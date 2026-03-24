'Casados a primera vista' renueva tras el éxito de su primera edición en Telecinco

Programa relacionado
Casados a primera vista
2015 - Act
España
Realities Citas
Popularidad: #54 de 2.176
- 7
'Casados a primera vista' está de enhorabuena. Tras convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada televisiva, Telecinco ha decidido renovar el formato por una nueva temporada. El programa, producido en colaboración con Bulldog TV, ha contado con un gran seguimiento en televisión y enorme consumo en redes sociales.
Con una media del 14,1% y 890.000 espectadores, el espacio ha liderado su franja en todas y cada una de sus emisiones. 'Casados a primera vista' ha acumulado desde su estreno más de diez millones de espectadores únicos, y su última entrega en directo firmó el lunes 23 de marzo el segundo mejor dato de la temporada con un 15,2% y 877.000 espectadores.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
En lo que respecta al entorno digital, el contenido relacionado con el formato acumula en sus perfiles oficiales más de 240 millones de visualizaciones. Además, el programa ha conseguido situarse como uno de los contenidos más vistos en los soportes digitales de Mediaset España, solo por detrás de 'GH Dúo' y 'La isla de las tentaciones'.
Un experimento con gancho
En su primera temporada en Telecinco, Marc y Ainhoa, Ana y Luija, Stefan y Estefanía, Laura y Lorenzo, Borja y Luciana y Natalia y Milton han conquistado a la audiencia, viviendo seis viajes emocionales completamente distintos y con resultados dispares. Las parejas han contado en todo momento con la supervisión de Cecilia Martín, Raúl López Lastra y Nayara Malnero, psicólogos expertos en terapia de pareja que han ayudado y aconsejado a los protagonistas.