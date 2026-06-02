'La Promesa' llora la muerte de Santos mientras Julieta entra en estado crítico

Por Fidel Conejero |

La muerte de Santos (Manu Imízcoz) marcará por completo el próximo capítulo de 'La promesa'. Mientras Ricardo (Carlos de Austria) intenta afrontar la pérdida de su hijo y el palacio se prepara para despedir al joven lacayo, una nueva tragedia golpeará a los Luján cuando Julieta (Vera Asunción) sufra un inesperado empeoramiento que hará saltar todas las alarmas. Además, las intrigas de Leocadia (Isabel Serrano), Lorenzo (Guillermo Serrano) y Pía (María Castro) seguirán avanzando en una jornada cargada de emociones y conflictos.

Después de que Santos falleciera en brazos de su padre al final del capítulo anterior, las consecuencias de su pérdida se harán notar desde primera hora de la mañana. Antes, durante la noche, Teresa (Andrea Del Río) sorprenderá a Pía en el despacho del mayordomo. Acorralada, la antigua ama de llaves le confesará que la carta que busca no estaba destinada a Beni, sino a Curro (Xavi Lock). Teresa aceptará ayudarla a encontrarla, aunque sus esfuerzos resultarán inútiles.

Al amanecer llegará uno de los momentos más emotivos del episodio. Pía entrará en la habitación donde reposa el cuerpo sin vida de Santos y encontrará a Ricardo velando a su hijo. Incapaz de contener el dolor, el mayordomo terminará derrumbándose en brazos de ella mientras intenta asumir una pérdida que cambiará para siempre su vida.

Poco después,oficialmente laa losdel palacio. Sin embargo, la noticia no provocará la misma reacción en todos. Mientras algunos muestran su pesar,. Su actitud provocará una, que se rebelará contra lade quien hasta ahora había sido una de sus principales aliadas.

Candela y Simona hablan con Estefanía en 'La promesa'

Julieta empeora y Manuel revive su peor pesadilla

Mientras el servicio afronta el duelo por Santos, en la planta noble la preocupación se centrará en Julieta. Tras sobrevivir al disparo recibido durante el asalto del duque de Carril, todo parecía indicar que su recuperación avanzaba favorablemente. Sin embargo, la situación dará un giro dramático cuando la joven comience a convulsionar de forma repentina.

La gravedad de los síntomas hará que Julieta entre en estado crítico, desatando el pánico entre quienes la rodean. La situación afectará especialmente a Manuel (Arturo García Sancho), que no podrá evitar recordar los terribles momentos que vivió junto a Jana (Ana Garcés). El heredero del marquesado reaccionará con horror y exigirá medidas contundentes contra el responsable de la tragedia.

Convencido de que no puede quedar impune, Manuel pedirá a Alonso (Manuel Regueiro) que denuncie al duque ante la Guardia Civil para evitar que vuelva a poner en peligro a cualquier miembro de la familia o del servicio.

Por otro lado, María Fernández (Sara Molina) decidirá enfrentarse directamente a Estefanía (Luna Gallego) después de descubrir que intentó chantajear a Carlo (Jose Miguel Blanco) utilizando un falso embarazo. La doncella no está dispuesta a permitir más engaños y exigirá explicaciones a la joven.

Además, Jacobo (Gonzalo Ramos) mantendrá una conversación con Adriano (Ibrahim Al Shami J.) en la que le pedirá que no aparte a Martina (Amparo Piñero) de su lado. Mientras tanto, Lorenzo continuará alimentando el conflicto y cargará contra Vera (Ángela Echaniz), llegando incluso a responsabilizarla de la muerte de Santos por los acontecimientos que desencadenó la irrupción del duque de Carril (Jesús Cabrero) en La Promesa.