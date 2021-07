*En elaboración

La noche del jueves 15 de julio, 'Supervivientes' alcanzó su décimo quinta gala a cargo de Jorge Javier Vázquez, en la que Melyssa Pinto y Tom Brusse volvieron a discutir de nuevo. La catalana se había enfadado con su expareja al enterarse de que había contado que había sido infiel a Sandra Pica con ella tras 'La isla de las tentaciones', algo que para Pinto no tenía nada de cierto, dado que el marroquí le había pedido que retomaran su relación por entonces.

Melyssa discute con Tom Brusse en 'Supervivientes'

"Cuando me lo contó, me pillé un cabreo. Después de un año sigue contando una historia que me parece una mentira", confesó Pinto, en palapa, al recordar la disputa que ambos habían mantenido el día anterior cuando Brusse le contó lo que había compartido en el puente de las emociones. "No ha pasado nunca en mi vida y no va a pasar", aseguraba la concursante, sobre el hecho de que hubiera formado parte de una infidelidad hacia otra persona, para después señalar que "por algún motivo que desconozco, él cuenta esa historia". "Creo que no sabía con quién estar", apostó la concursante, antes de criticar de Brusse que "cuando consigue mi perdón, se va con la otra y, según ellos, le pone los cuerdos a ella conmigo". "Puedo perdonar a una persona si cuenta la verdad", señaló la catalana, enfadada, quien subrayó que "no vengas a decir que pongas los cuernos a nadie conmigo, porque es mentira".

"Me parece un mentiroso, creo que solo se quiere a sí mismo y por eso va a acabar solo", opinó Pinto, con dureza. La concursantes se disculpó entonces "si soy muy dura, pero ya después de un año, que cuente la misma historieta... cuenta la verdad de una vez y déjame en paz". "Llevamos un año con el mismo tema y cansa bastante", replicó entonces Brusse, momento en el que el presentador intervino para opinar que "creo que Melyssa te ha hecho una radiografía bastante certera". "Para mí, lo que les he hecho ha sido muy malo. Lo he reconocido y he pedido perdón tanto a Melyssa como a Sandra, porque es imperdonable", manifestó el marroquí, quien achacó su desliz al hecho de que "estaba muy perdido y estaba con Sandra. Lo sabía mi familia, su familia". "Me engañó a mí de nuevo, tanto a mí como a ella", replicó por su parte Pinto. De hecho, la catalana explicó que "dos días después" de 'La isla de las tentaciones', "sin haber salido de República Dominicana, seguía diciendo que quería volver, pero luego resulta que había vuelto con ella, pero estaba conmigo".

"No me vuelvas a hablar en tu puta vida"

Melyssa y Tom Brusse se enfrentan en la palapa de 'Supervivientes'

El programa emitió entonces el vídeo de la disputa que Pinto protagonizó con Brusse, cuando este le contó que "he dicho que te había traicionado cuando no te lo merecías. He traicionado a Sandra, porque le he sido infiel contigo". "No me vuelvas a hablar en tu puta vida. No soporto gente con tanta jeta como tú", estalló la catalana, después de acusarlo de estar "con las dos a la vez" y asegurar que "no me lio con ningún chico que tenga pareja". "Eres mentiroso y traicionero. El perdón no te lo mereces", recalcó Pinto, ante lo que Tom afirmó que "yo estaba con" Sandra, mientras su expareja señaló que "conmigo en teoría también". "Al final te acostaste conmigo y luego te fuiste con ella. ¿Quién es la cornuda, ella o yo? No tienes ni corazón", soltó Pinto, con dureza.

"Luego tienes los santos cojones de ir a una revista y decir que yo me iba a suicidar. ¿Te piensas que me voy a matar por ti?", acusó la catalana, que incluso recordó que "Sandra fue al debate y me dijo en mi cara que te acostaste conmigo para que yo no me suicidara. ¿Crees que eso es normal?". "Que un año después, sigáis mintiendo, qué cara tenéis los dos", zanjó la concursante, a quien, en palapa, se sumó Olga Moreno al opinar que Tom "se inventa la película que quiere". "Conociendo a Melyssa estos meses, te aseguro que lo dice tan de verdad, que no miente. Es lo que yo pienso", añadió la sevillana, al igual que Marta de Lola. "Lo dice con una rotundidad que se nota que se sintió engañada. Las ha mentido a las dos", valoró la leonesa, antes de que Brusse volviera a pedir perdón, puesto que "quiero irme de aquí bien, me he dado cuenta de muchas cosas".