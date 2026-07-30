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Audiencias '¡Salta!' y 'Maestros de la Costura Celebrity' se reparten la noche y 'Sandokán' pierde interés

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 29 DE JULIO

'¡Salta!' y 'Maestros de la Costura Celebrity' se reparten la noche y 'Sandokán' pierde interés

Ninguna de las ofertas del prime time llega al 10% de cuota de pantalla. La 1 y Antena 3 empatan con un 12,8% en el día.

'¡Salta!' y 'Maestros de la Costura Celebrity' se reparten la noche y 'Sandokán' pierde interés
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Jueves 30 Julio 2026 09:43 (hace 1 hora)

Audiencias Miércoles 29 de Julio de 2026

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Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele 958.000 10,2%

Viaje al centro de la tele 1.214.000 12,8%

Maestros de la costura Celebrity520.000 9,5%

La 2

Trivial Pursuit415.000 4,8%

Cifras y letras558.000 5,9%

Cifras y letras432.000 4,5%

Documaster164.000 2,4%

Lucía en la telaraña 206.000 2,6%

Lucía en la telaraña 128.000 2,3%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos 800.000 8,4%

¡Salta!646.000 8,9%

Cuatro

First Dates400.000 4,8%

Viajeros Cuatro 639.000 6,8%

Viajeros Cuatro 566.000 7,6%

Telecinco

First Dates:Summer871.000 9,3%

Sandokán 559.000 7,2%

laSexta

La Sexta Clave354.000 4,4%

El Intermedio:The Very Best350.000 3,7%

Ángeles:Historia de una fuga416.000 5,6%

Late night

La 1

Make Up Stars Drag Tour206.000 10,7%

La 2

Documentos TV 37.000 1,1%

Rutas bizarras 27.000 1,4%

Antena 3

¡Salta!277.000 9,3%

Cuatro

Viajeros Cuatro 270.000 6,7%

Viajeros Cuatro 161.000 6,6%

Sportium Game Show57.000 3,2%

Telecinco

Sandokán 427.000 8,9%

Sandokán 221.000 8,3%

Gran Madrid Show80.000 4,6%

laSexta

Ángeles:Historia de una fuga271.000 6,4%

Ángeles:Historia de una fuga180.000 7,0%

La casa del juego de Pokerstars58.000 3,3%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano949.000 12,1%

Valle Salvaje770.000 10,6%

La promesa886.000 13,2%

Malas lenguas689.000 10,4%

Aquí la Tierra843.000 11,7%

La 2

Saber y ganar622.000 7,3%

Grandes documentales326.000 4,3%

Serengueti 3 323.000 4,2%

Dehesa331.000 4,5%

Malas lenguas541.000 7,8%

Carreteras extremas 147.000 2,2%

Jeopardy116.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.139.000 14,1%

Yas verano707.000 10,1%

Pasapalabra1.375.000 19,1%

Cuatro

Todo es mentira:Summer Tem519.000 6,7%

Lo sabe no lo sabe330.000 4,9%

Telecinco

Amor...¡o lo que surja!463.000 5,7%

El verano se mueve549.000 7,5%

¡De lunes a viernes!559.000 8,2%

¡Allá tú!766.000 10,9%

laSexta

Zapeando465.000 5,8%

Más vale tarde de verano424.000 6,1%

Mañana

La 1

La hora de La 1349.000 20,9%

Entrevista 332.000 18,1%

Mañaneros 360523.000 17,6%

Mañaneros 360958.000 12,7%

La 2

Arqueomanía 15.000 2,4%

Flash moda9.000 1,1%

Fauna salvaje 19.000 1,7%

Página 2 24.000 1,6%

El señor de los bosques 36.000 2,0%

El señor de los bosques 51.000 2,8%

El señor de los bosques 47.000 2,4%

Rutas bizarras 58.000 2,7%

Las rutas dAmbrosio 65.000 2,5%

Curro Jiménez 174.000 4,8%

El cazador138.000 2,3%

El cazador224.000 2,7%

Antena 3

Espejo público verano285.000 12,0%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 680.000 13,7%

La ruleta de la suerte1.455.000 20,6%

Cuatro

Love Shopping TV8.000 1,2%

¡Toma salami! 16.000 1,9%

Alerta Cobra 11.000 1,0%

Alerta Cobra 23.000 1,4%

Alerta Cobra 34.000 1,8%

En boca de todos250.000 8,4%

Telecinco

La mirada crítica232.000 13,1%

Vamos a ver verano300.000 11,0%

El precio justo544.000 8,4%

laSexta

Equipo de investigación 11.000 1,5%

Equipo de investigación 40.000 3,5%

Aruser@s Fresh170.000 9,3%

Al rojo vivo224.000 6,4%

Entrevista 246.000 7,6%

Informativos

La sobremesa del miércoles consolida el dominio de Antena 3: 'Antena 3 noticias 1' escala hasta el 23,3%, casi tres puntos más que hace siete días, cuando firmó un 20,4%. Es la subida más llamativa de la franja y agranda la distancia sobre 'Telediario 1', que cede una décima hasta el 14,7% y ve cómo la brecha con el líder se amplía respecto a la semana anterior. En el extremo opuesto, 'Informativos Telecinco 15:00' mejora un punto, hasta el 9,5%, su mejor dato reciente en la franja, mientras 'laSexta noticias 14h' avanza medio punto hasta el 7,0%.

La noche mantiene la misma tendencia alcista en Antena 3: 'Antena 3 noticias 2' sube dos décimas hasta el 18,6% y amplía su ventaja sobre 'Telediario 2', que sí remonta hasta el 14,1%  en lo que es la mejor noticia de la jornada para La 1. 'Informativos Telecinco 21:00' suma seis décimas hasta el 8,6%, mientras 'laSexta noticias 20h' pierde dos décimas y se queda en el 7,0%, alejándose ligeramente de los registros de hace una semana.

La 1

Telediario matinal228.000 27,3%

Informativo territorial 1889.000 14,8%

Telediario 11.264.000 14,7%

Informativo territorial 21.198.000 13,8%

Telediario 21.166.000 14,1%

Antena 3

Noticias de la mañana189.000 16,8%

Antena 3 noticias 12.003.000 23,3%

Antena 3 noticias 21.553.000 18,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1623.000 9,2%

El desmarque Cuatro 1469.000 5,5%

Noticias Cuatro 2397.000 5,8%

Telecinco

El matinal27.000 4,3%

El matinal68.000 7,8%

El matinal113.000 9,2%

Informativos Telecinco 15:00818.000 9,5%

Informativos Telecinco 21:00706.000 8,6%

laSexta

laSexta noticias 14h542.000 7,0%

laSexta noticias:Jugones374.000 4,3%

laSexta noticias 20h484.000 7,0%

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