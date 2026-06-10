'La promesa' da un giro con Julieta y Cristóbal toma una drástica decisión contra Teresa

Por Fidel Conejero |

Tras la jornada del miércoles marcada por los cambios de programación de RTVE debido a la visita del papa León XIV a Barcelona, 'La promesa' regresa a la sobremesa de La 1 con un capítulo que traerá consecuencias para varios de sus personajes y que podría marcar un punto de inflexión en una de las tramas más delicadas de las últimas semanas.

La primera en sufrir las consecuencias de sus actos será Teresa (Andrea Del Río). Después de descubrir que fue ella quien ocultó la carta requisada a Pía (María Castro), Cristóbal (Fernando Coronado) tomará una contundente decisión y la suspenderá de sus funciones como ama de llaves. Un castigo que amenaza con alterar todavía más el equilibrio dentro del servicio.

Mientras tanto, una noticia inesperada devuelve la esperanza a palacio. Julieta (Vera Asunción), que permanece en estado crítico desde hace días tras el asalto del duque de Carril (Jesús Cabrero), comenzará a mostrar signos de recuperación. Será Petra (Marga Martínez) quien se percate de estos movimientos y avise rápidamente al doctor. Sin embargo, la situación seguirá siendo especialmente complicada para Manuel (Arturo García Sancho), incapaz de soportar ver cómo Ciro (Juan Perales) permanece constantemente junto a ella. De hecho, el heredero terminará confesándole a Julieta, mientras ella continúa inconsciente, que cada vez le resulta más difícil asumir la cercanía existente entre ambos.

Leocadia, Jacobo, Martina y Alonso en una escena de 'La promesa'

Curro y Ángela cuentan cómo consiguieron el título de Conde de Linaja

Otra de las grandes novedades del capítulo será el regreso de Curro (Xavi Lock) y Ángela (Marta Costa) tras su estancia en Madrid. Ambos compartirán con los habitantes de La Promesa todo lo ocurrido durante su viaje. Curro relatará sus experiencias a los hombres de la casa, mientras que Ángela hará lo propio con las mujeres. Será entonces cuando la joven explique que varias mujeres de la corte decidieron ayudar a Curro a conseguir su título nobiliario después de conocer la historia de amor que existe entre ambos.

Por otro lado, María Fernández (Sara Molina) vivirá un importante sobresalto al sufrir unos dolores que le harán pensar que ha llegado el momento del parto. Finalmente todo quedará en una falsa alarma, aunque la experiencia servirá para que tome conciencia de que el nacimiento de su hijo está cada vez más cerca.

Además, Lope (Enrique Fortún) explicará a la familia que ha regresado a La Promesa para apoyar a sus compañeros tras la muerte de Santos (Manu Imízcoz). Sin embargo, Vera seguirá evitando cualquier conversación con él. Paralelamente, Pía y Ricardo (Carlos de Austria) continuarán recuperando poco a poco la amistad que parecía rota.

Por último, Adriano (Ibrahim Al Shami J.) bajará a la zona de servicio para ver a Lope y creerá reconocer una silueta que podría cambiarlo todo. ¿Está empezando a recuperar la vista?