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La muerte de Gemma Cuervo genera un aluvión de despedidas llenas de cariño: de los Caballero a sus compañeros

Además, muchos de sus seguidores han recordado con inmenso respeto algunos de sus trabajos en televisión, como su papel en 'Aquí no hay quien viva'.

La muerte de Gemma Cuervo genera un aluvión de despedidas llenas de cariño: de los Caballero a sus compañeros
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Domingo 15 Marzo 2026 09:19 (hace 12 horas)

El mundo del cine, la televisión y el teatro se despide de una grande: Gemma Cuervo. La muerte de la querida y talentosa actriz ha provocado una oleada de cariñosos mensajes por parte tanto de seguidores como de compañeros de profesión, que han utilizado las redes sociales para decir adiós a una leyenda española.

"Descansa en paz, querida Gemma, y gracias por tu talento y tu dedicación. Un beso a Cayetana y a toda su familia en estos momentos tan dolorosos. Se nos va una actriz inmensa, historia del teatro el cine y la televisión. Las supernenas, allá arriba, cabalgan juntas de nuevo", escribía Alberto Caballero, adjuntando una foto junto a Mariví Bilbao y Emma Penella.

Alberto Caballero recordaba que &quot;las supernenas, allá arriba, cabalgan juntas de nuevo&quot;
Alberto Caballero recordaba que "las supernenas, allá arriba, cabalgan juntas de nuevo"
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Laura Caballero también escribió un mensaje de despedida. "Ahora sí que nos quedamos huérfanos. Has sido la cara de nuestras 'supernenas', el alma de Desengaño 21 y el vínculo con una de las etapas más bonitas de nuestra vida. Tu marcha deja un vacío muy extraño, pero te damos las gracias por cada momento que nos regalaste", escribía la directora y guionista de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'.

Por otra parte, entre los actores y actrices que han trabajado con ella, Luis Merlo fue de los primeros en dedicarle unas bonitas palabras: "Tu pasión por la interpretación y tu cariño con todos los que te rodeaban quedarán siempre en nuestra memoria. El teatro y la televisión pierden a una grande, pero tu legado seguirá vivo en cada personaje y en cada recuerdo", expresaba, mandando todo el cariño a sus hijos.

Gemma Cuervo visitó &#39;La revuelta&#39; a finales de 2025 junto a su hija Cayetana y fue u momento muy emotivo
Gemma Cuervo visitó 'La revuelta' a finales de 2025 junto a su hija Cayetana y fue u momento muy emotivo

Malena Alterio ponía en valor la trayectoria de Gemma Cuervo más allá de su papel de Vicenta en 'ANHQV' en una entrevista para '24 horas de RNE fin de semana': "Se va una de las grandes, la siguen teniendo muy presente en ese papel de Vicenta, que estaba increíble, pero si empiezas a mirar para atrás es alucinante todo lo que hizo", comentaba la actriz. Hasta Pedro Sánchez o Antonio Banderas han querido dejar un bonito mensaje de despedida para la actriz.

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