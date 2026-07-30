Por Redacción |

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele Esto es América 958.000 10,2% Viaje al centro de la tele 70 artistas de los 70 1.214.000 12,8% Maestros de la costura Celebrity520.000 9,5%

La 2

Trivial Pursuit415.000 4,8% Cifras y letras558.000 5,9% Cifras y letras432.000 4,5% Documaster164.000 2,4% Lucía en la telaraña Obtener las respuestas 206.000 2,6% Lucía en la telaraña Administrar la justicia 128.000 2,3%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Los Chunguitos 800.000 8,4% ¡Salta!646.000 8,9%

Cuatro

First Dates400.000 4,8% Viajeros Cuatro Costa del Sol 639.000 6,8% Viajeros Cuatro Cabo de Gata 566.000 7,6%

Telecinco

First Dates:Summer871.000 9,3% Sandokán Rehén 559.000 7,2%

laSexta

La Sexta Clave354.000 4,4% El Intermedio:The Very Best350.000 3,7% Ángeles:Historia de una fuga416.000 5,6%

Late night

La 1

Make Up Stars Drag Tour206.000 10,7%

La 2

Documentos TV Cicatrices del crecimiento 37.000 1,1% Rutas bizarras El museo de las miniaturas y el parque de los troncosaurios 27.000 1,4%

Antena 3

¡Salta!277.000 9,3%

Cuatro

Viajeros Cuatro Cerdeña 270.000 6,7% Viajeros Cuatro Filipinas 161.000 6,6% Sportium Game Show57.000 3,2%

Telecinco

Sandokán Singapur 427.000 8,9% Sandokán El tigre de Malasia 221.000 8,3% Gran Madrid Show80.000 4,6%

laSexta

Ángeles:Historia de una fuga271.000 6,4% Ángeles:Historia de una fuga180.000 7,0% La casa del juego de Pokerstars58.000 3,3%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano949.000 12,1% Valle Salvaje770.000 10,6% La promesa886.000 13,2% Malas lenguas689.000 10,4% Aquí la Tierra843.000 11,7%

La 2

Saber y ganar622.000 7,3% Grandes documentales326.000 4,3% Serengueti 3 Parentesco 323.000 4,2% Dehesa331.000 4,5% Malas lenguas541.000 7,8% Carreteras extremas Tayikistán, el país de los milagros 147.000 2,2% Jeopardy116.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.139.000 14,1% Yas verano707.000 10,1% Pasapalabra1.375.000 19,1%

Cuatro

Todo es mentira:Summer Tem519.000 6,7% Lo sabe no lo sabe330.000 4,9%

Telecinco

Amor...¡o lo que surja!463.000 5,7% El verano se mueve549.000 7,5% ¡De lunes a viernes!559.000 8,2% ¡Allá tú!766.000 10,9%

laSexta

Zapeando465.000 5,8% Más vale tarde de verano424.000 6,1%

Mañana

La 1

La hora de La 1349.000 20,9% Entrevista Óscar López 332.000 18,1% Mañaneros 360523.000 17,6% Mañaneros 360958.000 12,7%

La 2

Arqueomanía Grandes batallas de Al Ándalus 15.000 2,4% Flash moda9.000 1,1% Fauna salvaje Animales imbatibles 19.000 1,7% Página 2 Antonio Orozco 24.000 1,6% El señor de los bosques Mirador de la Forestal, Segovia 36.000 2,0% El señor de los bosques Hayedo de Urbasa, Navarra 51.000 2,8% El señor de los bosques Hayedo de Montegrande, Asturias 47.000 2,4% Rutas bizarras La casa de Dios y el pueblo embrujado 58.000 2,7% Las rutas dAmbrosio Provincia de Cantabria 65.000 2,5% Curro Jiménez Los desalmados 174.000 4,8% El cazador138.000 2,3% El cazador224.000 2,7%

Antena 3

Espejo público verano285.000 12,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Pollo al curry con coles salteadas 680.000 13,7% La ruleta de la suerte1.455.000 20,6%

Cuatro

Love Shopping TV8.000 1,2% ¡Toma salami! Espacio exterior 16.000 1,9% Alerta Cobra Hacker de coches 11.000 1,0% Alerta Cobra Ambiente explosivo 23.000 1,4% Alerta Cobra La pareja poderosa 34.000 1,8% En boca de todos250.000 8,4%

Telecinco

La mirada crítica232.000 13,1% Vamos a ver verano300.000 11,0% El precio justo544.000 8,4%

laSexta

Equipo de investigación El tesoro de la Cañada 11.000 1,5% Equipo de investigación Guerra en las tres mil 40.000 3,5% Aruser@s Fresh170.000 9,3% Al rojo vivo224.000 6,4% Entrevista Fernando Grande-Marlaska 246.000 7,6%

Informativos

La sobremesa del miércoles consolida el dominio de Antena 3: 'Antena 3 noticias 1' escala hasta el 23,3%, casi tres puntos más que hace siete días, cuando firmó un 20,4%. Es la subida más llamativa de la franja y agranda la distancia sobre 'Telediario 1', que cede una décima hasta el 14,7% y ve cómo la brecha con el líder se amplía respecto a la semana anterior. En el extremo opuesto, 'Informativos Telecinco 15:00' mejora un punto, hasta el 9,5%, su mejor dato reciente en la franja, mientras 'laSexta noticias 14h' avanza medio punto hasta el 7,0%.

La noche mantiene la misma tendencia alcista en Antena 3: 'Antena 3 noticias 2' sube dos décimas hasta el 18,6% y amplía su ventaja sobre 'Telediario 2', que sí remonta hasta el 14,1% en lo que es la mejor noticia de la jornada para La 1. 'Informativos Telecinco 21:00' suma seis décimas hasta el 8,6%, mientras 'laSexta noticias 20h' pierde dos décimas y se queda en el 7,0%, alejándose ligeramente de los registros de hace una semana.

La 1

Telediario matinal228.000 27,3% Informativo territorial 1889.000 14,8% Telediario 11.264.000 14,7% Informativo territorial 21.198.000 13,8% Telediario 21.166.000 14,1%

Antena 3

Noticias de la mañana189.000 16,8% Antena 3 noticias 12.003.000 23,3% Antena 3 noticias 21.553.000 18,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1623.000 9,2% El desmarque Cuatro 1469.000 5,5% Noticias Cuatro 2397.000 5,8%

Telecinco

El matinal27.000 4,3% El matinal68.000 7,8% El matinal113.000 9,2% Informativos Telecinco 15:00818.000 9,5% Informativos Telecinco 21:00706.000 8,6%

laSexta

laSexta noticias 14h542.000 7,0% laSexta noticias:Jugones374.000 4,3% laSexta noticias 20h484.000 7,0%

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