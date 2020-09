Carlos Sobera sustituye a Sandra Barneda en 'El debate de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' amplía su familia con la incorporación de un nuevo rostro. Aunque ya conocíamos a las parejas que participarán en la segunda edición del reality para poner a prueba sus relaciones, nos faltaba una última pareja por desvelar: la de los presentadores. En contra de lo que se comentó inicialmente en la rueda de prensa previa a las grabaciones, Sandra Barneda no hará doblete en sus funciones de conductora.

Carlos Sobera presentará 'El debate de las tentaciones' en la segunda edición

Carlos Sobera se incorpora en esta segunda edición, que se estrenará próximamente en Telecinco y Cuatro, para presentar 'El debate de las tentaciones'. En cada gala analizará y comentará en directo lo ocurrido en República Dominicana acompañado en plató de un equipo de colaboradores y familiares de los participantes. Es la labor que en la primera edición desempeñó Barneda, cuando Mónica Naranjo era la encargada de presentar el programa en las entregas grabadas.

El reality de parejas supone un nuevo reto para el presentador, que en los últimos años ha realizado con éxito una incursión en el género de la telerrealidad. Sobera ha destacado como moderador de 'Supervivientes: Tierra de nadie' y 'GH VIP 7: Límite 48 horas', si bien en esta ocasión volverá a abordar todas las facetas del amor como ya hace cada noche en el restaurante de 'First Dates'. Con 'La isla de las tentaciones', Mediaset repetirá la estrategia "transversal" con emisiones en Telecinco y Cuatro.

Cinco parejas en crisis

El reality de parejas ya ha dado a conocer a los diez protagonistas de su segunda edición y a los principales motivos que les lleva a participar. Mientras Marta necesita conocerse a si misma tras once años con Lester, Mayka cree no conocer a su novio Pablo. A Melodie y Cristian les persigue la fama de infieles por haber empezado su relación cuando salían con sus mejores amigos, mientras Ángel no esconde los celos que le provoca que su novia Inma sea influencer y Melyssa se pone enferma cuando ve que Tom trata bien a otras chicas.