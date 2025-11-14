RTVE prepara un nuevo magacín cultural para La 2 tras no renovar 'Culturas 2'

Por Sandra Alcaide Barrón |

RTVE sigue apostando por el contenido cultural en la televisión pública, en este caso en La 2. La cadena ha sido desde siempre un referente en este tipo de contenido, por lo que se encuentra en estos momentos en preparación de un nuevo magacín diario con el que seguir contribuyendo a ello.

Este nuevo programa tomará el relevo de 'Culturas 2' en enero de 2026, que es cuando tiene previsto su estreno. Además, el formato será de producción propia y se realizará en los estudios de Prado del Rey, buscando renovar los contenidos de la cadena y aportar algo novedoso en su forma de divulgar los conocimientos culturales.

El equipo de 'Culturas 2'

Este nuevo magacín ofrecerá un contenido variado en el que recorrerá distintas áreas culturales como la música, cine, literatura o artes escénicas. De igual forma, para poder profundizar en estos contenidos, el programa contará con distintas secciones con entrevistas, críticas o recomendaciones de los colaboradores del programa.

Tània Sàrrias presentando 'Culturas 2'

La cancelación de 'Culturas 2'

De esta forma, La 2, que a lo largo de su historia ha desarrollado programas muy longevos e importantes en este sector como ' Metropolis ', ' Órbita Laika ' o ' Días de cine ', entre otros.

'Culturas 2' aterrizó en La 2 en octubre de 2022 buscando aportar una divulgación educativa y cultural sobre distintas áreas como la música, el arte o la pintura. El magacín vivió dos etapas, una con Paula Sainz-Pardo como presentadora y otra con Tània Sàrrias. Sin embargo, tras 3 años en antena, vivirá su cierre definitivo el próximo 27 de noviembre, tal y como la propia presentadora ha explicado en sus redes sociales.