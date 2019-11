Cuatro planea estrenar 'El bribón' con Pablo Chiapella el lunes 25 de noviembre

Es innegable que uno de los principales problemas de Cuatro es su tarde. Esta es sin duda la franja más débil de todo su day-time y prueba de ello son los bajos índices de audiencia que anotan las apuestas que a día de hoy la integran. Por ello no sorprende que Mediaset España haya decidido mover ficha este mismo mes de noviembre. Un cambio de presentador en su principal magacín y el estreno de un concurso con uno de sus rostros más mediáticos y queridos son las dos principales bazas con las que intentará remontar unos pobres datos, que laSexta logra superar sin problema alguno a diario.

Pablo Chiapella presenta 'El Bribón'

El lunes 25 de noviembre la cadena estrenará 'El bribón', un nuevo concurso diario conducido por Pablo Chiapella, tal y como avanza La Vanguardia. El espacio cubrirá el hueco dejado por 'Me quedo contigo', el dating show producido por Fremantle y conducido por Jesús Vázquez. El espacio no ha cubierto en absoluto las expectativas del grupo y es que si su emisión inicial en Telecinco obtuvo bajos índices de audiencia, estos resultados se han replicado a diario en la tarde de Cuatro. El espacio no se ha ganado el favor del público y por ello será relevado por el nuevo concurso diario.

Uno de los integrantes del elenco de 'La que se avecina' es el presentador de esta nueva apuesta que llega de la mano de Producciones Mandarina en la que tres parejas lucharán a diario por llevarse un premio de 70.000 euros en metálico y la posibilidad de volver un día después. A lo largo de toda la entrega deberán demostrar sus conocimientos sobre cultura general y popular y solo la mejor pareja llegará a la prueba definitiva, 'El bribón', un juego en el que las cifras y las bolas serán protagonistas. Por ahora no conocemos más detalles de la mecánica, peor lo que sí está claro es que es un formato destinado a crear una masa de seguidores fiel que lo siga día a día. ¿Funcionará la apuesta?

'Cuatro al día' estrena presentador

No será la única novedad que los espectadores de Cuatro vivirán ese lunes 25 de noviembre y es que ese es el día elegido para iniciar la nueva etapa de 'Cuatro al día'. El magacín de Unicorn Content se reinventa con Joaquín Prat como nuevo presentador. La periodista Carme Chaparro deja el espacio para hacerse cargo del programa de Telecinco 'Mujeres al poder'. El hasta ahora copresentador de 'El programa de Ana Rosa' abandona el matinal y lo hace para ponerse al frente de su gran aventura televisiva en solitario. Con este recambio, Mediaset busca una mejora de audiencia ya que hasta ahora el formato no ha logrado los datos esperados para Cuatro.