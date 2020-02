La razón por la que Connor Jessup ('Locke & Key') salió del armario: "Quería ser feliz en público"

Los últimos meses que ha pasado Connor Jessup han resultado muy satisfactorios para el actor tanto a nivel personal como profesional. El intérprete canadiense protagoniza una de las series de ciencia ficción más importantes de Netflix,'Locke & Key', y, además, anunció recientemente que mantiene una relación sentimental con el actor Miles Heizer, uno de los protagonistas de la conocida 'Por 13 razones'. El joven de 25 años fue noticia el pasado mes de junio de 2019 cuando desveló públicamente su orientación sexual. Después de varios meses ha explicado en una entrevista para Attitude los motivos que le llevaron a salir del armario por aquel entonces.

"Una de las razones principales fue porque me enamoré. Cuando eres feliz, quieres poder serlo también en público, y eso me hizo pensar en la vida que me había construido y lo que estaba evitando. Probablemente no lo hubiera hecho si eso no hubiera ocurrido". El actor llevaba guardando su secreto desde los 13 años por lo que no debió ser una decisión fácil. Eso sí, reconoció haber crecido en un entorno que le ayudaba: "Me alucina ver por lo que pasa otra gente y lo fuertes que son, para mí parecía algo de vida o muerte y realmente no lo era".

En junio de 2019, justo cuando tenía lugar el Orgullo LGTB en Estados Unidos, decidió dar el paso en su cuenta de Instagram y decirle al mundo que era gay: "Parecía presuntuoso asumir que la gente se tomaría un momento de su tiempo para leerlo, me sentí arrogante y eso me echaba para atrás, pero comprendí que era más fácil hacerlo que no hacerlo", confesaba el intérprete, conocido por sus papeles en series como 'American Crime' y 'Falling Skies'. Jessup explicó que no lo había hecho antes porque se ponía de excusa que siempre estaba ocupado trabajando como para conocer gente: "Fue más un alivio de lo que esperaba".

Su relación con Miles Heizer

El protagonista de 'Locke & Key' y el actor de 'Por 13 razones' publicaron una fotografía en San Valentín en la que se declaraban el uno al otro. Además, Connor Jessup ha confesado en la entrevista con Attitude que la relación que mantiene con Heizer es la más especial que ha tenido nunca: "He tenido relaciones, pero ninguna como la de ahora. Es la primera vez que estoy enamorado".