto dentro del grupo como en otras cadenas, tal y como ya hizo en etapas anteriores de su carrera participando en programas como 'Tu cara me suena' o 'El hormiguero'.

Comunicado oficial: fin de una etapa en @mediasetcom pic.twitter.com/Vguu9F9I86 — Carlos Latre (@Carlos_Latre) July 29, 2026

Carlos Latre agradece el trato recibido durante sus dos años en Mediaset

Además, Latre dedica buena parte de su mensaje a agradecer el trato recibido durante los dos años que ha permanecido vinculado al grupo audiovisual. El imitador envía su cariño a todo el equipo directivo, encabezado por Alessandro Salem, y asegura que siempre se ha sentido "querido y arropado".

"El balance para mí siempre es positivo porque he aprendido muchísimo", explica, reconociendo que, pese a "las subidas y las bajadas", se queda con el aprendizaje obtenido durante esta etapa. También tiene palabras de agradecimiento para el equipo de 'El programa de Ana Rosa', el de 'Got Talent España' y la productora Fremantle, con quienes asegura haber trabajado muy a gusto.

La salida de Carlos Latre pone fin a una etapa iniciada en 2024, cuando Mediaset lo convirtió en uno de los grandes fichajes de Telecinco para liderar el access prime time con 'Babylon Show'. El formato, que competía directamente contra 'El hormiguero' y 'La revuelta', no logró consolidarse en audiencia y fue cancelado pocas semanas después de su estreno. Aun así, el humorista continuó ligado a la compañía como miembro del jurado de 'Got Talent España', relación que ahora pasa a una nueva fase.

El propio Latre concluye el comunicado avanzando que esta nueva etapa llegará cargada de proyectos. Aunque todavía no ha querido revelar cuáles serán, asegura que combinará televisión, teatro, doblaje y un proyecto de formación antes de despedirse con el mismo mensaje optimista de la entrevista: "Se vienen cositas", aunque aclara que "no sabemos qué cositas todavía".