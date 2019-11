Ryan Murphy confirmó hace unos meses que la tercera temporada de 'American Crime Story' se iba a centrar en el escándalo sexual que salpicó la presidencia de Bill Clinton que provocó su fallido proceso de destitución. Desde entonces, poco más se había sabido del proyecto, pero el productor ha desvelado uno de los elementos más importantes de la temporada: quién interpretará a Clinton.

Clive Owen será Bill Clinton en 'Impeachment: American Crime Story'

El elegido ha sido Clive Owen ('The Knick'), que se une al reparto de la serie compuesto por ahora por Sarah Paulson, Annaleigh Ashfordb y Beanie Feldstein, que encarnarán a Linda Tripp, Paula Jones y Monica Lewinsky respectivamente, tres mujeres clave en el juicio político que puso contra las cuerdas al cuadragésimo segundo Presidente de los Estados Unidos. Ahora tan sólo falta por saber qué actriz interpretará a Hillary Clinton.

Owen volverá a televisión cuatro años después del final de 'The Knick', y lo hará por todo lo alto. Porque además de estar en 'Impeachment: American Crime Story', el actor ha sido confirmado como unos de los protagonistas del drama 'Lisey's Story', una nueva ficción de Apple TV+ protagonizada por Julianne Moore que adaptará la novela homónima de Stephen King.

La tercera temporada de la antología se basa en el libro de Jeffrey Toobin "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brough Down a President". Se espera que la producción arranque en febrero y está previsto que se estrene el 27 de septiembre de 2020, en plena campaña electoral en Estados Unidos.

Cambiando el foco de la historia

El proyecto fue anunciado en 2017, pero un año después Murphy decidió aparcarlo porque no encontraba el enfoque apropiado, pero sobre todo porque consideraba que la que tenía que contar su versión de la historia era Monica Lewinsky, la joven becaria de la Casa Blanca que admitió haber mantenido una relación inapropiada con el por entonces presidente de los Estados Unidos.

"Le dije: 'nadie debería contar tu historia excepto tú, y es un poco asqueroso si lo hacen'", declaró Murphy en 2018. "Si quieres producirla conmigo, me encantaría; pero tú deberías ser la productora y llevarte todo el maldito dinero." Lewinsky finalmente accedió, y propició que la temporada se vaya a centrar en las mujeres que se vieron atrapadas en la guerra política generada por el escándalo.