Por Beatriz Prieto |

A finales del pasado mes de febrero, 'La resistencia' recibió a solas a Clara Galle, quien protagonizó con David Broncano un momento de lo más surrealista cuando, en la recta final de su encuentro, quiso formar una rueda con el presentador. Una "pirueta" que se saldó con un duro golpe en la cabeza para la actriz y que impactó a Broncano, quien recordó lo ocurrido en la que fue la primera visita de Galle a 'La revuelta', este lunes 9 de diciembre.

Clara Galle se golpea la cabeza con el suelo al intentar una pirueta con David Broncano en 'La resistencia'

"Ha venido varias veces ya, es una actriz muy pujante, joven, de las más potentes de España", procedió a anunciar Broncano, momento en el que recordó que. "Si alguien veíais 'La resistencia', vino esta muchacha, hizo la broma con que iba a hacer una voltereta o algo así, y", relató el presentador, quien apuntó erróneamente a que dicho episodio había ocurrido hace más de un año.

"Se pegó la cara contra el suelo como soltar una piedra en el cemento. Lo que pasa es que está joven, tiene el cuello fuerte", añadió Broncano. "Bueno, y todavía no ha pasado mucho tiempo", matizó Ricardo Castella, quien aseguró que "está bien" antes de que Broncano diera paso a una feliz Galle, con la que el presentador rememoró lo sucedido en su penúltima visita. "Lo más cerca que ha estado alguien de un accidente serio", recalcó el jienense. "Sí, la verdad es que me tuve que ir a Urgencias al día siguiente", confesó la invitada.

Os recomiendo subir el volumen para apreciar la hostia que se pega la cabeza de @claaragalle contra el suelo pic.twitter.com/Ab5WrQ75ws — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 26, 2024

"Me llamaste desde Urgencias"

"Yo pensaba que no había pasado nada y me llamaste desde Urgencias", recordó Broncano, quien "me pasaste el contacto de un fisio", según desveló Galle. El presentador, de hecho, relató que había pedido el número de contacto de la actriz "para ver si está bien, y pensaba que era broma". "Pero ha pasado el tiempo y estás bien. A nivel cognitivo... ¿Has notado cosas que antes no te pasaban? ¿Estás más lenta con algo, ves los colores raros?", indagó Broncano, con humor, ante una Galle que bromeó con el hecho de que "veo mal" y necesitaba gafas y que, posteriormente, se animó a hacerse un tatuaje en directo con el logo del programa.