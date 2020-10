La comunidad científica desmonta la teoría de Li-Meng Yan sobre el coronavirus en 'Infome Covid'

Iker Jiménez condujo este jueves una entrega muy especial de 'Horizonte. Informe Covid' y es que este contó con una entrevista en exclusiva con la doctora Li-Meng Yan, viróloga de la Universidad de Hong Kong, que a día de hoy está exiliada en Estados Unidos después de defender que el origen del SARS-CoV-2 no es natural y se creó en un laboratorio chino. El espacio logró su récord histórico de audiencia (2.873.000 y 18,3%) con esta exclusiva que contó con una intensa campaña de promoción detrás en todos los canales del grupo.

Iker Jiménez y Li-Meng Yan

Aunque no era la primera entrevista que la viróloga había realizado a un medio de comunicación europeo (ya habló para El Mundo), parece que sí ha despertado un especial interés entre la audiencia. Pero, ¿tenía algún sentido todo lo que esta contó en el prime time de una cadena nacional? Aunque Jiménez ya dejó claro que estaba preparado para las críticas y se mostró convencido que "cualquiera querría entrevistarla", no son pocos los que creen que no se debería dar un foco mediático a una persona que ha sido desacreditada por la gran mayoría de expertos sobre el tema.

La teoría de Li-Meng Yan

En 'Informe Covid', Li-Meng Yan defendió que "se las arreglaron para hacernos creer que el origen del virus era un murciélago (....) siendo un virus que se había reconvertido en la naturaleza saltando a un ser humano que se había infectado". "El supuesto origen natural del virus no se sostiene", sentenció esta, afirmando que durante este tiempo, "se ha seguido una ruta sintética usando un coronavirus de murciélago como plantilla y manipulándolo". De esta forma, la doctora siguió defendiendo a capa y espada que todo lo que se nos ha contado hasta ahora es absolutamente mentira. Una opinión que ya pudimos ver plasmada en todas las promociones de este 'Informe Covid' especial con su entrevista.

La viróloga explicó además que en los años 2017 y 2019 se registraron "un coronavirus de murciélago llamado ZC45 y otro muy similar, el XKC21" que según ella "son la columna vertebral de este coronavirus". Está se mostró convencida que "fue liberado a propósito" y defendió que los laboratorios en los que se trabajaba en el mismo tiene unas altas medidas de seguridad y por ello "no hay forma de que el virus haya escapado por accidente (...) es una gestión a nivel armamentístico". Por último, la viróloga sentenció que el coronavirus "es un arma biológica sin restricciones" que "permite matar a gran escala".

Iker Jiménez

Los expertos de 'Informe Covid' la desmontan...

Pero bien, ¿qué hay de verdad en todo esto? Por un lado, todos los expertos presentes en 'Informe Covid' desmontaron su teoría. El Dr. José Alcamí, coordinador del grupo de análisis de Coronavirus del Instituto Carlos II, dejó muy claro que "no podemos crear un virus (...) podemos modificarlo pero a partir de un molde" y recordó que "entre el ZC 45 y el SARS-CoV-2 hay 3.000 letras diferentes. Aunque se parezca un 82-90% no es mucho". Por su parte, el Dr. Miguel Pita quiso poner en evidencia las palabras de la viróloga afirmando que este "es una mala arma biológica", una opinión compartida por José Alcamí, investigador y coordinador del Grupo de Análisis Científico sobre el coronavirus del Instituto de Salud Carlos III, que no dudó en cargar directamente contra la doctora: "Tiene datos que son erróneos, por no decir falsos".

... y toda la comunidad científica también

Una opinión compartida que no es nueva y es que antes de la grabación de este programa, infinidad de expertos ya habían desmentido a la viróloga protagonista de 'Informe Covid'. Tal y como en su día se apuntó en Maldita Ciencia, el artículo que firmó la viróloga junto a otros tres científicos bajo el título 'Características inusuales del genoma del SARS-CoV-2 que sugieren una modificación sofisticada en el laboratorio en lugar de la evolución natural y la delineación de su probable ruta sintética' "no tiene ninguna evidencia científica sólida", según la viróloga Sonia Zuñiga a dicho medio. Esta explica que la mayoría de referencia del texto publicado son a artículos que no han estado revisados por pares o fuentes similares y que en ningún caso se hace referencia a publicaciones científicas en las que la información sí ha sido plenamente contrastada.

Li-Meng Yan

Paralelamente, la viróloga Sonia Zuñiga no dudaba en rebatir fácilmente el argumento de la doctora china y es que esta defendía que la proteína de la envuelta (E) era idéntica a la de otros dos virus que afectan a murciélagos, algo que según ella demostraba su origen artificial. Pues bien, Zuñiga recuerda que en realidad, "sucede lo contrario a lo que defienden los autores (...) su afirmación de que los coronavirus SARS-CoV-2 del principio eran como los del murciélago pero luego han ido cambiando en la proteína E es falsa".

Paralelamente, en esta verificación realizada por Maldita Ciencia se dejaba muy claro que la comunidad científica en general ha rechazado desde hace ya varios meses que el origen del SARS-CoV-2 no fuese natural. Como ejemplos se pone un comunicado lanzado en la revista The Lancet por científicos de múltiples países en los que se destaca que "los resultados concluían, de forma abrumadora, que el origen está en la vida silvestre", al igual que podíamos leer en Virologic, donde se dejaba claro que "la evidencia genómica no apoya la posibilidad de que el nuevo coronavirus haya sido creado en un laboratorio.

¿Qué piensa Iker Jiménez?

Aunque en su encuentro con medios, Jiménez dejó claro que no compartía todo el mensaje lanzado por la viróloga, el presentador de 'Informe Covid' sí quiso defender en sus redes sociales el prestigio que esta doctora había tenido en el pasado, posiblemente para darle veracidad a su testimonio. "A mí lo que más me sorprende es el prestigio real de la doctora. Sus trabajos en Nature y las mejores publicaciones con su equipo. Para mí esto es clave: Lo anterior. ¿Por qué han intentado ningunearla con una campaña en redes sabedores de que nadie iba a investigar? Yo también pensaba que lo de la doctora no encajaba. Luego vi que los medios que insistían con furia en que todo era un bulo eran los mismos que con la misma certeza sentenciaban que el virus era un resfriado y se reían de las mascarillas. Que no pasaba nada. Mejor entrevistarla", ha tuiteado este.