Crítica de 'Miércoles': Jugando a ser Mary Shelley en un inesperado y entretenido whodunit

La mítica familia Addams está de vuelta a través de uno de los proyectos más esperados de Netflix: 'Miércoles'. Como su propio título indica, el foco se pone en la joven hija, que desentona por su carácter tétrico, descorazonado y solitario. A través de Jenna Ortega, vamos profundizando en este personaje y en cómo se desenvuelve en la Academia Nunca Más cuando sus padres deciden que es hora de que ingrese ahí tras sus múltiples fechorías en el corriente instituto al que acudía.

Jenna Ortega como Miércoles

Aunque en un principio podría parecer que la serie está enfocada en ver cómo Miércoles se adapta en un instituto en el que se margina de los propios marginados,. Después de ver con sus ojos el ataque de un monstruo, no parará hasta conocer qué hay detrás de esa bestia y del misterio que lo rodea. Así pues,en el que la joven va descubriendo poco a poco nuevas claves de un intrincado caso que salpica a sus padres en su época como alumnos de Nunca Más.

Esta investigación va abriendo pequeñas brechas en la armadura que Miércoles se ha construido para evitar el contacto con la gente de su alrededor. Es muy interesante ver cómo un personaje tan solitario y antisocial va estableciendo lazos de amistad con algunos alumnos de la academia de una forma totalmente orgánica. Además, esto ocurre promovido ya no solo por la necesidad de contar con apoyos en su búsqueda del culpable, sino también por la inexorable realidad de un ser social que acaba necesitando ese contacto en el día a día. En este punto, cabe señalar el magnífico trabajo que realiza Jenna Ortega y cómo no pierde el regio carácter de Miércoles en ningún momento, siendo capaz de transmitir todas estas ligeras brechas con pequeños detalles en su expresión.

Luces y sombras en el reparto

El trabajo de Gwendoline Christie como la directora Weems sobresale y Christina Ricci lo hace muy bien en su papel de profesora. Sin embargo, la mayor parte de los alumnos de la escuela no alcanzan a ese nivel y eso se nota especialmente en personajes como Enid (Emma Myers) y Tyler (Hunter Doohan), quienes tienen bastante peso. Por otro lado, las apariciones de Catherine Zeta-Jones dando vida a Morticia son muy breves, pero tiene el papel tan asumido que traspasa la pantalla por poco que haga.

Gwendoline Christie es la directora Weems en 'Miércoles'

Y hablando de personajes secundarios, quien roba toda la atención es Cosa. La mano que acompaña a los Addams se convierte en el Watson de Miércoles y acaba despertando ternura en el espectador con una facilidad sorprendente, dado que, obviamente, no habla. Su sola intervención en determinadas situaciones y el modo en el que conoce a la protagonista generan un cariño hacia este personaje que lo convierte en la gran revelación de 'Miércoles', que se estrena el 23 de noviembre.

Siguiendo con la estela de los personajes, al inicio de 'Miércoles' se presenta a Bianca Barclay (Joy Sunday), una sirena y la alumna más popular de la Academia, que rivaliza rápidamente con la protagonista por la atención que Xavier Thorpe (Percy Hynes White), su exnovio, le presta a la recién llegada. Sin embargo, esto no tarda más de unos pocos capítulos en diluirse, ya que no se puede sostener. Pese a que la serie de Netflix destaca por el buen hacer al confluir todas sus subtramas en la investigación, esta en particular pierde todo el sentido, y es que a un personaje como es Miércoles le da exactamente igual que una compañera de clase la odie, ya que no busca el cariño en gente totalmente desconocida.

Alejada de la estética de Tim Burton

Uno de los principales alicientes de 'Miércoles' es la colaboración de Tim Burton. El polifacético creador ya se encargó de dar vida a la familia Addams en el pasado, por lo que su vinculación con el proyecto era clave. Sin embargo, es necesario avisar de que no se atisba en gran medida esa estética tan peculiar del director. Razón de ello es que, pese a que dirige la primera mitad de la temporada y trabaja como productor ejecutivo junto a un largo listado de personas, no tiene los créditos de creador, por lo que su mano no se encuentra en el guion, el principal eje de la serie. Eso sí, en la concepción del monstruo es donde más se nota su mano, con un desarrollo de la estética del personaje muy cercano a la filmografía de Burton.

Jenna Ortega y Hunter Doohan en 'Miércoles'

Es curioso lo luminosa que es 'Miércoles' pese a la oscuridad que lleva siempre por bandera su personaje. Sin embargo, esta decisión artística, que ocurre a partir de su llegada a Nunca Más, casa a la perfección para contrarrestar la idea de que todos los marginados son seres terroríficos y temibles. La serie trata de presentar a esta minoría temida como personas corrientes, solo que con dones excepcionales. En este punto, la ficción juega muy bien con el uso de metáforas a la hora de plantear cómo alguien es diferente, incluso dentro de su propia familia, y cómo la ve la mayoría predominante de la sociedad. Marginados y "normis" buscan continuamente la concordia, aunque haya gente que intente dinamitarla.

Cambiando de tema, 'Miércoles' realiza constantemente autohomenajes que ya hemos analizado, como la participación de Tim Burton o Christina Ricci. A nivel de personajes, introduce a tío Fétido (Fred Armisen) en un único capítulo. Este díscolo miembro de la familia aparece únicamente para contentar a los fans, dado que su relevancia en la historia es mínima. Las acciones que este realiza las podría haber hecho otro personaje, por lo que podría haber sido fácilmente omitido o sustituido sin mayor contratiempo.

'Miércoles' se descubre como una serie de lo más entretenida que abraza con acierto el misterio. Pese a un primer episodio que se hace algo lento, rápidamente coge ritmo y no flojea en ningún instante. Las pistas del caso están perfectamente distribuidas a lo largo de los ocho episodios que la componen, yendo continuamente de un personaje a otro para tratar de dilucidar quién está detrás de todo lo que está pasando. En suma, se ayuda en algunos puntos de la comedia con los continuos choques de Miércoles con el resto de alumnos y profesores. Quizá uno de sus mayores aciertos sea la valentía que demuestra al no tener reparos en matar a nadie, hecho que ayuda a potenciar una atmósfera de constante peligro entre los personajes. Todos están en riesgo y Miércoles está dispuesta a tomar las riendas de la situación y salvarlos a todos. Si alguien tiene que matarlos, que sea ella.