Audiencias Miércoles 29 de Julio de 2026
12,8%
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8,3%
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Prime time
Viaje al centro de la tele 958.000 10,2%
Viaje al centro de la tele 1.214.000 12,8%
Maestros de la costura Celebrity520.000 9,5%
Trivial Pursuit415.000 4,8%
Cifras y letras558.000 5,9%
Cifras y letras432.000 4,5%
Documaster164.000 2,4%
Lucía en la telaraña 206.000 2,6%
Lucía en la telaraña 128.000 2,3%
El hormiguero 20 años juntos 800.000 8,4%
¡Salta!646.000 8,9%
First Dates400.000 4,8%
Viajeros Cuatro 639.000 6,8%
Viajeros Cuatro 566.000 7,6%
First Dates:Summer871.000 9,3%
Sandokán 559.000 7,2%
La Sexta Clave354.000 4,4%
El Intermedio:The Very Best350.000 3,7%
Ángeles:Historia de una fuga416.000 5,6%
Late night
Make Up Stars Drag Tour206.000 10,7%
Documentos TV 37.000 1,1%
Rutas bizarras 27.000 1,4%
¡Salta!277.000 9,3%
Viajeros Cuatro 270.000 6,7%
Viajeros Cuatro 161.000 6,6%
Sportium Game Show57.000 3,2%
Sandokán 427.000 8,9%
Sandokán 221.000 8,3%
Gran Madrid Show80.000 4,6%
Ángeles:Historia de una fuga271.000 6,4%
Ángeles:Historia de una fuga180.000 7,0%
La casa del juego de Pokerstars58.000 3,3%
Sobremesa y tarde
Directo al grano949.000 12,1%
Valle Salvaje770.000 10,6%
La promesa886.000 13,2%
Malas lenguas689.000 10,4%
Aquí la Tierra843.000 11,7%
Saber y ganar622.000 7,3%
Grandes documentales326.000 4,3%
Serengueti 3 323.000 4,2%
Dehesa331.000 4,5%
Malas lenguas541.000 7,8%
Carreteras extremas 147.000 2,2%
Jeopardy116.000 1,6%
Sueños de libertad1.139.000 14,1%
Yas verano707.000 10,1%
Pasapalabra1.375.000 19,1%
Todo es mentira:Summer Tem519.000 6,7%
Lo sabe no lo sabe330.000 4,9%
Amor...¡o lo que surja!463.000 5,7%
El verano se mueve549.000 7,5%
¡De lunes a viernes!559.000 8,2%
¡Allá tú!766.000 10,9%
Zapeando465.000 5,8%
Más vale tarde de verano424.000 6,1%
Mañana
La hora de La 1349.000 20,9%
Entrevista 332.000 18,1%
Mañaneros 360523.000 17,6%
Mañaneros 360958.000 12,7%
Arqueomanía 15.000 2,4%
Flash moda9.000 1,1%
Fauna salvaje 19.000 1,7%
Página 2 24.000 1,6%
El señor de los bosques 36.000 2,0%
El señor de los bosques 51.000 2,8%
El señor de los bosques 47.000 2,4%
Rutas bizarras 58.000 2,7%
Las rutas dAmbrosio 65.000 2,5%
Curro Jiménez 174.000 4,8%
El cazador138.000 2,3%
El cazador224.000 2,7%
Espejo público verano285.000 12,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 680.000 13,7%
La ruleta de la suerte1.455.000 20,6%
Love Shopping TV8.000 1,2%
¡Toma salami! 16.000 1,9%
Alerta Cobra 11.000 1,0%
Alerta Cobra 23.000 1,4%
Alerta Cobra 34.000 1,8%
En boca de todos250.000 8,4%
La mirada crítica232.000 13,1%
Vamos a ver verano300.000 11,0%
El precio justo544.000 8,4%
Equipo de investigación 11.000 1,5%
Equipo de investigación 40.000 3,5%
Aruser@s Fresh170.000 9,3%
Al rojo vivo224.000 6,4%
Entrevista 246.000 7,6%
Informativos
La sobremesa del miércoles consolida el dominio de Antena 3: 'Antena 3 noticias 1' escala hasta el 23,3%, casi tres puntos más que hace siete días, cuando firmó un 20,4%. Es la subida más llamativa de la franja y agranda la distancia sobre 'Telediario 1', que cede una décima hasta el 14,7% y ve cómo la brecha con el líder se amplía respecto a la semana anterior. En el extremo opuesto, 'Informativos Telecinco 15:00' mejora un punto, hasta el 9,5%, su mejor dato reciente en la franja, mientras 'laSexta noticias 14h' avanza medio punto hasta el 7,0%.
La noche mantiene la misma tendencia alcista en Antena 3: 'Antena 3 noticias 2' sube dos décimas hasta el 18,6% y amplía su ventaja sobre 'Telediario 2', que sí remonta hasta el 14,1% en lo que es la mejor noticia de la jornada para La 1. 'Informativos Telecinco 21:00' suma seis décimas hasta el 8,6%, mientras 'laSexta noticias 20h' pierde dos décimas y se queda en el 7,0%, alejándose ligeramente de los registros de hace una semana.
Telediario matinal228.000 27,3%
Informativo territorial 1889.000 14,8%
Telediario 11.264.000 14,7%
Informativo territorial 21.198.000 13,8%
Telediario 21.166.000 14,1%
Noticias de la mañana189.000 16,8%
Antena 3 noticias 12.003.000 23,3%
Antena 3 noticias 21.553.000 18,6%
Noticias Cuatro 1623.000 9,2%
El desmarque Cuatro 1469.000 5,5%
Noticias Cuatro 2397.000 5,8%
El matinal27.000 4,3%
El matinal68.000 7,8%
El matinal113.000 9,2%
Informativos Telecinco 15:00818.000 9,5%
Informativos Telecinco 21:00706.000 8,6%
laSexta noticias 14h542.000 7,0%
laSexta noticias:Jugones374.000 4,3%
laSexta noticias 20h484.000 7,0%
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