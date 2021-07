La noche del jueves 15 de julio, Telecinco emitió la décimo quinta gala de 'Supervivientes 2021' de la mano de Jorge Javier Vázquez, en la que el equipo y los concursantes se despedían definitivamente de la Palapa. Por ello, tras la expulsión de Alejandro Albalá, el resto de supervivientes se enfrentaron a la última ronda de nominaciones, que situó el futuro de Tom Brusse y Olga Moreno en manos de la audiencia.

Los concursantes de 'Supervivientes' tras conocer a los últimos nominados

Antes de lanzar sus nominaciones, Brusse se enfrentó a Gianmarco Onestini en la final de la prueba de líder, después de que ambos resultaran ser los últimos eliminados en la semifinal que se celebró el día anterior, durante la última entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Los dos concursantes debían aguantar sobre una plataforma con distintos estacas repartidas en las que podían sujetarse, mientras se iban inclinando poco a poco hacia el agua, hasta que Onestini se coronó como vencedor cuando su compañero cayó al mar.

El italiano obtenía así no solo el puesto de líder en último lugar en la edición, sino también la inmunidad de cara a las que serían las últimas nominaciones del reality. Marta de Lola fue la primera en inaugurar las nominaciones, nombrando a Moreno, dado que "no tengo nada en su contra, pero me parece muy buena persona aunque no hayamos conectado". La sevillana también se llevó un punto en las nominaciones por parte de Brusse, quien lo achacó al hecho de que "con Lola me llevo bien, a Melyssa no la puedo tocar, y con Olga seguimos con esa indiferencia". Por su parte, el marroquí recibió un voto por parte de Melyssa Pinto, después de que hubieran mantenido una dura disputa en palapa, por lo que la catalana señaló que "no hace falta que dé explicaciones".

Una "novata" frente a un "experto"

"No he terminado de intimar con ella. Me encanta como superviviente, y espero que estos últimos días estemos más juntas", manifestó Moreno en su turno, después de nominar a Lola, lo que provocaba que ella misma se convirtiera en la primera nominada a raíz de los puntos de la leonesa y de Brusse. Fue entonces cuando Onestini tuvo que designar al segundo nominado de la noche, momento en el que aclaró que "la decisión de esta noche es en base a lo que he vivido todas estas semanas". "La semana pasada salvé a Melyssa y Lola, con ellas me llevo muy bien y las vuelvo a salvar, por lo que el nominado es Tom", anunció el italiano, dejando así a Moreno, una "novata" en las nominaciones que experimentaba su tercera vez en manos del público, frente a Brusse, quien encaraba ya su duodécima nominación a lo largo de la edición.