Isabel Gemio responde a María Teresa Campos: "Yo no necesito polémicas de ningún tipo"

No ha dejado de dar que hablar en los últimos días. La invitación por parte de Isabel Gemio a María Teresa Campos para aparecer en su canal de YouTube se convertía, poco después de su subida, en una de las entrevistas más polémicas de la carrera de la periodista. Tras unas preguntas que consideraría incómodas, Campos llegaba a tachar a Gemio de "mezquina" y "gilipollas". Ahora, Isabel Gemio ha respondido a las acusaciones en un vídeo en su perfil de Instagram.

"No me es indiferente el daño que me hacen", comenzaba Gemio haciendo referencia a los ataques que había recibido en los últimos días. "Le hice una entrevista en mi canal porque ella me había invitado al suyo. Lo hice desde el cariño y el respeto", introducía la periodista, que pasaría a explicar la polémica mención a la edad de Campos: "Cuando yo le digo lo de la edad, para mí la edad es un mérito. Que una persona a su edad esté emprendiendo un nuevo proyecto, al margen de convencionalismos, me parece admirable". La que fuera presentadora de 'Sorpresa Sorpresa' hacía también referencia al insulto que le propinó Campos, llamándola "cerda" en plena entrevista: "No le di importancia, porque era de confianza, una expresión que se dicen dos compañeras"

En cuanto a las polémicas preguntas sobre su vida amorosa o sus polémicas actuales, Gemio explicaba: "Quería destacar que fue directora de informativos cuando las mujeres aún no llegaban a eso en este país. No estuvo positiva para entrar, explicar lo de los novios que ha tenido...", comentaba. "Ahí había machismo, eso no lo hacen con los hombres. Podría haberlo desarrollado con mejor talante", justificaba la periodista. "Quería saber cómo vivía esos momentos de tanto vapuleo". Isabel Gemio terminaba de defender su propia entrevista: "Con la experiencia y las tablas que tiene, podría haber salido con mejor talante y con complicidad. Lo que de verdad importa son las respuestas, no las preguntas".

"Por favor, no hagan más daño"

Para finalizar el comunicado en formato de vídeo, la presentadora defendía su trabajo y su carrera: "No he hecho nunca una entrevista para dejar mal a una persona o poner el dedo en la llaga. No necesito polémicas de ningún tipo", decía en referencia a las acusaciones vertidas por María Teresa Campos de tratar de conseguir más seguidores en su canal. La periodista también dedicó unas palabras a quienes continuaban echando leña al fuego al enfrentamiento entre las dos profesionales de la comunicación: "Por favor, no hagan más daño. Solamente pido que me dejen vivir en paz".