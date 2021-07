Las claves de 'Tierra Amarga', la nueva apuesta turca para las tardes de Antena 3

En septiembre de 2018, se estrenaba en Turquía, en la cadena ATV, la serie 'Bir Zamanlar Çukurova' (traducido literalmente como 'Érase una vez en Çukurova), después conocida en países latinoamericanos como 'Tierra Amarga', donde quince de ellos ya han comenzado disfrutar de la historia de amor entre Yilmaz (Uğur Güneş) y Züleyha (Hilal Altinbilek) desde que aterrizó en México en febrero de 2020. A pesar de que aún no ha terminado su emisión y ya cuenta con 102 episodios de dos horas y media repartidos en tres temporadas, esta producción ha seguido sumando territorios, hasta alcanzar una treintena de países de todo el mundo, cuya audiencia está pendiente del destino de sus protagonistas en la Turquía de los años 70.

Casi tres años después de su estreno en su país de origen y apenas algo más de una semana desde que se emitió el último episodio de la tercera temporada, la aclamada ficción llega a las tardes de Antena 3, que continúa apostando por las series turcas tras el éxito que están cosechando algunas como 'Mujer (Kadin)' y 'Mi hija'. La principal cadena de Atresmedia, de hecho, anunció que prescindía de '¡Ahora caigo!' tras casi una década en emisión, con el fin de que la producción turca fuera su sucesora en la franja de la tarde, entre 'Amar es para siempre' y '¡Boom!'. Ante su inminente estreno, en FormulaTV recogemos las principales claves por las que los fans de las series turcas podrían sumar 'Tierra amarga' a su lista de imprescindibles.

1 Un potente arranque

Züleyha y Yilmaz, tristes tras verse obligados a huir en 'Tierra amarga'

Un buen comienzo siempre anima a los espectadores a continuar apostando por una serie y 'Tierra amarga' cuenta con este ingrediente. Después de mostrar un atisbo del entorno de sus protagonistas, Züleyha y Yilmaz, y su estrecha relación amorosa, la ficción no tarda en abordar un hecho tan traumático como impactante, que da un vuelco a sus vidas: un asesinato. El atolondrado hermano de Züleyha decide "venderla" para pagar sus deudas y Yilmaz, al conocer la situación, acude en su ayuda. Lejos de protagonizar una huida sin grandes percances, la pareja ve cómo su vida se hace añicos cuando Yilmaz, al forcejear con el "comprador" para proteger a su novia, mata al hombre por accidente.

Ante la posibilidad de ser encarcelado, Yilmaz decide huir de Estambul, con el beneplácito de su maestro de taller, y dejando atrás a Züleyha con la promesa de regresar a buscarla. No obstante, lejos de quedarse al cuidado de la familia de Yilmaz, la protagonista decide huir con él, a pesar de las posibles dificultades. Un camino que no promete ser nada fácil y que se complica cuando sufren un robo que los deja en la calle y sin dinero. Desesperados por ganar un sueldo, la pareja acude a una gran finca, a cargo de la familia Yaman, donde las normas algo conservadoras de la señora Hünkar, los obligan a mentir sobre su relación, poniendo sobre la mesa muchas dudas sobre el futuro que podrán tener juntos en su nuevo e improvisado hogar, mientras buscan mejorar sus condiciones de vida y tratan de evitar que Yilmaz sea descubierto.

2 Hilal Altınbilek en el papel de Züleyha Altun

Hilal Altınbilek interpreta a Züleyha en 'Tierra amarga'

Hilal Altinbilek es la actriz encargada de dar vida a la protagonista indiscutible de 'Tierra amarga', Züleyha Altun, una joven de veinticinco años que vive con su hermanastro Neli en Estambul. Inteligente, valiente, fuerte y con talento para la costura, su trabajo mantiene económicamente tanto a Neli como a su cuñada, mientras su hermanastro se dedica a gastar gran parte del dinero que gana en su adicción al juego. Por ello, a pesar de la actitud amable de su cuñada y su pasión por su trabajo de modista, la presencia de Yilmaz es toda una luz en la vida de Altun, a la que no parece nada dispuesta a renunciar.

A pesar de que Altınbilek cuenta hasta la fecha con cuatro series de televisión y una película a sus espaldas, la actriz logra demostrar un gran talento al ponerse en la piel de Züleyha, cuyas penurias, al igual que la amabilidad que destila, logran convertirla en un potente personaje principal en el que tanto los protagonistas como muchos secundarios ponen su atención, para bien o para mal. Nacida el 11 de febrero de 1991, la intérprete comenzó su carrera en 2011, con un papel en la serie 'Derin Sular', pero fue en 2013 cuando comenzó a destacar en Turquía gracias a su interpretación de Ozlem en la serie 'Karagül' ('Rosa negra'). 'Tierra amarga' se ha convertido en su cuarta producción televisiva, gracias a la cual ha sido nominada a varios premios a Mejor Actriz entre 2019 y 2020.

3 Uğur Güneş como Yilmaz Akkaya

Uğur Güneş da vida a Yilmaz en 'Tierra amarga'

El actor Uğur Güneş es el encargado de interpretar a Yilmaz Akkaya, un joven de veintinueve años trabajador, amable y justo, residente en Estambul, que perdió a sus padres siendo niño. A pesar de su aparente soledad, Akkaya encontró un hogar junto a su maestro de taller, Ayhan, un hombre amable, comprensivo y cariñoso que lo acoge en su casa, junto a él y su mujer. Su relación con Züleyha, de hecho, no solo hace feliz a Yilmaz, sino también a su padrino, que no duda en apoyarle a la hora de preparar los anillos para pedirle matrimonio, antes de que todo se tuerza.

Nacido el 10 de noviembre de 1987, Güneş inició su carrera interpretativa en 2013, aunque no fue hasta 2015 que comenzó a destacar gracias a su trabajo en 'Dirilis: Ertugrul'. Desde entonces, el turco ha pasado por ocho series de televisión y tres películas, gracias a los cuales ha conseguido varios galardones: Mejor Actor del Año en los Premios del Ministerio de la Juventud de Ankara de 2016; Premio Especial del jurado en los Premios de la Academia Young Turkey Summit, en 2017; y el Premio al Mejor Trío de Series en la Ceremonia de entrega de Premios Golden Lens, en 2019. Asimismo, su trabajo en la piel de Yilmaz logró colarlo en los Golden Palm Awards de 2019, cuando fue nominado a Mejor Actor de Serie de Televisión, y de hecho tuvo que perder diez kilos para interpretar a dicho personaje.

4 Murat Ünalmış en el papel de Demir Yaman

Murat Ünalmış es Demir en 'Tierra amarga'

Murat Ünalmis es el intérprete de Demir Yaman, único heredero de la familia más poderosa de Adana y dueño de una enorme finca. Hombre amable, moderno y tranquilo, Demir administra sus propiedades junto a su madre, Hünkar, y se graduó en Economía por la Universidad de la Sorbona (Francia). Por esa razón en especial, Yaman logra destacar entre sus vecinos y competidores como gran terrateniente de la zona, por lo que sus viajes fuera de la ciudad, para negociar y conocer otras formas de explotar sus tierras, son más que frecuentes. En uno de ellos, el destino cruza su camino con el de Züleyha, quien llama al instante su atención, lo que forja una atracción que no deja de crecer cuando la protagonista aparece en sus tierras buscando trabajo junto a Yilmaz.

Ünalmış, nacido el 23 de abril de 1981, es un actor turco que ha trabajado tanto en cine como en televisión, hasta sumar un total de once series en su trayectoria profesional desde que debutó en 2003. Entre sus producciones más destacadas, no solo se encuentra su interpretación de Demir en 'Tierra amarga', por la que fue ganador del premio a Mejor Actor del Año en los Turkey Brand Awards de 2019, sino que también cuenta con ficciones como 'Gecenin Kanatlari' (2009) y 'Yer Gök Ask' (2010) en su carrera profesional. En ella, de hecho, también se incluye la faceta deportiva del actor, quien formó parte del equipo de baloncesto turco Fenerbahçe S.K., uno de los más importantes del país.

5 Vahide Perçin como Hünkar Yaman

La actriz Vahide Perçin se pone en la piel de Hünkar en 'Tierra amarga'

La intérprete turca Vahide Perçin es quien ostenta el papel de Hünkar Yaman, una viuda de sesenta años, madre de Demir y matriarca de la familia Yaman. Una mujer bastante firme, amable y generosa que dedica su vida a su hijo y a la finca familiar, sus dos prioridades, por las que demuestra estar dispuesta a hacer lo que sea. De hecho, su mayor preocupación es encontrar una esposa para su hijo, con quien este asegure la continuidad de la familia y mantenga las propiedades en la misma, motivo por el que incluso propició el divorcio de Demir de su primera mujer, a la que achacó la "culpa" de no concebir un hijo. Una actitud por parte de Hünkar que la empuja a implicarse en la vida de Züleyha, hasta el punto de que hará todo lo posible porque ella y su hijo acaben juntos y cumplan su sueño de ser abuela.

Perçin nació el 13 de junio de 1965 y, en 1992, se inició en el mundo de la interpretación a los 27 años de edad, al subirse por primera vez a un escenario. A pesar de que no pisa un teatro como actriz desde 2016, la actriz ha trabajado también en cine y televisión, donde ha sumado diez producciones a su carrera profesional. Perçin, de hecho, puede resultar familiar a los seguidores españoles de las telenovelas turcas, dado que formó parte del elenco principal tanto de 'El secreto de Feriha' como de 'Madre', series que han sido emitidas en España a través de Nova. Asimismo, a lo largo de su carrera ha conseguido hasta tres galardones, dos de ellos a Mejor Actriz en los Festivales de Cine de Adana y Estambul, y uno por su trabajo en la piel de la propia Hünkar, papel con el que, en 2020, se llevó el premio a la Mejor Actriz de una Serie Extranjera en los Premios PRODU de América Latina.

6 Un reparto a la altura de sus protagonistas

Algunos de los personajes secundarios de 'Tierra amarga'

Al igual que los actores protagonistas logran encajar a la perfección en sus respectivos papeles, convirtiendo a sus personajes en puntos fuertes a tener en cuenta a la hora de disfrutar de 'Tierra amarga', el resto del elenco cumple con creces su función en la piel de los personajes secundarios. Aunque un segundo plano, actores como Bülent Polat (Gaffur en la ficción), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Turgay Aydin (Sabahattin Arcan) o Sibel Tasçioglu (Sermin Yaman) aportan una gran riqueza a la historia de 'Tierra amarga', a través de papeles que no dejan indiferente al espectador.

Así, mientras Gülten pone una parte de dulzura y amabilidad como hermana de Gaffur, tanto el papel de Polat como el de Yeninci son un contrapunto con respecto a ella e, incluso, los personajes principales. Y es que, tanto Gaffur como Saniye resultan ser dos personajes celosos, orgullosos y aprovechados, cuya actitud produce un rechazo generalizado y el deseo de ver si algún día el karma llamara a su puerta. Lo mismo ocurre en el caso de Sabahattin y Sermin: la segunda es prima de Demir y su ambición la lleva a entorpecer la labor del resto de la familia Yaman, con el fin de quedarse con las propiedades; mientras que el primero es un doctor de buen corazón, que busca consuelo en el alcohol para huir de una mujer a la que nunca ha querido y que lo desprecia continuamente. Caras opuestas de las mismas monedas que, junto a los cuatro protagonistas de 'Tierra amarga', consiguen cautivar a través de su trama.

7 El amor, los celos y la venganza, ejes de la trama

Züleyha y Yilmaz, abrazados en 'Tierra amarga'

Como suele ser habitual en muchas de las series turcas que consiguen dar el salto internacional, 'Tierra amarga' cuenta con el género romántico como eje principal, dado que trata de la historia de amor entre Züleyha y Yilmaz, a lo que se suman los sentimientos del propio Demir con respecto a la primera. Se crea ahí un triángulo amoroso que, como en muchas historias del género, sean del formato que sean, atrae mucho interés ante el juego que puede dar a lo largo de la serie. Sobre todo, teniendo en cuenta que ninguno de los implicados comienza luciendo como el típico "villano" con motivos egoístas u oscuros, sino que se plantean como tres seres humanos con sus propios sentimientos y circunstancias. Un ingrediente al que, además, se le suma una importante dosis de drama, dadas las múltiples dificultades a las que van haciendo frente sus distintos personajes, empezando por la pareja central.

Asimismo, la parte "negativa" de la trama, aquella que genera más movimiento entre sus personajes, quizás sean los celos y el deseo de venganza, dos ingredientes que tampoco están demasiado ausentes en esta clase de historias de amor. Ambos aspectos son, de hecho, grandes trabas para sus dos protagonistas principales, Züleyha y Yilmaz, que se han de enfrentar a situaciones complicadas para tratar de seguir juntos, en medio de un entorno hostil en el que, a pesar de poner buena cara, no reciben lo mismo de ciertas personas que los rodean. Los cotilleos o la tendencia de ciertos personajes a pensar lo peor, acaban aportando a la trama una riqueza difícil de ignorar, a lo que también se suman los secretos de cada personaje y la expectativa de qué ocurrirá cuando salgan a la luz, o los momentos puntuales de acción y tensión con los que cuenta la serie.

8 Ambientación y vestuario muy aclamados

La casa de la familia Yaman en 'Tierra amarga'

Además de la riqueza que los personajes y la trama de 'Tierra amarga' puedan otorgar a la serie para hacerla atractiva al público, la producción cuenta con una impecable ambientación y un vestuario dignos de admirar, detalles que, junto al resto de elementos, la han convertido en toda una superproducción, hasta el punto de que muchos la consideran la mayor realizada en Turquía en la última década. Ambientada en el país otomano en plenos años setenta, esta producción cuenta con un amplio abanico de prendas creadas en base a dicha época, que transportan al espectador al país otomano de hace cincuenta años y ha sido muy aclamada por su calidad.

En cuanto a la ambientación, el propio decorado de la finca de los Yaman, escenario central de la serie, fue construido a lo largo de 8 meses, como parte de un proyecto que ha implicado a más de quinientos trabajadores. Asimismo, su rodaje se ha llevado a cabo en ciudades turcas como Tarso o Adana, principalmente, la cual de hecho cuenta con más de ocho mil años de historia a sus espaldas, en la que han estado implicadas múltiples culturas, desde los fenicios, asirios y persas, pasando por los romanos, bizantinos selyúcidas y, por descontado, el Imperio Otomano. Tal y como se muestra en la producción Adana es una de las zonas con mayor producción agrícola del país, al encontrarse en la región llana y fértil de Çukurova, donde transcurre 'Tierra amarga', lo que ha permitido al equipo trabajar en localizaciones alejadas de las típicas estampas que regala la ciudad de Estambul, pero que poco tienen que envidiar.

9 Una historia que ha conquistado 30 países

Los protagonistas de 'Tierra amarga' en una de las imágenes promocionales de la serie

Todos estos elementos anteriormente mencionados que forman parte de 'Tierra amarga' han logrado que la producción turca vaya más allá de las fronteras de su país de origen, conquistando país a país, especialmente en Latinoamérica. En febrero de 2020, la cadena mexicana Imagen Televisión fue la primera en estrenar esta ficción en el continente y a ella le siguió Chile, donde cosechó un éxito especialmente destacado bajo el título de 'Züleyha'. Desde entonces, 'Tierra amarga' se ha emitido en Argentina, Bolivia, Puerto Rico, Colombia, Guatemala u Honduras, además de en otros país del mundo como Canadá, Hungría o Alemania. Junto a este creciente reconocimiento por parte de audiencias de distintos puntos del globo terráqueo que han podido disfrutar en mayor o menor medida de esta serie, también podemos encontrar varios reconocimientos a su equipo, a nivel profesional.

'Tierra amarga' ha sido nominada hasta en trece ocasiones en los Turkey Youth Awards, los premios Golden Palm y los Pantene Golden Butterfly de Turquía, en categorías como Mejor Serie Dramática, Mejor Actor para Uğur Güneş, Mejor Actriz para Hilal Altinbilek o Mejor Director para Murat Saraçoglu, al igual que fue nominada a Mejor Serie Dramática en los Seoul International Drama Awards. A ello se suma, además, varios premios obtenidos entre 2019 y 2020: el galardón a Mejor Banda Sonora de Serie, en 2019, en los Pantene Golden Butterfly Awards, que obtuvo Aytekin Atas; el premio a Mejor Telenovela en Lengua Extranjera y el de Mejor Actriz de una Serie Extranjera (para Vahide Perçin) de los PRODU Awards; el Turkey Brand a Mejor Actor del Año para Murat Ünalmis; y la victoria de Selin Yeninci en los Turkey Youth Awards a Mejor actriz de reparto. Hechos que avalan el éxito de una serie que, con el paso del tiempo, parece ir sumando cada vez más seguidores, al igual que ya tiene confirmada su cuarta temporada y, con ella, sus nuevos episodios.