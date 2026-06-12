La confesión de Jacobo sacude 'La promesa' y pone en jaque su futuro con Martina

Por Fidel Conejero |

Las consecuencias de las últimas decisiones continúan marcando el día a día en 'La promesa'. En el próximo capítulo de la serie vespertina de La 1, Jacobo (Gonzalo Ramos) dará un paso que podría cambiar definitivamente su relación con Martina (Amparo Piñero) al confesarle toda la verdad sobre la supuesta oferta de trabajo en Nueva York.

Después de varios meses manteniendo la mentira, Jacobo terminará admitiendo que nunca existió ninguna propuesta laboral y que inventó toda la historia con el objetivo de evitar perderla. Una revelación que pondrá a prueba la confianza entre ambos y que podría tener importantes consecuencias para su futuro.

Mientras tanto, Leocadia (Isabel Serrano) continúa mostrando una actitud completamente diferente hacia Curro. Orgullosa por el reconocimiento conseguido por el joven nuevo conde de Linaja, no duda en hablar de él como si siempre hubiera estado de su lado. Sin embargo, tanto Curro (Xavi Lock) como Ángela (Marta Costa) observan la situación con escepticismo y no terminan de creer este repentino cambio de comportamiento, aunque la situación les resulta divertida.

Cristóbal en una escena de 'La promesa'

Cristóbal prescinde de Teresa como ama de llaves

En la zona de servicio, Teresa (Andrea Del Río) comunica a sus compañeras que ha sido degradada temporalmente, una decisión que provoca una gran indignación entre el personal. Lejos de dar marcha atrás, Cristóbal (Fernando Coronado) continúa reorganizando la estructura del servicio y propone a María Fernández (Sara Molina) y Petra para asumir las funciones de amas de llaves.

Las tensiones aumentan todavía más cuando Alonso (Manuel Regueiro) plantea que Ricardo (Carlos de Austria) ocupe el puesto de segundo mayordomo, una posibilidad que no cuenta precisamente con el respaldo de Cristóbal.

Por otro lado, Lope (Enrique Fortún) sigue intentando recuperar a Vera (Ángela Echaniz). Sin embargo, todos sus esfuerzos vuelven a resultar inútiles. Ni siquiera la mediación de Simona (Carmen Flores) y Candela (Teresa Quintero) consigue cambiar la postura de la joven, que insiste en pedirle que regrese a su vida en Madrid y la deje en paz.

Además, Adriano (Ibrahim Al Shami J.), tras distinguir luces y sombras que despiertan sus sospechas, pide a Ricardo que avise al doctor. Paralelamente, Ciro (Juan Perales) exige a Manuel (Arturo García Sancho) que haga frente a las facturas de las reformas de su palacio, añadiendo una nueva preocupación al heredero de La Promesa.