Crítica de 'The Stand': La pandemia como sí la habías visto antes, ahora por Stephen King

En 2020 lo que sólo habíamos visto en el cine o los libros se ha hecho realidad, y no para bien. La pandemia del COVID-19 ha afectado en mayor o menor medida a todo el mundo, por lo que será difícil que volvamos a ver con los mismos ojos una historia sobre infecciones víricas descontroladas. Es el caso de 'The Stand', serie que adapta la novela de Stephen King titulada en España "Apocalipsis", y que estrena StarzPlay el 3 de enero. El libro es de 1978 y la producción terminó el grueso de su rodaje antes del confinamiento, pero el público que va a recibirlo sí es postpandémico, por lo que la ficción tiene el reto de ofrecer algún incentivo extra para atraparle. Un reto que difícilmente supera.

Owen Teague es Harold en 'The Stand'

La trama arranca en un mundo devastado por una gripe altamente contagiosa y mortal, que acaba con más del 98% de la población mundial. Eso sí, el porcentaje restante es inmune, por lo que debe sobrevivir al caos resultante del colapso de la civilización construyendo una nueva comunidad. El germen de este nuevo proyecto social se da en Boulder, Colorado, a donde llegan diversos supervivientes atraídos por la intrigante figura de Madre Abigail (Whoopi Goldberg), una anciana que parece distanciada de la humanidad y que trata de frenar las insidiosas conspiraciones de Flagg (Alexander Skarsgard), otro ser sobrenatural que no sólo trata de descomponer la nueva sociedad, sino que es responsable de la liberación del virus.

Una premisa que es un déjà vu

Es injusto achacar al argumento un uso de tópicos del género cuando adapta la que es una de las novelas seminales del mismo. Con "Apocalipsis", Stephen King asentó conceptos para la imaginación de escenarios postapocalípticos que se han repetido desde entonces, así que son muchas de las historias posteriores las que han convertido en tópico lo que inició ese libro. Pero la serie llega en 2020, con un espectador acostumbrado a esta clase de ficciones, por lo que es difícil que durante el episodio piloto no tenga la sensación de haberlo visto todo ya antes.

Whoopi Goldberg como Madre Abigail en 'The Stand'

Y no sólo es que la premisa apocalíptica se haya tratado en otros formatos, es que incluso la propia serie te la repite y hace hincapié en ella. Su material promocional insiste en que "sobrevivir es sólo el principio", haciendo referencia a que la construcción de la nueva sociedad de Boulder es el meollo de esta ficción. Sin embargo, el episodio piloto se detiene en esa supervivencia inicial ante la pandemia de forma innecesaria. Teniendo en cuenta lo recurrente y repetido de las situaciones mostradas en ese capítulo, quizá se podría haber contado lo mismo en una pequeña introducción o directamente habérselo saltado, aunque se perdiesen detalles del libro.

Supervivientes para todos los gustos

A pesar de que la serie pueda partir de una premisa poco original, los personajes que van a conformar esta nueva comunidad podrían ser su gran esperanza. Es algo que nos ha enseñado 'The Walking Dead', que también parte de un postapocalipsis no muy original, pero que ha sabido asentarse durante diez años en personajes con trasfondos interesantes y vistosos. La novela original tiene una panoplia de ellos, pero no todos poseen el mismo atractivo y esta adaptación tampoco ha sabido jugar con ellos tan bien.

En el primero de los dos episodios a los que StarzPlay nos ha dado acceso, se nos presenta el origen de Stu (James Marsden), Frannie (Odessa Young) y Harold (Owen Teague). El primero no pasa de ser el clásico héroe que representa al estadounidense medio, el hombre de la calle que se ve envuelto en hechos muy por encima de él. Por otro lado, Harold es un inadaptado social que culpa al mundo que representa la actitud prototípica de los llamados incel, y que por lo tanto siente que la inestable Frannie le debe su amor por haberla salvado. No son historias que se salgan de unos cauces fácilmente predecibles, pese a que los actores, especialmente en el caso de Owen Teague, hagan por elevarla.

Larry y Rita sobreviven como pueden al Nueva York postapocalíptica de 'The Stand'

Por otro lado, el segundo episodio sí nos presenta a personajes más particulares y atractivos, comenzando por Larry, interpretado por Jovan Adepo. El músico en ciernes a quien la pandemia le arrebató su futuro ya podría ser material para una buena historia antes del apocalipsis, pero incluso cuando toca hablar de sus peripecias durante el desmoronamiento de la sociedad, que fue un apartado anodino en los personajes del primer episodio, con él adquiere una dimensión fresca, mostrando perspectivas nuevas. Y funciona todavía mejor al producirse el encontronazo con Rita, personaje a la que Heather Graham llena de una personalidad magnética. Del mismo modo, ese capítulo también se centra en parte en Lloyd (Nat Wolff), que también regala grandes momentos y explora con creatividad este mundo en descomposición, aunque sea un personaje del que cabe esperar que lo mejor esté por verse.

Un mundo extraño, no siempre bien llevado

Alexander Skarsgard como El Hombre Oscuro, el villano más clásico de Stephen King

Otro de los alicientes que podría ofrecernos 'The Stand' y que otras producciones postapocalípticas no tienen es su mundo mágico. El Hombre Oscuro tan presente en historias de Stephen King y su contrapartida, Madre Abigail, juegan un papel relevante manipulando como fuerzas místicas a los protagonistas del relato, abriendo la oportunidad a un sinnúmero de posibilidades creativas. Al final, todo se queda en un concepto muy simplista del bien contra el mal, blanco contra negro. Dios y el demonio jugando a una partida de ajedrez para la que usan a los humanos. Más allá de esa imagen manida, la magia sólo sirve para hacer avanzar la trama convenientemente hacia donde sea necesario.

Teniendo en cuenta los apartados irregulares de guion que nos ofrece 'The Stand', es un alivio comprobar cómo la dirección mantiene un estilo propio uniforme mucho más destacado. Josh Boone es el showrunner, aparte de encargarse de dirigir el piloto, y parece que el director de "Bajo la misma estrella" que ya coqueteó con el terror en "Los Nuevos Mutantes" se ha adentrado del todo en el género para ofrecernos una serie de imágenes efectistas dentro de una factura plenamente cinematográfica. También construye un tono para la serie que no teme explorar momentos escatológicos y de un ácido humor negro, pero sin regodearse en ellos, por lo que su uso resulta más impactante.

Poco convincente

Jovan Adepo es Larry Underwood en 'The Stand'

Lo cierto es que únicamente con esa dirección destacada es difícil que se levante una serie que cuenta con ese hándicap de haber sido superada por la realidad. Aparte de llevar visualmente al siglo XXI la obra de King, probablemente habría sido necesario ampliar y adaptar sus conceptos, o elegir mejor el punto de partida de la historia dentro de un libro extenso y cargado de personajes. Aunque es cierto que 'The Stand' tendrá nueve capítulos en total, en los que podría arrancar tramas más apasionantes y presentar nuevos protagonistas que resulten más atractivos, este inicio no da muestras de alcanzar el ritmo que sería necesario para llegar a ese punto y superar la decepción inicial.