Conoce la historia detrás de 'Vestidas de azul', la continuación de 'Veneno'

El 29 de marzo, se cumplen ya dos años desde que 'Veneno' llegó a la audiencia con su primer episodio, a través de Atresplayer Premium, en medio de la incertidumbre generada por la irrupción del coronavirus y la consecuente cuarentena que se estableció a principios de ese mes. Desde entonces, la serie ha tenido un largo recorrido, a pesar de su estreno intermitente a causa de las dificultades que trajo la pandemia al mundo audiovisual, que ha cosechado grandes éxitos para sus implicados.

Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres en sus papeles protagonistas de 'Veneno'

El rodaje de la serie concluyó a finales de agosto de 2020, de hecho, y su último episodio no vio la luz hasta seis meses después de que el público pudiera ver su comienzo. A pesar de todo, el largo trabajo fue obteniendo sus frutos con el paso del tiempo, más allá del reconocimiento del público, con galardones como el Premio Iris de la Crítica 2020 o el Ondas a Mejor Actriz de serie nacional para Jedet, Daniela Santiago y la difunta Isabel Torres el pasado año, al igual que otras múltiples nominaciones en distintos premios. La ficción a cargo de Javier Ambrossi y Javier Calvo incluso dio el salto a Estados Unidos y Latinoamérica de la mano de HBO Max, a finales de 2020, ganando así aún mayor fama y alabanzas que se han visto reflejadas tanto en la carrera de ambos directores como en el de sus actrices.

El estreno de esta serie supuso, además, dar una mayor visibilización al colectivo trans y a todo lo que habían padecido durante la Transición, al igual que se convirtió en una importante oportunidad para demostrar su talento en el mundo de la interpretación, donde aún están lejos de tener su justo hueco. Tal fue el impacto y la popularidad de la ficción que, en diciembre de 2021, Atresmedia confirmó el desarrollo de una segunda temporada, bajo el título de 'Vestidas de azul', ya "lejos" del entorno de la Veneno, protagonista a la que se despedía en el desenlace de la primera temporada. Ante el desarrollo de esta segunda parte, en FormulaTV recopilamos qué hay detrás de su origen, el cual se remonta al lanzamiento de "Vestida de azul", documental de los años 80 sobre la comunidad trans española que se reflejó a través de la vida de seis protagonistas.

1 Mujeres con una realidad invisibilizada

Las seis protagonistas de "Vestida de azul" en la grabación del documental

"Era un mundo para mí desconocido, pero estaba ahí y acaba de surgir después de la dictadura, pero yo no tenía ni idea", confesaba Antonio Giménez-Rico, director de "Vestida de azul", en un encuentro en la Academia de Cine en mayo de 2019, después de la proyección del documental. Por entonces, el profesional compartía escenario con Valeria Vegas, responsable de la biografía de La Veneno que dio origen a la serie, y que había publicado también un libro en el que estudiaba el documental y la realidad más allá del mismo. Dichas palabras, pronunciadas por el director de la película, arrojaban luz sobre el hecho de que, en aquellos años, para gran parte de la sociedad española, la realidad de las mujeres trans de la época era prácticamente desconocida e, incluso, invisible .

En medio de este contexto, en el que además términos como "transexual" o "transgénero" se unificaban con otros como "travesti" o hasta "maricón", seis mujeres se convirtieron en las protagonistas de un documental en el que, simplemente, se plasmaba cómo vivían, lejos de la comedia o la mofa hacia dicho colectivo que reinaba por entonces en las producciones audiovisuales españolas: Eva, Loren, Tamara, Josette, Nacha y René. A pesar de que todas ellas se dedicaban a la prostitución, cada una estaba sumida en una realidad distinta que las diferenciaba de cara al espectador, pero que evidenciaba las dificultades a las que debían enfrentarse. Así, se mostraba a una Eva que se dedicaba al espectáculo, imitando a artistas como Lina Morgan e incluso haciendo striptease; Loren, la mayor de todas, pasó un tiempo encerrada en Carabanchel a causa de la Ley de Vagos y Maleantes y tuvo que enfrentarse al servicio militar; Tamara vivía una realidad especialmente complicada como mujer, transexual y gitana y se vio obligada a abandonar su hogar a los trece años; Josette también ejercía como artista e incluso estuvo casada a pesar de conocer su orientación sexual; Nacha se dedicaba la prostitución de lujo; y René trabajaba además como peluquera, con una familia ajena a su verdadera identidad.

"Para hacer el casting, hablé con muchísimos. Yo lo que buscaba, pero no lo encontré, era algún travesti que fuera abogado del Estado o magistrado del Tribunal Supremo, pero eso era imposible", confesó Giménez-Rico, en su charla con Vegas en la Academia de Cine, donde señaló que "lo menos cercano a eso fue René, que era peluquera". Una búsqueda en la que el director terminó dándose cuenta de cuál era la dura realidad de estas mujeres, puesto que ella también se dedicaba a la prostitución: "no tenían otras salidas, porque si no, no podían comer". De hecho, dada su situación, mientras Vegas realizaba su investigación basada en el documental, solo dos de sus seis protagonistas seguían con vida, algo "muy significativo, es decir, cuatro de ellas son víctimas del sida", tal y como explicaba Vegas en la Academia de Cine, una lacra perpetua entre las mujeres trans de la época a la que también se enfrentó Cristina Ortiz con su entorno, al perder a muchas de sus amigas y compañeras.

2 De una ficción a un documental

Valeria Vegas y el director Antonio Giménez-Rico hablan en la Academia de Cine de "Vestida de azul"

Lo que terminó siendo un documental sobre la realidad de las mujeres trans en la Transición, no había sido concebido en un principio como tal. La intención de Giménez-Rico fue hacer una película de ficción, para lo cual tenía que realizar un proceso previo de documentación. "Con ayuda de algunos periodistas que conocían este mundo, empecé a conocer a estas chicas para documentarme, escribir el guion y hacer la película, hasta que descubrí que lo que tenía que hacer era rodar eso, lo que estaba haciendo: la documentación, las entrevistas", explicó el director, en su ponencia en la Academia de Cine, donde destacó el papel de Teo Escamilla, operador y productor, junto a Bernardo Fernández.

"Yo presentaba una situación sin pretender moralizar sobre esas personas que habían decidido su vida. Quería retratar sus trabajos, sus familias, pero sin moraleja de ningún tipo ni tan siquiera juzgarles", explicaba además el burgalés, en la entrevista recogida por Vegas en su libro. Un aspecto de la producción que la valenciana no dudó en alabar en 2019, cuando señaló que "es una película donde dejabais la cámara, se desarrollaban situaciones y no es prejuiciosa, para lo prejuicioso que era el cine entonces con muchas minorías". Tanto fue así, que Giménez-Rico admitió en una entrevista en 'De película', en el Festival de San Sebastián de 1983, que, "cuando yo empecé a rodar 'Vestida de azul' tenía una idea clara de lo que quería hacer, pero era totalmente abierta, es decir, como no había guion previo, no tenía ni siquiera ese corsé".

De hecho, el director, aunque tenía claro lo que "quería hacer", era consciente también de que todo "podía irse por miles de caminos, por donde me llevaran los personajes". "Por eso la experiencia del rodaje fue apasionante: porque la película fue naciendo, fue creciendo durante el propio rodaje", confesaba el director, quien no había marcado "ninguna pauta" a las protagonistas. "Yo lo único que hacía era provocarlos para que fueran más sinceros, más veraces y auténticos. Lo que sí hice fue que, una vez que rodé el inmenso material, me encerré en la sala de montaje y ahí fue cuando nació el guion", añadía por entonces el burgalés. Una mezcla de ingredientes que dio paso a la producción que pudo disfrutar posteriormente el público, a partir de su estreno en el Festival de San Sebastián de 1983.

3 Un resultado rompedor

Antonio Giménez-Rico habla de "Vestidas de azul" en una entrevista para 'De película' en el Festival de San Sebastián

El resultado de todo el trabajo y las largas horas de grabación dio paso a una producción de poco más de hora y media que se convirtió en el primer documental sobre la transexualidad en España y que, de hecho, llegaba cinco años después de que se celebrase el primer desfile del Orgullo en nuestro país. La producción, incluso para sorpresa de su director, cosechó un éxito mayor de lo que él mismo esperaba, tal y como relató en 2019, en la Academia de Cine, cuando lo describió como "un experimento que creo que salió bien".

"Cual es mi sorpresa cuando terminamos la película y la vio el entonces director del Festival de San Sebastián, le gustó mucho y dijo que iba para el festival", relató Giménez-Rico. El burgalés apuntó que, a partir de dicho debut, "empezó la racha: después de San Sebastián, se interesó una distribuidora, se estrenó comercialmente" en los cines españoles, donde atrajo cerca de 250.000 espectadores, cifra nada desdeñable tratándose de un documental. De hecho, actualmente esa cantidad supondría entrar en el top 20 de películas españolas más taquilleras del año.

Tras su lanzamiento ante el público español, "Vestida de azul" se trasladó al Festival de Chicago, donde estuvo presente Giménez-Rico y donde "fue un acontecimiento". "La película ha tenido, inesperadamente, porque yo nunca pensé que terminara teniendo cierto éxito, muy buen recorrido internacional", reconocía Giménez-Rico, tras una proyección que suponía la primera vez que volvía a ver su película "después de cuarenta años y pienso que no ha envejecido demasiado. Lo cual, en una película, siempre es una virtud". No obstante, su éxito no evitó que "Vestida de azul" terminara cayendo, en cierto, modo, en el olvido, siendo por un tiempo difícil de encontrar: apenas se emitió en la pequeña pantalla o fue editada en DVD. Actualmente, sin embargo, se puede encontrar como parte del catálogo de la plataforma FlixOlé.

4 Y llegó a la vida de Valeria

Valeria, Paca y Cristina ven juntas "Vestida de azul" en 'Veneno'

Solo hay que remontarse al comienzo del último episodio de 'Veneno' para ver el impacto que "Vestida de azul" ha tenido en la vida de Valeria Vegas. En la escena inicial, se puede ver a la propia Vegas, interpretada por Lola Rodríguez, junto a Paca la Piraña e Isabel Torres en la piel de La Veneno, mientras ponen una cinta VHS en la que está grabado dicho documental. "Por muchas que vinieron detrás, estas fueron las pioneras, como en el oeste", señalaba la segunda en dicha escena, que daba paso a una intro del episodio en la que se mostraban algunas de las escenas que recoge el documental, en las que se podía ver a sus seis protagonistas.

Así fue, según ha relatado la periodista en distintas ocasiones, cómo llegó la producción a sus manos en 2006: "me lo puso La Veneno en su casa, en VHS. Me impactó muchísimo", confesaba Vegas en una entrevista para Shangay en 2019. Por entonces, la valenciana tenía veinte años y, tal y como refleja 'Veneno', el VHS en cuestión, en palabras de la propia Vegas, "había pertenecido a Tamara, era ya como una reliquia", en referencia a una de las protagonistas de la producción. "Tamara ya había fallecido: lo hizo pronto, en el 95. Cuando vi 'Vestida de azul' por primera vez, me pareció que transmitía mucha verdad, que creo que es lo que ha transmitido a todos", explicaba la periodista, en la Academia de Cine, en 2019.

"Hiciste un casting excelente, porque son muy espontáneas, graciosas y originales, cada una con su personalidad, y esa verdad, para lo que era el cine, no era habitual que el espectador humanizase con esas historias. Siempre se las utilizaba en secuencias cortas, para la mofa", elogió además la valenciana, hacia Giménez-Rico. Ante el impacto que produjo en ella esta producción, Vegas inició una investigación en la que, tras mucho trabajo, incluso alcanzó a las dos protagonistas que aún seguían con vida, Nacha y Josette, quien terminó descubriendo que no era transexual, por lo que años después de grabar el documental, había recuperado su identidad como José.

5 Investigando más allá del documental

Javier Ambrossi, Javier Calvo y Valeria Vegas en el anuncio de 'Vestidas de azul'

Lo que comenzó como una investigación sobre la propia "Vestida de azul", de su rodaje o su proceso de creación, terminó yendo más allá de la propia producción. "Hay cosas muy relevantes, que es lo que a mí me apetecía analizar: a partir de la historia de cada una de ellas, se puede sacar un tema perfectamente. Es pura sociología", declaró Vegas, en 2019, en la Academia de Cine. Por entonces, la periodista alabó el hecho de que Giménez-Rico y su equipo hubieran escogido "seis perfiles que permiten desarrollar los temas" que ella había explorado en su libro, con el nombre de "Vestidas de azul".

La valenciana explicó que "Nacha es ese ejemplo de prostituta feliz que está encantada con ganar dinero, que se levanta con Cartier; Tamara es la exclusión social absoluta, a los trece años se va de casa y, encima, tiene doble marginalidad porque era mujer, transexual y gitana; Eva es el mundo del espectáculo; Josette, del transformismo". Una representación de lo que vivía el colectivo trans de entonces, lo que fue un punto de partida para que Vegas indagara en las leyes contra ellas, la exclusión social que sufrían, la prostitución que esta provocaba o el mundo del espectáculo con el que tan ligado estaban. "En aquella época había mucho desconocimiento sobre la realidad trans, y mucha confusión de términos en los medios de comunicación, lo que acarreaba un retraso a la hora de generar en la sociedad un mayor conocimiento y empatía", reflexionaba Vegas en una entrevista para Shangay, en 2019.

Para reflejar dicha realidad, la valenciana recogió en su libro otras representaciones del colectivo en producciones como "Cambio de sexo", de Vicente Aranda, o "La ley del deseo", de Pedro Almodóvar, además de artículos o columnas recogidos en periódicos de la época. "El proyecto surgió de la necesidad de cubrir algo que en este país todavía no se había reflejado: cómo los medios y el cine han abordado la transexualidad", admitió Vegas en una entrevista para Vanity Fair en junio de 2019, donde también recalcó que "habitualmente solo ha interesado desde el punto sensacionalista y eso ha hecho que no existiese un ensayo sociológico donde se repasase detalladamente el tratamiento del cine y de la prensa". Por esta razón, la periodista convirtió "Vestida de azul" en la base de su trabajo, dada su repercusión tras su estreno y el tratamiento que hizo del colectivo, tan diferente de otros trabajos de aquellos años, lo cual ha dado paso, años después, a que el libro de Vegas se convierta en la base de la continuación de 'Veneno', tal y como explicó la responsable del libro y los directores Ambrossi y Calvo, en el Atresplayer Premium Day de diciembre de 2021.

6 ¿Cómo se relacionará con 'Veneno'?

Paca y Valeria apuntan a ser los personajes que unirán 'Veneno' y 'Vestidas de azul'

El enlace de 'Vestidas de azul' y 'Veneno' no solo se da a raíz de la aparición del documental que dio origen a todo en el ultimo episodio de la primera temporada, o el trabajo posterior de Vegas, iniciado de la mano de la propia Ortiz. Ambos proyectos han sido un pretexto para que Ambrossi y Calvo, junto a la valenciana, aborden en esta nueva etapa el "rascar en el pasado, ir un poco más atrás de 'Veneno'", tal y como la periodista explicó en la cita del Atresplayer Premium Day. "Nos dimos cuenta de que había una etapa de esta historia que todavía no se había contado. No se había contado con el cariño que había que contarla, porque ocurría como en 'Veneno', nuestras historias se han contado siempre desde la mofa, desde la burla", añadía Vegas.

A esto, Calvo adelantó que "la serie continúa la historia de Valeria, de la creación de su segundo libro, 'Vestidas de azul', y nace de la necesidad de saber cuál es nuestra historia". El director, además, añadió que esta nueva temporada "explora la historia de las mujeres trans en la época de la Transición, de la mano de Valeria, volveremos a ver a Paca", desvelando así que, por el momento, tanto el personaje de la amiga de Ortiz como el de Vegas volverían a estar presentes en la ficción. "Creo que 'Veneno' se ha convertido en algo más que una serie y, en cuanto surgió la oportunidad de continuar esta historia, no nos lo pensamos. Nos pusimos a trabajar a buscar la manera de seguir dando voz, de seguir cambiando las cosas", manifestó por su parte Ambrossi.

Asimismo, el director sumó la promesa de "continuar con los personajes a los que la gente tiene tanto cariño, de una manera nueva, investigando en otros temas". Ya en enero de este mismo año, en una entrevista para Yu, No te pierdas nada!, Vegas confesó que "estamos en fase de guion, va para largo" y, además de reiterar la intención de "retomar algunos de los personajes de la primera temporada", la periodista matizó el hecho de que Paca, más allá de acompañar al personaje de Lola Rodríguez, "tiene su propia trama, repite y tiene más peso". Un nexo entre ambas partes de, en cierto modo, una misma historia, puesto que la propia Veneno conocía a algunas de las protagonistas de "Vestida de azul", como Tamara, dado que trabajaban en el mismo entorno, lo que supone un buen e interesante punto en común entre ambas etapas de la galardonada ficción y una forma justa y coherente de continuar con la historia.