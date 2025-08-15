FormulaTV
Disney+ anuncia la fecha de estreno de 'Thunderbolts*' y adelanta la próxima serie de Marvel
©Marvel Studios
Por Alejandro RoderaPublicado: Viernes 15 Agosto 2025 10:00 (hace 4 horas)

El Universo de Marvel ya ha puesto en marcha su Fase 6 con 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' y 'Los ojos de Wakanda', pero todavía tenía una cuenta pendiente de la etapa previa. Tras el lanzamiento en streaming de 'Capitán América: Brave New World', la siguiente en llegar a Disney+ debía ser 'Thunderbolts*', que arrancó su andadura en los cines españoles a finales de abril y, tiempo después de haber abandonado las salas, finalmente ha anunciado su desembarque en la plataforma.

La última cinta de la Fase 5 estará disponible en Disney+ a partir del 27 de agosto, como ha anunciado el propio servicio de streaming. De este modo, la película dirigida por Jake Schreier tendrá una segunda oportunidad para tratar de recalar entre el público, ya que, pese a haber cosechado una recepción positiva entre prensa y público, fue incapaz de amasar una recaudación digna del estatus de su franquicia. Una vez finalizada su trayectoria en la gran pantalla, 'Thunderbolts*' se conformó con un bote de 382,43 millones de dólares, con el cual no logra ni siquiera colarse en el top 10 del año.

Sebastian Stan vuelve a interpretar a Bucky Barnes en 'Thunderbolts*'

De hecho, no ha conseguido superar a 'Capitán América: Brave New World', cuyos 415,1 millones de dólares fueron considerados un tropiezo dentro de los estándares de la saga. En cualquier caso, la ventana proporcionada por Disney+ permitirá a 'Thunderbolts*' acercarse a un nuevo público con la intención de consagrar a su atípico equipo, liderado por Florence Pugh como Yelena Belova.

El personaje al que ya vimos en 'Viuda Negra' y 'Ojo de Halcón' regresa aquí como parte de una banda de inadaptados de la que también forman parte Bucky Barnes, Guardián Rojo, Fantasma, Supervisora y John Walker. Los destinos de todos ellos se cruzan por una treta de Valentina Allegra de Fontaine que, mediante una letal trampa, les empujará a plantar cara a los fantasmas de su pasado mientras resuelven una peligrosa conspiración.

Marvel explorará una terrorífica realidad alternativa en 'Marvel Zombies'

Empujón en el calendario

Una vez completada la Fase 5 en Disney+, el siguiente paso será seguir avanzando en el sexto segmento de la franquicia con otro proyecto animado, 'Marvel Zombies', cuyo estreno estaba inicialmente previsto para el 3 de octubre. Sin embargo, al igual que sucedió recientemente con 'Los ojos de Wakanda', el spin-off de '¿Qué pasaría si...?' adelantará su lanzamiento, que, según Collider, se producirá el 24 de septiembre.

