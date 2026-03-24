'Casados a primera vista' renueva tras el éxito de su primera edición en Telecinco

Por Adrián López Carcelén |

'Casados a primera vista' está de enhorabuena. Tras convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada televisiva, Telecinco ha decidido renovar el formato por una nueva temporada. El programa, producido en colaboración con Bulldog TV, ha contado con un gran seguimiento en televisión y enorme consumo en redes sociales.

Con una media del 14,1% y 890.000 espectadores, el espacio ha liderado su franja en todas y cada una de sus emisiones. 'Casados a primera vista' ha acumulado desde su estreno más de diez millones de espectadores únicos, y su última entrega en directo firmó el lunes 23 de marzo el segundo mejor dato de la temporada con un 15,2% y 877.000 espectadores.

Debido al gran éxito, Telecinco programó un especial en directo con Carlos Sobera de 'Casados a primera vista' para el lunes 23 de marzo

En lo que respecta al entorno digital, el contenido relacionado con el formato acumula en sus perfiles oficiales más de 240 millones de visualizaciones. Además, el programa ha conseguido situarse como uno de los contenidos más vistos en los soportes digitales de Mediaset España, solo por detrás de 'GH Dúo' y 'La isla de las tentaciones'.

Un experimento con gancho

Ana y Luija han sido una de las parejas de 'Casados a primera vista'

, que ha sido emitido en más de 130 países. La mecánica del programa consiste en un experimento, con 12 solteros y solteras que aceptan casarse sin conocerse y, tras disfrutar de su boda y luna de miel, dan el paso de convivir durante semanas para encontrar el amor.

En su primera temporada en Telecinco, Marc y Ainhoa, Ana y Luija, Stefan y Estefanía, Laura y Lorenzo, Borja y Luciana y Natalia y Milton han conquistado a la audiencia, viviendo seis viajes emocionales completamente distintos y con resultados dispares. Las parejas han contado en todo momento con la supervisión de Cecilia Martín, Raúl López Lastra y Nayara Malnero, psicólogos expertos en terapia de pareja que han ayudado y aconsejado a los protagonistas.