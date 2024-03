Por Daniel Parra |

'Supervivientes 2024' arrancó hace apenas unos días y ya ha dado tiempo para que los espectadores vean varias discusiones entre sus participantes. Una de las broncas la han protagonizado Carmen Borrego y Kike Calleja de Domingo, dos personas que guardan una buena relación desde hace varios años, aunque eso no ha bastado para evitar el encontronazo. El momento captado por las cámaras en Honduras fue emitido en el programa del domingo 10 de marzo de 'Supervivientes: Conexión Honduras' de la mano de Sandra Barneda. En las imágenes se refleja cómo la discusión empezó por culpa del mote con el que Calleja se refirió a Borrego.

Kike Calleja y Carmen Borrego en 'Supervivientes'

, comenzó el colaborador de ' Vamos a ver ' y ' Fiesta ', recordando el apodo con el que Kiko Hernández se refería a ella en ' Sálvame '. La reacción de Borrego no fue la esperada por el periodista:. "¿Qué te voy a hacer daño? Escúchame, si me conoces desde hace 200 años. Ay, mira, tienes la piel sensible,, respondió Calleja. Borrego señaló que no es el primer encontronazo en su convivencia con su compañero:

Calleja continuó: "Me tocas la moral". "Decirme justo lo que más me cabrea. Anda, Kike, vete a la mierda", dijo enfadada la hija de María Teresa Campos amagando con apartarse de la escena. La colaboradora de 'Así es la vida' siguió la discusión: "Es que yo sé cosas que a ti te pueden joder y no las voy a utilizar aquí. Lo que acabas de decir sabes que me jode". Calleja señaló que él también conoce detalles de Borrego y recordó cómo reaccionaba cuando se lo decía Kiko Hernández: "Bien que te ibas de risas". "Que sea precisamente Kike, es que flipo", dijo la hermana de Terelu Campos. Calleja intentó acercarse a ella: "Que te haga una broma y que te siente mal, hija... La piel... Ya, relájate (...) No te preocupes, que a partir de ahora no te hago ninguna bromita más para que no te sientas ofendida".

La opinión de Alejandra Rubio y Anabel Pantoja

Ya en el plató, Sandra Barneda preguntó por su opinión de lo sucedido a Alejandra Rubio, sobrina de Borrego, que respondió: "Yo, sinceramente, creo que Kike no lo ha hecho con maldad conociéndole, aquí Carmen se ha equivocado. Es verdad que están con los nervios a flor de piel, están sin comer, pero creo que no es para tanto, y más porque la va a llamar 'pototi' todo el mundo".

Anabel Pantoja explicó la intrahistoria del mote: "Hace tiempo, en el programa donde trabajábamos, se le puso ese apodo a Carmen de 'potota'". "Porque de joven en Málaga la llamaban 'Cotota'", añadió Makoke. "Lo que me duele de Kike, que tú dices, aunque no sea con maldad, es que le saque esa mierda", dijo Pantoja.