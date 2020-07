Los creadores de 'Glee' crean un fondo para la universidad del hijo de Naya Rivera

Tras cinco días de intensa búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo de Naya Rivera el pasado lunes 13 de julio. La actriz de 'Glee' se ahogó mientras nadaba junto a su hijo de cuatro años, Josey, a quien encontraron solo en el bote que su madre había alquilado el 8 de julio. Una noticia que ha consternado a todos los fans de la serie, así como a los productores y compañeros de reparto.

Naya Rivera

El equipo creativo ha querido despedirse de Rivera a través de un emotivo comunicado. Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan habrían decidido crear un fondo para los futuros estudios del joven Josey. "Estamos en el proceso de crear un fondo universitario para el hermoso hijo que Naya amó más que a nada", recalcaron los cocreadores de la serie.

Emotiva despedida

Los productores han querido despedirse agradeciendo el "legado" que la actriz deja con su papel de Santana en 'Glee', destacando su "humor" y la "humanidad que brindó a la relación de Santana con su mejor amiga y después novia Brittany". Los creadores celebran que fuese "una de las primeras veces que se vio una relación abiertamente lésbica adolescente en televisión en abierto" y que Rivera entendiese lo que "Brittana" significaba para las muchas mujeres jóvenes que se veían representadas en la televisión por primera vez".

"Naya no tenía más que unas pocas líneas en el episodio piloto. Pero no nos llevó más de un episodio o dos darnos cuenta de que habíamos tenido la suerte de encontrar una de las estrellas más talentosas con las que tendríamos el placer de trabajar", definen Murphy, Falchuk y Brennan. Y añaden: "Naya siempre se aseguró de que el amor de Santana por Bretaña se expresara con dignidad, fuerza y con intenciones puras".

"El amor de una madre"

Ali Adler, coproductora ejecutiva y guionistas en las primeras temporadas de la serie, también compartió su despedida en Instagram. "Naya era tenaz, hilarante, trabajadora, rápida para entender el chiste, más rápida para hacer uno, maternal y sensible a la vez", definió su amiga. "Estoy muy triste por todos los que ya no podemos jugar con ella y por el mundo que ya no podrá ver lo que sigue. Su último acto en la Tierra fue llevar a su hijo a un lugar seguro. El amor de una madre, la fuerza de una madre con su último aliento. Siempre recordaré a Naya con ese estallido de fuerza y ??lo invocaré cuando lo necesite", ha apuntado Adler.