DOS AÑOS DESPUÉS

'La que se avecina' regresa a Telecinco el martes 4 de noviembre con su decimocuarto temporada

La ficción volverá a emitirse en abierto en la principal cadena de Mediaset España unos días antes de que Prime Video estrene su decimosexta temporada.

'La que se avecina' regresa a Telecinco el martes 4 de noviembre con su decimocuarto temporada
©Mediaset España
Por Beatriz PrietoPublicado: Miércoles 29 Octubre 2025 04:38 (hace 3 horas)

Apenas unos días después de que Telecinco iniciara la promoción de la emisión en abierto de la decimocuarta temporada de 'La que se avecina', la principal cadena de Mediaset España aprovechó la semifinal de 'Supervivientes All Stars 2025' para poner fecha al regreso de su comedia más longeva: el martes 4 de noviembre, a las 23.00h.

De este modo, Telecinco estrenará en abierto la decimocuarta temporada de 'La que se avecina' dos años después de que se incluyera en el catálogo de Prime Video. De hecho, ya por entonces, unos días antes de dicho lanzamiento, concretamente el 8 de noviembre de 2023, la cadena de Mediaset España emitió el primer capítulo de dicha temporada, con el que firmó un 10,6% y 975.000 espectadores ante el liderazgo de 'Cristo y Rey' en Antena 3 con un 12% y el 11,3% que 'Cuéntame cómo pasó' alcanzó en La 1.

Parte del reparto de 'La que se avecina' en una junta de vecinos de la temporada 14
En esta ocasión, Telecinco tratará de aprovechar el tirón de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' que, tras debutar el lunes 3 de noviembre con su primer entrega, echará un pulso a 'El hormiguero' y 'La resistencia' al ocupar el access prime time desde las 21.45h al día siguiente, como antesala de 'La que se avecina'. La serie se enfrentará entonces 'El 1%' en Antena 3, 'Callejeros' en Cuatro y el cine de laSexta, además de la apuesta que La 1 elija como sucesora de 'Sin gluten' tras su final este 29 de octubre.

'La que se avecina', rumbo al cine

La curiosa y tardía apuesta de Telecinco llega en pleno apogeo de 'La que se avecina' ante el lanzamiento de su decimosexta temporada en Prime Video el próximo martes 18 de noviembre, justo un año después del debut de su predecesora. A partir de entonces, se irá añadiendo un episodio semanal hasta completar la lista de ocho, con 50 minutos de duración, entre los que se incluye el episodio número 200 de la comedia.

El elenco de &#39;La que se avecina&#39; vestido al estilo del salvaje oeste en su episodio 200
El elenco de 'La que se avecina' vestido al estilo del salvaje oeste en su episodio 200

Ante este importante número, los responsables de la ficción anunciaron hace un mes su decisión de celebrar un "evento especial": gracias a un acuerdo con Cines Yelmo, el episodio 200 verá la luz en más de 40 salas de la marca, durante los días 11, 14 y 15 de noviembre. Será entonces cuando los fans de 'La que se avecina' puedan disfrutar de un homenaje a los clásicos del western, protagonizado por sus icónicos personajes y rodado en el emblemático Fort Bravo–Texas Hollywood de Almería, cuyo tráiler ya se publicó hace más de un mes.

