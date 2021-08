'La última cena' se ha visto envuelta en una polémica tras la emisión del programa del jueves 5 de agosto. Alba Carrillo y Lucía Pariente han sido las cocineras en la nueva entrega de Mediaset. Madre e hija debían enfrentarse a un ingrediente sorpresa para incorporar en el menú: anguilas vivas, algo que no gustó a la audiencia, que acusó al programa de "maltrato animal".

Alba Carrillo y Lucía Pariente en 'La última cena'

Lo que parecía una noche cargada de humor acabó horrorizando a los espectadores tras ver un vídeo en el que madre e hija debían coger a la anguila viva de una pecera y matarla para posteriormente cocinarla. El programa de Telecinco se ha llevado un aluvión de críticas por la crueldad de las imágenes.

"Me da una pena que me muero", decía Lucía Pariente al sacar a la anguila de la pecera. "No, no, no. No puedo hacerlo", le contestaba su hija. La modelo se alejaba tras ver a su madre matar al pez. Tras visionar la secuencia, los espectadores no tardaron en criticar al programa presentado por Paz Padilla en redes sociales.

#LaUltimaCena3 @laultimacenat5



Tenéis a unos animales agonizando, asfixiándose en una pecera sin casi agua y mientras mueren lenta , agónica y dolorosamente jugáis con ellos y lo mostráis públicamente



Luego vais de animalistas y antitaurinos

@PartidoPACMA @guardiacivil — Giputxi (@Gipito7) August 5, 2021

Innecesario el momento anguila, totalmente innecesario. Qué brutalidad, en serio#LaUltimaCena3 — Olga.o7 (@0lga_o7) August 5, 2021

Momento de lo do decapitar la anguila...sobraba.....#LaUltimaCena3 — lola (@DOLORES_SPAIN) August 5, 2021

#LaUltimaCena3 No pude continuar viéndolo me dio mucha pena y vergüenza ver a Paz Padilla con la anguila agonizando mientras ella intentaba ponérsela en el cuello a Lydia .

Era necesario ese espectáculo de maltrato animal????? — yomismamente???????? ??????????????????????????? (@frikidelujo) August 6, 2021

#LaÚltimaCena3 en casa hemos apagado la tele, no queremos cenar viendo como matan una anguila, le cortan la cabeza y sigue moviéndose. Innecesario y de mal gusto, sea de quién sea la idea @fabricatele @laultimacenat5 asqueroso — El diablo llama...???????????????????? (@InstaFran_Cat) August 5, 2021

Totalmente innecesario la escena matando a una anguila. Que mal cuerpo me ha dejado. Horrible #NoAlMaltratoAnimal #LaUltimaCena3 — Amelia (@amelia_929) August 5, 2021

estoy con mi hija Claudia de 8 años viendo el programa y de repente Paz Padilla saca a la anguila de la pecera hasta ahogarla dejándola sin oxígeno. Claudia acaba de matar a 3 de nuestros peces del acuario que tenemos en casa "Como Paz Padilla mamá" me ha dicho???????????? #LaUltimaCena3 — ???????????? ???????????????? #AbuSkam (@AbuAlbala_) August 5, 2021

La audiencia estalla: "Maltrato animal"

"Tenéis a unos animales agonizando, asfixiándose en una pecera sin casi agua y mientras mueren lenta, agónica y dolorosamente jugáis con ellos y lo mostráis públicamente. Luego vais de animalistas y antitaurinos" o "innecesario el momento anguila, totalmente innecesario. Qué brutalidad, en serio" han sido algunos de los mensajes de los espectadores que afirman que no es apropiada dicha escena en un programa de prime time.