A menos de dos semanas de la celebración de los Premios Iris 2025, la Academia de Televisión ha desvelado a quién ha galardonado con el Premio a la Trayectoria Jesús Hermida. En esta ocasión, la figura elegida ha sido Carmen Machi "en reconocimiento a una trayectoria ligada al medio televisivo", como apunta la organización, que se ha reunido este viernes 6 de febrero en la Fundación Casa de México en España para decidir el destino de su máximo galardón.

Así pues, la veterana actriz, que se ha consolidado como una de las estrellas más populares y respetadas tanto de la televisión como del teatro y el cine, tendrá una razón más para acudir a la gala que tendrá lugar el 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid, en la cual también disputará el premio a la mejor actriz por 'Celeste'. El evento será retransmitido en exclusiva a través de Movistar Plus+, una plataforma con la que precisamente la intérprete ha colaborado estrechamente en proyectos como la propia 'Celeste', 'La Mesías', 'Vida perfecta' o 'Arde Madrid'.

Carmen Machi en 'La Mesías'

El reconocimiento de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual llega en un momento en el que 'Aída y vuelta', la cinta que rescata uno de sus mayores hitos televisivos, está logrando un gran rendimiento en las salas de cine. Previamente, este premio, conocido antes como a Toda una vida, ha celebrado la labor de otros referentes como Jordi Hurtado, Chicho Ibáñez Serrador, Rosa María Mateo, María Teresa Campos, Matías Prats o Pedro Piqueras, entre muchos otros.

Carmen Machi en 'Furia'

Una carrera para enmarcar

La trayectoria de Machi arrancó cuando la madrileña tenía tan solo 17 años y se sumó a la compañía Taormina Teatro. A finales de los años noventa, dio el salto a la gran pantalla con 'Shacky Carmine' y también contó con apariciones puntuales en 'Manos a la obra'.

A lo largo de un centenar de episodios, Machi encarnó a la carismática empleada del hogar, cuya popularidad alcanzó tales cotas que entre 2005 y 2014 contó con su propio spin-off, 'Aída'. En la pequeña pantalla también ha destacado recientemente en 'Furia', por la cual ha ganado el Ondas junto al resto del elenco femenino. Asimismo, ha brillado en el cine, llegando a recibir un Goya en 2015 por 'Ocho apellidos vascos' y otras dos nominaciones por 'La puerta abierta' y 'Cerdita'.