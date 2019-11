Así fue la reunión de Carlota Prado y José María después de la supuesta agresión: "Él me lo admitió"

Cada vez son más los detalles filtrados del proceso judicial por la supuesta agresión sexual a Carlota Prado dentro de la casa de 'Gran hermano'. Después de que se diera a conocer que la jueza de instrucción veía indicios de "abuso sexual", ahora laSexta ha tenido acceso a la declaración de Carlota, en la que ella revela que José María sí le admitió haber haber cometido el delito.

Carlota y José María, en 'GH Revolution'

Después de que el programa pusiera a la joven el vídeo de la supuesta agresión, esta pidió a la organización poder ver a José María. Al final, accedieron, teniendo lugar un encuentro entre ambos en una sala, en la que él habría confirmado haber cometido la agresión. "El problema es que él me lo admitió a mi cara", declaró Carlota, que apuntaba que, en un primer momento, él negó saber qué estaba pasando. "Evidentemente mi vergüenza hizo que estallara y le dijera, esto, esto, esto... Él dice que pensaba que estaba despierta y yo le digo: '¿cómo puedes decir eso si hace un rato me has dicho que estaba K.O.?' Y me dice: 'bueno, es que solamente fue un segundo'", prosigue el relato de la denunciante.

Según su testimonio, las personas que estaban en la sala "se tuvieron que poner en el medio". Ella decidió irse, pero entonces, declara, pensó en una factor que no había tenido en cuenta, si su supuesto agresor había eyaculado. "Abrí la puerta donde estaba él y le digo: '¿dónde te has corrido?'. Me dice: 'no, no me ha dado tiempo. No llegué a correrme porque el súper habló o algo así'", termina por recordar.

El acusado hace referencia a las intervenciones por megafonía del súper de esa noche, que pidió en reiteradas ocasiones que llevase a Carlota al confesionario, ante la sospecha de que pudiera estar ocurriendo un delito dentro de la casa. Cuando Álvaro Díaz, director general de Zeppelin TV y productor ejecutivo de 'GH' visionó las imágenes, se personó en la comandancia de la Guardia Civil de Colmenar Viejo para interponer una denuncia.

La actuación seguida por el programa ha sido objeto de múltiples críticas. Por ello, la productora ha emitido un comunicado en el que aseguran que se van a replantear sus protocolos de actuación para establecer "nuevos límites y medidas en su objetivo de tolerancia cero ante estas situaciones".

Sin fecha para el juicio

De momento, no hay fecha para el juicio. La instrucción se cerró hace casi un año, en diciembre de 2018, con un auto en el que la magistrada encargada del caso declara que "existen indicios de que la conducta del recurrente pudiera ser constitutiva de un delito de abuso sexual". Los recursos de la defensa del acusado habían postergado la celebración de un proceso hasta julio, cuando la Audiencia Provincial de Madrid desestimó su último recurso.

La jueza encuentra contradicciones en la declaración de José María, del que señala que "se encontraba en un estado de consciencia cuando ocurrieron los hechos", algo que concuerda con las palabras del testimonio de Prado ante la jueza: "A él no le enseñaron las imágenes, me las enseñaron a mí y yo lo pedí expresamente. Pilar Blasco (CEO de Endemol Shine Iberia) me dijo que no hacía falta, que él sabía lo que había hecho porque solo había tomado un chupito, él estaba totalmente lúcido".