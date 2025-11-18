Crítica de 'La que se avecina' (T16): Un arranque agradecido por la reducción del metraje

Por Fernando S. Palenzuela |

El primer episodio de la decimosexta temporada de 'La que se avecina' ya está disponible en Prime Video y cada martes se podrá ver un nuevo capítulo. En este inicio de temporada hemos podido presenciar cómo se han sentado las bases para todo lo que está por venir, y hay que decir que se agradece la propuesta de cambio.

Después de 15 temporadas a sus espaldas, los guionistas tienen que buscarse las mañas para ofrecer algo que mantenga la esencia de la comunidad de vecinos, pero que, al mismo tiempo, logre un toque diferenciador. Además, mínimo tienen todavía una temporada más por delante, ya que después del bloque de tres temporadas que finalizó con la decimoquinta, recibieron luz verde para la 16 y 17.

Fina, Yoli, Menchu y Óscar en 'La que se avecina'

El arranque del primer episodio es un cañón, y es que esa primera escena resulta apabullante y ayuda a que el espectador se meta de lleno en el capítulo. Los antidisturbios llegan al portal de Contubernio para echar a los okupas, algo que sirve para afectar directamente tanto a Lola como a Maite, aunque de diferentes formas. Lola va a tener que hacer frente a una cancelación más severa de la que ya sufre, lo que profesionalmente la pone en el ojo del huracán.

Los dos grandes aciertos

Este es un ejemplo de uno de los aspectos que más se agradecen esta temporada, dado quepara ir descubriendo cuál es el camino que tomarán sus tramas. A diferencia de la temporada pasada, donde sí se atisbaba una línea más continuista y el primer capítulo era un nexo entre las temporadas 14 y 15,

Precisamente el darle menos vueltas innecesarias a las tramas se consigue al haber reducido la duración de los capítulos. Se acabaron los 70-75 minutos que se hacían eternos, pues este primer episodio ha rondado los 55. Son solo 15 o 20 minutos de diferencia, pero bastante notables. El problema que padecía antes 'La que se avecina' es que llegaba un punto en el que el cerebro desconectaba. No había un estímulo suficiente para aguantar tanto tiempo sin mirar el móvil, pues se notaba que necesitaba un recorte. Ahora, el metraje permite una mayor fluidez y, por tanto, una mejor aceptación del espectador.

Bruno junto a Andy y Maite en La Cafebrería de 'La que se avecina'

Algunos cambios necesarios y otros interesantes

En esta temporada 16 se sigue exprimiendo la trama de las dos comunidades, una de las más interesantes de la temporada pasada. Si a estos personajes les falta poco para montar bulla, menos van a necesitar si los distancias con una guerra civil en la escalera. Además, esto coloca a Antonio Recio como presidente, expandiendo su locura y sus ideas de bombero con tal de sacar rédito de este conflicto, en el que cuenta como principal aliado con Toñín, que ha ganado peso.

Otro de los cambios necesarios ocurre en el piso de les chiques, donde realmente ya solo queda Andy. Lo cierto es que ese ha sido el punto negro de la serie desde el salto a Contubernio, pues los personajes no han llegado a cuajar nunca. Jaime Riba se marchó, Alex de la Croix quedó como un ente en la temporada pasada y Elisabeth Larena ha visto reducida su participación a las escenas corales de La Cafebrería. En esta temporada, Julia baja a vivir con ella, lo que puede ayudar a que Andy tenga algo más de entidad y, al mismo tiempo, a explotar otra faceta de Greta y Esteban.

Por otro lado, la temporada empieza con Amador siendo un empresario de éxito gracias a su negocio de tuk tuk. Esto lo coloca en una faceta de triunfador a la que estamos poco acostumbrados y que contrasta con Maite, quien en esta temporada toca fondo tras verse obligada a compartir piso con Lola. Otra de las tramas que más prometen es la maternidad de Yoli con Óscar lidiando con Menchu, un hijo no buscado y una mujer que lo odia. Aquí habrá que añadirle la presencia de Rebeca, que pinta a que será la principal enemiga de las dos Morcillo.

Lola y Maite compartirán tramas en la temporada 16 de 'La que se avecina'

Ausencias que se echan en falta

Después de la marcha de Fernando Tejero, 'La que se avecina' no tarda en resolver de manera rápida la razón por la que no aparece Fermín. No obstante, a la que sí se echa de menos es a María Adánez. Su personaje tuvo bastante peso en la temporada anterior y encontró un punto mucho más interesante y alocado que en su primera vez en 'La que se avecina'. Tener a Menchu como enemiga al mismo tiempo que se liaba con su yerno la colocaba en una posición muy divertida. No obstante, en este inicio de temporada su aparición se ha resumido a un par de frases, quedando diluida. Y es una pena, pues esa savia nueva siempre le sienta muy bien a esta serie.

En resumen, el inicio de temporada de 'La que se avecina' cumple con las expectativas e incluso llega a mejorar el arranque de la tanda número 15 con propuestas que pueden solventar las fallas de la serie y dinamizar a otros personajes. Su primer capítulo deja bastante claro por dónde va a ir, aunque al contar con un reparto coral hay personajes que se quedan sin apenas presencia, como Rebeca o la marquesa. No obstante, es de agradecer la reducción de la duración, hecho que, seguro, ayudará a darle un buen refresco al guion.