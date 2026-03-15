Por Redacción |

La muerte de la actriz Gemma Cuervo, que nos ha dejado con 91 años de edad, ha dejado un gran pesar en el mundo de la interpretación. En noviembre de 2025 visitaba de forma inesperada 'La revuelta' junto a su hija Cayetana Guillén Cuervo, viviendo uno de los momentos más emotivos hasta la fecha del programa de David Broncano.

Tras su aparición en el formato de La 1, en la cuenta de Instagram de la querida actriz se seguían compartiendo vídeos entrañables, reaccionando incluso a las últimas canciones de Rosalía. Tan solo cuatro días antes de su fallecimiento, Gemma Cuervo desempolvaba unas fotos familiares y una importante lección de vida.

Gemma Cuervo junto a José Luis Gil en 'La que se avecina'

"Nunca me gustó dar consejos. Siempre he creído en la libertad de cada uno para aprender la vida a su manera. Pero con los años una comprende algunas cosas", empezaba el texto, que sería el último que compartiría en Instagram. "Queridos jóvenes, vuestros padres un día decidieron traeros al mundo sin manual de instrucciones. Improvisaron, se equivocaron, sacrificaron muchas cosas, intentando hacerlo lo mejor posible. Amadlos. Entendedlos. No es fácil ser padre ni ser madre", escribía.

"Y queridos padres, no olvidéis que ser hijo también es difícil. Todos llegamos creyendo que el mundo es sencillo hasta que la vida nos enseña que crecer también duele. Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres. Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien", continúa la carta.

Emma Penella, Gemma Cuervo y Mariví Bilbao en 'Aquí no hay quien viva'

Aprender a escuchar

"Quizá todos estamos siempre en lo mismo: aprendiendo a querernos mejor. Escuchémonos. Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro. La vida es demasiado breve para no hacerlo. Os quiero", terminaba, tal y como terminaba siempre sus textos en Instagram, lanzando así un consejo muy claro.