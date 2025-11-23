Por Julia Almazán Romero |

RTVE vuelve al centro de la polémica. Esta vez el conflicto estalló cuando Carmen Sastre, exdirectiva de la cadena pública, escribió un mensaje en X (antes Twitter) acusando a Xabier Fortes, presentador de televisión español de TVE, de "colocar" a su hijo en el Canal 24 horas. La publicación generó una oleada de reacciones en redes y abrió un debate que llevó al propio Fortes, y posteriormente al Consejo de Informativos de TVE, a pronunciarse públicamente ante la gravedad del señalamiento.

"El hijo de Xabier Fortes ya está colocado en TVE (...) Me dicen que está contratado hasta que salga la oposición (le da puntos)", acusó Sastre, junto a la imagen del joven en una conexión en el Canal 24 horas, tras lo cual añadía que "yo no coloqué a mi hija cuando era directiva". Un señalamiento por el que Fortes la tachó de "mala, ruin y miserable" para después aclarar que su hijo había realizado "prácticas no remuneradas en verano" y, posteriormente, un contrato de formación de un año que acababa en dos semanas, mientras que "las oposiciones ni siquiera se han convocado".

Carmen Lastre, exdirectiva de la cadena pública

"Hay que ser tan toxica como el polonio para atacar a un chaval, mintiendo de esa manera, con el fin de difamar a su padre", añadía el periodista. Fortes incluso recordó que Sastre presionaba "a los periodistas para que siguiesen los argumentarios que te enviaba un Partido Político todas las mañanas y elaborar las informaciones del telediario", algo por lo que "te acabarían cesando", dado que "eras tan torpe que ni siquiera borraste el logo de ese Partido Político". Un recordatorio que acabó reactivado viejas polémicas relacionadas con Sastre, como la contratación de su propia hermana en 2016, un caso que el Consejo de Informativos ya señaló entonces como ejemplo de progresión "rápida e injustificada".

En defensa de la "igualdad, mérito y capacidad"

Daniel Fortes, hijo de Xabier Fortes y actual reportero del Canal 24 horas

que no amedrentaron a Fortes, quien no dudó en exponer a algunos atacantes o responderles. Ante esta creciente tensión, el Consejo de Informativos entró en escena este 22 de noviembre, con un comunicado en defensa de la plantilla: "Recordamos que cada persona merece ser valorada por su propio esfuerzo, méritos y conducta. Los ataques masivos en redes solo fomentan la injusticia y el acoso". "Siempre hemos defendido que el acceso y la carrera profesional en RTVE", añadían desde la entidad, palabras que Fortes agradeció públicamente.

El presentador llegó incluso a hacer un resumen un día después del comunicado del Consejo de Informativos, dados los muchos mensajes que había publicado desde el ataque de Sastre a su hijo: "Retorcer y falsear los hechos para iniciar una campaña de semejante calibre contra él, llegando a poner su foto ampliada a modo de diana, supera cualquier maldad imaginable". "En esa campaña están colaborando medios digitales subvencionados", acusó además Fortes, quien agradeció enormemente "a todos los que han denunciado este linchamiento y nos han mostrado su apoyo". Un episodio que parece haber ampliado el foco hacia la evidente presión mediática que afecta al ente público desde distintos frentes, desde hace meses.