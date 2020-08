La miniserie 'The Stand', basada en la novela de Stephen King, se estrena el 17 de diciembre

'The Stand' es una de esas series que han cobrado mayor relevancia con el estallido de la pandemia de coronavirus. La ficción original de CBS All Access retrata un mundo asolado por los efectos de una plaga, que ha dejado dividida a la población en facciones enfrentadas. Su trama está basada en la novela homónima de Stephen King, y por fin sabemos cuándo podremos verla en acción.

Alexander Skarsgard es Randall Flagg en 'The Stand'

CBS All Access estrenará 'The Stand' el 17 de diciembre, pero no lo hará de golpe, sino que se irán ofreciendo episodios con una periodicidad semanal, como apunta TVLine. Por lo tanto, esta miniserie será uno de los lanzamientos más potentes del próximo invierno. A lo largo de sus nueve episodios presenciaremos la lucha entre el bien y el mal protagonizada por Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgard, James Marsden, Odessa Young, Jovan Adepo, Katherine McNamara, Henry Zaga y Amber Heard.

"Durante los dos años que pasamos haciendo 'The Stand', sentimos la responsabilidad de adaptar la que puede ser la obra más querida de uno de los autores más queridos del mundo, pero ninguno de nosotros habría imaginado que la obra maestra de Stephen King de hace 40 años sobre una pandemia global se volvería tan relevante," ha reconocido el showrunner Benjamin Cavell.

Implicación directa

Las adaptaciones de las novelas y relatos de King son el pan nuestro de cada día, pero en el caso de 'The Stand', la participación del prolífico escritor no será para nada anecdótica. Tanto es así que el propio autor ha firmado el guion del último episodio, añadiendo un epílogo inédito que le dará una nueva dimensión a esta adaptación, que contará con novedades con respecto a la obra original.