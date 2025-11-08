Kiko Rivera ataca a Isabel Pantoja en '¡De viernes!': "No perdono que no esté a la altura como abuela"

Por Sandra Alcaide Barrón |

A pesar de las reticencias iniciales de Kiko Rivera al anunciarse su ruptura con Irene Rosales sobre volver a la televisión para hablar de su vida, finalmente sí ha reaparecido en '¡De viernes!' con una entrevista en la que cuenta los detalles sobre su separación y su relación actual con su madre y su hermana, Isabel Pantoja e Isa Pantoja.

Respecto a su madre, el dj confesaba que era la persona que más le había decepcionado: "No tengo nada en contra de ella, le deseo toda la felicidad del mundo, que le vaya la vida maravillosamente bien, pero me ha decepcionado. Son muchos años sin saber de sus nietos y se está perdiendo lo bonito que es verlos crecer". Tras esto, Santi Acosta le preguntaba por la última vez que su madre había visto a sus nietos, a lo que él respondía que "antes de pandemia".

Kiko Rivera durante su entrevista en '¡De viernes!'

"No consigo entenderla. Puedo entender que no quiera hablar conmigo, al igual que a lo mejor yo tampoco, pero no entiendo el por qué con los niños. He aprendido a perdonar, pero hay una cosa que no perdono y es que no esté a la altura como abuela. Mis hijos no tienen abuelos, fallecieron los padres de Irene y ya solo quedaba mi madre", declaraba.

Las disculpas a su hermana

"El día que falleció mi suegra tuve una conversación con mi madre y le dije quecomo abuela porque mis hijas habían perdido a la que ejercía de abuela cada día., me engañó. Me engañó a mí, a las niñas, pero sobre todo a ella. Francisco va a cumplir trece, mi hija va a cumplir diez, la pequeña va a cumplir ocho y. Me da pena", añadía.

Por otro lado, Kiko Rivera se metía de lleno a hablar de su relación con su hermana, Isa Pantoja, con la que se disculpaba y admitía haber cometido algunos errores, aunque declaraba no tener "ningún tipo de relación con ella". "Cuando yo me entero de todo el tema de la herencia de mi padre, de mi madre, yo hablo con mi hermana y con mi prima y se posicionan a favor de mi madre. Yo no lo entiendo y ahí se va todo a tomar por saco", confesaba.

Kiko Rivera, Isabel Pantoja e Isa Pantoja en 'Supervivientes 2019'

"Creo que en su momento tuve unas declaraciones que no eran las correctas, vuelvo a decir que no me siento orgulloso de ello y me arrepiento. Me gustaría pedirle disculpas por todo el dolor que le haya podido causar con mis desafortunadas palabras", contaba sobre su mayor equivocación con ella. Respecto a los errores de su hermana con él, también se sinceraba: "Todavía recuerdo a mi hermana escuchando como se me llamaba 'maltratador' y mi hermana callaba, a mí eso me dolió. Yo he podido cometer un fallo contigo, pero hostia, no me jodas".

"Siempre he sentido con ella un afecto paternal, quizás ese ha sido uno de los mayores fallos. Un hermano es un hermano y tiene que ser un hermano, y a mí mi madre me puso demasiadas veces a cargarme cosas que no me pertenecían (...) Le diría que la quiero mucho, sigue siendo mi niña pequeña, ella cuando llegó a mi vida me la cambió a mejor. Siento no haber podido estar a la altura de lo que ella esperaba de mí y que me encantaría pudiéramos sentarnos a hablar, llorar. Sobre todo me gustaría reír, compartir momentos con ella porque la extraño", sentenciaba.