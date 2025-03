Por Pablo Fernández Pérez |

La batalla de invitados entre 'El hormiguero' y 'La revuelta' parece que ha perdido posición en el foco mediático: ya no se menciona tanto y, con la actual bajada de audiencia del programa de David Broncano, el tema de conversación es distinto. Sin embargo, siempre hay ciertos aletazos que recuerdan esa rivalidad que, aún a día de hoy, sigue. El pasado 13 de marzo, Mario Vaquerizo visitó la Cadena SER y fue preguntado por su veto en el programa de La 1.

El cantante se encuentra promocionando su nuevo single con las Nancys Rubias y, por ello, se sentó en el programa de radio de Raúl Pérez 'A las bravas'. Allí, el humorista le hizo un juego basado en la famosa canción 'Me encanta' y en el que al artista se le preguntaba sobre diferentes temas y él debía decir si "le daban igual" o "le encantaban". Pérez comenzaba fuerte preguntándole por Pablo Motos, y Vaquerizo respondía: "Me encanta. ¿Cómo no me va a gustar uno de mis mejores amigos y uno de los mejores jefes? Me encanta, me encanta, me encanta".

Mario Vaquerizo en 'El hormiguero'

Continuando el juego y después de preguntar por Isabel Díaz Ayuso, el fútbol, Melody, 'La isla de las tentaciones', el 8M o la monarquía, Raúl Pérez preguntaba al cantante por David Broncano: "Ni chus ni mus", contestaba él. "¿Qué vendrá antes: que te cortes el pelo o que vayas a 'La revuelta'?", cuestionaba Pérez. "Que me llamen, que me dejen ir. No intereso, pero están en su bien. Entiendo el derecho de admisión. En cada casa va quien quiere el jefe", decía el vocalista de las Nancys Rubias. "Cada patrón manda (...) Ojalá vaya".

Bromas aparte

Sin embargo, después de unas risas, Vaquerizo se ponía serio: "No, pero de verdad, me alegro por él mucho, fuera de cachondeo. No hay que entrar en las rivalidades. Es que tú también estás siendo un poco tendencioso y víctima de esta sociedad tan polarizada que nos acosa", le decía el cantante al humorista. "No hay que ser ni de uno ni de otro, hay que ser de todo. Yo soy del gris perla", concluía Vaquerizo.