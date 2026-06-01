'La Promesa': Santos afronta sus últimas horas de vida tras el disparo del duque de Carril

Por Fidel Conejero |

La tensión continúa apoderándose de 'La promesa' tras el dramático asalto protagonizado en el captítulo del viernes por el duque de Carril (Jesús Cabrero). Después de que los disparos sacudieran el palacio de los Luján y dejaran gravemente heridos a Santos (Manu Imízcoz) y Julieta (Vera Asunción), el episodio del martes 2 de junio estará marcado por una despedida que promete emocionar a los seguidores de la ficción de TVE.

La situación de Santos ya es irreversible. Ricardo (Carlos de Austria) le comunica que el médico no puede hacer nada para salvarle, una noticia devastadora que el joven recibe con serenidad. Consciente de que le quedan pocas horas de vida, rechaza incluso la medicación para poder despedirse de quienes han formado parte de su vida manteniendo la mente despejada.

La gravedad de su estado obliga a Cristóbal (Fernando Coronado) y Teresa (Andrea Del Río) a informar a Alonso (Manuel Regueiro). El marqués se resiste a aceptar el diagnóstico y exige buscar otro médico que pueda ofrecer alguna esperanza. Sin embargo, Cristóbal es contundente: no existe ninguna posibilidad de salvar al muchacho.

María y Carlo discuten en un capítulo de 'La promesa'

Una jornada de despedidas y cuentas pendientes

A lo largo del día, Santos protagoniza algunos de los momentos más emotivos del capítulo. El joven va despidiéndose una a una de las personas que han marcado su paso por La Promesa. Conversa con Petra (Marga Martínez), con las cocineras y con Carlo (Jose Miguel Blanco), tratando de cerrar heridas y saldar cuentas pendientes antes de marcharse definitivamente.

Mientras tanto, en la planta noble del palacio, Manuel (Arturo García Sancho) permanece junto a la cama de Julieta, todavía inconsciente tras la delicada operación realizada horas antes. La situación le resulta especialmente dolorosa porque le recuerda inevitablemente a los momentos más duros que vivió junto a Jana (Ana Garcés).

Por otro lado, Carlo consigue finalmente que María Fernández (Sara Molina) le escuche. El joven le cuenta toda la verdad sobre Estefanía (Luna Gallego) y, esta vez, María decide creer su versión de los hechos.

Las intrigas el palacio tampoco se detienen. Leocadia (Isabel Serrano) termina cediendo a las presiones de Lorenzo (Guillermo Serrano) y llama al duque de Carvajal y Cifuentes, mientras que el capitán aprovecha la ocasión para plantearle una delicada pregunta: si es posible que Cristóbal sea el padre de Ángela (Marta Costa).

Además, Pía (María Castro) se juega mucho al colarse durante la noche en el despacho del mayordomo para recuperar la carta que escribió a Curro (Xavi Lock). Sin embargo, cuando está a punto de conseguirlo, alguien la sorprende in fraganti.

El momento más duro del episodio llegará con la despedida definitiva entre Santos y su padre. Después de una relación marcada por los conflictos y los reproches, ambos encuentran por fin el momento para abrir sus corazones, pedir perdón por los errores cometidos y reconciliarse.

Será entonces cuando Santos, agotado y sin fuerzas para seguir luchando, termine expirando con la mano de Ricardo entre las suyas, dejando una de las escenas más emotivas y trágicas que se recuerdan en los últimos meses de 'La Promesa'.