Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 18 de marzo, 'La revuelta' abrió sus puertas por primera vez a la cantante urbana Lia Kali. A pesar de ser novata en el formato, ya en la recta final de su encuentro con David Broncano, la artista catalana decidió sincerarse con el presentador, de quien criticó sin rodeos que no hubiera ido a saludarla antes de grabar el programa, como había hecho Pablo Motos durante su visita a 'El hormiguero' la pasada primavera, con el fin de que no se enfrentara al programa nerviosa.

"No me gustan nada las entrevistas y ninguna me ha acojonado más que la tuya, porque no hay nada peor que ir a una entrevista y que no sepas qué te va a pasar", se sinceró Lia cuando Broncano quiso saber qué preguntas quería que le hiciera para rematar. La invitada incluso añadió que "quiero que seas amable conmigo", ante lo que el presentador reconoció que "me preocupa que ya las invitadas vengan diciendo que sea amable". "Más o menos manejo la amabilidad, ¿no?", indagó el jienense.

Lia Kali y David Broncano en 'La revuelta'

"También he visto gente que ha salido con cara de decir 'este hijo de puta... no vuelvo más'", soltó la artista. Ante la curiosidad de Broncano, Lia recordó "haber visto a Bad Gyal incómoda, igual no", además de a la Zowi, sensación que le dio "al primer momento, luego ya no". "La Zowi la primera vez que vino, no nos entendimos mucho y hubo cierta tensión", admitió el presentador, quien desveló que "luego hablamos y ha venido más veces porque se pacificó". "Algunas veces yo, por mi falta de calidad como presentador, he generado algún conflicto", admitió Broncano.

"Acojonas más"

El jienense retomó el hecho de que a Lia hubiera no le gustaran las entrevistas y quiso saber "cuáles has hecho últimamente". "Ah, pues estuve en 'El Hormiguero'", soltó la catalana, con humor, para sorpresa de Broncano. "Esto no lo he visto venir, no me lo esperaba", reconoció el jienense, cuya invitada decidió sincerarse entonces con él. "Le he dicho a mi gente que no se si debería decir esto, y lo voy a decir, pero Pablo Motos vino a saludarme antes de que saliera a hacer la entrevista a darme calma, y tú no. Perdón, sabía que no lo tenía que decir", le reprochó Lia, entre risas.

Habría que ampliar lo de ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS si comparas los dos programas ????#LaRevuelta #LiaKali pic.twitter.com/c9M9nRST9I — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 18, 2025

"Es verdad que yo fui hace unos años y antes de entrar vino a saludarme", recordó el aludido, momento en el que Ricardo Castella señaló del presentador de 'El hormiguero' que "un rato antes de empezar el programa, Pablo Motos está", al contrario que Broncano, quien reconoció que "es cierto que te tranquiliza". "Yo salía ahora diciendo: 'Igual nos vemos y pienso que es un gilipollas'", confesó Lia, momento en el que Broncano señaló que "con la gente que no conozco, creo que es bonito que el primer encuentro sea aquí". "Acojonas más, yo estaba más nerviosa. Ahora me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros", valoró finalmente la inviada.