8 curiosidades sobre Can Yaman, protagonista de 'Erkenci Kus' y 'Dolunay', que quizás no conocías

Con el estreno de 'Fatmagül' en Nova a principios de 2018 y de 'Kara Sevda (Amor eterno)' en Divinity tiempo después, Atresmedia y Mediaset abrieron sus puertas a las ficciones turcas y, con ello, a los intérpretes de dicho país. Entre ellos, uno de los más destacados en España y la mayor parte de los países en los que se han emitido sus producciones, está Can Yaman, conocido por su papel protagonista en 'Erkenci Kus: Pájaro soñador', serie que Divinity estrenó a principios de abril, donde concluyó su emisión dos meses después que se emitiera el desenlace en Turquía a principios de agosto.

Can Yaman en su primer papel como Bedir en 'Gönül Isleri', junto a su compañera Sinem Kobal

Aunque en España se ha dado a conocer por la telenovela 'Erkenci kus', uno de sus últimos trabajos, lo cierto es que la fama de Yaman en otros países, como Italia, Grecia o prácticamente toda Latinoamérica, nació a raíz de la emisión de producciones anteriores, especialmente 'Dolunay'. Un éxito que nació en Turquía en 2014 con su estreno como actor en la ficción 'Gönül Isleri', donde el actor interpretaba a Bedir, papel secundario gracias al cual dio el salto a la fama y ocupó su primer papel como protagonista un año después en la serie 'Inadina Ask', iniciando así una trayectoria profesional cuya fama no ha dejado de crecer desde entonces. Con motivo del cumpleaños de Can Yaman, en FormulaTV recogemos una serie de curiosidades sobre el actor turco, más allá de su trabajo como intérprete, que quizás no sean muy conocidas.

1 Una familia multicultural

Can Yaman, con el escudo del Besiktas, en 'Dolunay'

Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en la ciudad de Estambul, como hijo único de una pareja formada por un abogado y una profesora que, cuando Yaman tenía cinco años de edad, decidió divorciarse. Dentro de su familia, Yaman ha podido disfrutar de las influencias de distintas culturas, dados los orígenes dispares de algunos de sus familiares: mientras que su abuelo paterno era inmigrante albanés con raíces en Kosovo, su abuela procedía de Macedonia.

Además, el actor es sobrino del entrenador turco Fuat Yaman, cuya carrera profesional como jugador comenzó en el Besiktas (cuyo escudo se puede ver en 'Dolunay' en alguna ocasión) en 1978 y concluyó en 1993, años en los que fichó por varios equipos de fútbol turcos. Antes de ejercer como entrenador, Fuat ejerció como técnico asistente de Johan Benjamin Toshack, conocido entrenador Galés, tras lo cual obtuvo el puesto de entrenador hasta que se retiró a finales de 2012 después de trabajar con el Bandirmaspor.

2 Un estudiante modelo

Can Yaman en su papel protagonista en 'Erkenci Kus'

La trayectoria estudiantil de Can Yaman comenzó en la escuela primaria de Bilfen de la ciudad de Estambul, antes de que ingresara en un Liceo italiano de la capital turca para cursar secundaria. Un centro donde el actor tuvo la oportunidad de aprender italiano, idioma que habla con fluidez, al igual que el inglés y el alemán. Con su paso por dicho centro, Yaman destacó como buen estudiante hasta el punto de ser incluido en un programa de intercambio gracias al cual viajó a Estados Unidos. A su regreso a Turquía, ingresó en la universidad de Yeditepe, concretamente en la Facultad de Derecho, donde se graduó en 2012, para después realizar una pasantía, tras la cual acabó trabajando durante seis meses en la empresa PwC, una de las firmas de consultoría más grandes del mundo, donde pudo ejercer su profesión en lugares tan dispares como Nueva York o Italia, antes de darse a conocer a nivel internacional con su faceta como actor.

3 Muy polifacético

Can Yaman en su época como jugador de baloncesto y practicando boxeo

Durante la emisión de 'Erkenci Kus', queda bastante clara la dedicación de Can Yaman por el boxeo y el cross-fit, deporte que se le ve practicar alguna que otra vez en la serie, incluso acompañado por su compañera de reparto, Demet Özdemir. Sin embargo, este no es el único deporte al que se ha dedicado el actor a lo largo de su vida: Yaman también ha practicado tenis de mesa, rafting, badminton y baloncesto, deporte por el que, de hecho, consiguió una beca para llevar a cabo su carrera universitaria. Además, el intérprete también practicó fútbol antes de decantarse por el baloncesto. Un deporte cuya pasión procede principalmente por su familia paterna, dado que tres de los cuatro hermanos de su padre practicaban este deporte, incluido Fuat. Más allá de su afición al deporte, Yaman también ha declarado su gusto por el baile y la música, disciplina en la que toca instrumentos como el piano y la guitarra.

4 La actuación, de hobby a profesión

Can Yaman junto a su mánager Cüneyt Sayil

"Fue más una coincidencia", reconoció el propio Yaman en una entrevista, al hablar de su salto al mundo de la interpretación. Un proceso que comenzó cuando, tras concluir sus estudios en Derecho y estar un tiempo ejerciendo como abogado, decidió darse un descanso y se trasladó a la localidad de Bodrum. Fue allí donde, tal y como contó el propio actor, conoció a Cüneyt Sayil, su actual mánager, de quien recibió algunas clases con las que se inició en el mundo de la interpretación, animado por la idea de aprender algo nuevo. Tras esa iniciación, enviaron las primeras solicitudes de casting, gracias a lo cual obtuvo su primer papel en 'Gönül Isleri', serie que se emitió en 2014. "Grandes personas como Sinem Kobal o Selma Ergec estaban en ese equipo. Fue una gran oportunidad para mí con todos estos grandes actores y actrices", declaró Yaman, al recordar su paso por su primera ficción.

5 Dos papeles con importantes cambios físicos

Can Yaman como Can Divit en 'Erkenci kus'

Aunque la carrera como actor de Can Yaman cuenta por el momento con un total de cinco ficciones a sus espaldas, el intérprete ha tenido que adaptarse de forma considerable, a nivel físico, para dos papeles en concreto: el personaje de Bedir en 'Gönül Iseri' y el de Can Divit, protagonista de 'Erkenci Kus'. "El director me dijo que me veía muy fornido y que mi personaje era más delgado. Así que me sugirió que perdiera seis o siete kilos de músculos y me dijo que dejara crecer un bigote y me cortara el pelo", relató el actor, al hablar de su primera papel, en 2014. Una meta que Yaman no dudó en marcarse y, tras mucho esfuerzo, volvió a presentarse a una audición un mes después, donde obtuvo el papel de Bedir.

Fue tras su paso por 'Dolunay' cuando Can Yaman volvió a hacer frente a un nuevo e importante cambio físico para conseguir el papel protagonista en 'Erkenci Kus'. La ficción que protagonizó junto a Özge Gürel, actualmente en emisión en Divinity, concluyó a finales de 2017, tras lo cual Yaman tuvo un descanso de dos meses antes de que el nuevo proyecto con Demet Özdemir llegara a sus manos, en febrero. "Entonces empecé a boxear y a practicar crossfit. Tuve un entrenamiento duro porque el personaje es un tipo de persona que disfruta del aire libre, es un fotógrafo que vive en todo el mundo, en lugares realmente peligrosos", explicó el propio actor, al recordar su preparación para ponerse en la piel de Can Divit.

6 Siete galardones en dos años

Can Yaman y Demet Özdemir posan con sus premios Golden Butterlfly

A pesar de tener una carrera profesional como actor más bien breve hasta el momento, no hay duda alguna de que 'Erkenci Kus' ha supuesto un empujón para Can Yaman a la hora de darse a conocer no solo en Turquía, sino en todos aquellos países en los que se ha emitido algunas de sus producciones. Un éxito de la conocida comedia turca que se ha visto reflejado en seis de los siete galardones que ha recibido en los dos últimos años, a excepción del premio Çekmeköy 2023 Social Awareness Award a Mejor Actor que Yaman recibió en 2017 por 'Hangimiz Sevmedik'

De esa forma, gracias a 'Erkenci Kus', Can Yaman obtuvo su primera galardón por la comedia, un Golden Butterfly a Mejor actor de comedia romántica en 2018. Un premio al que siguieron otros cinco hasta la fecha: un Magazinn.com "Media and Art Award" a Mejor pareja de series junto a Demet Özdemir (2018); un GQ Men of the year a Mejor actor en ascenso (2019); un premio a Mejor pareja del año junto a Özdemir, otorgado por Magazinci (2019); un Murex d'Or, los premios más importantes de Oriente Medio, celebrados en Líbano, a Mejor actor junto a Demet, quien fue galardonada con el premio a Mejor actriz (2019); y un Turkey Youth Award a Mejor actor de serie, este mismo año. Todos ellos a causa de su trabajo en 'Erkenci Kus', a pesar de que fue finalmente cancelada, a excepción del premio turco .

7 Portada de varias revistas y una trilogía literaria

Can Yaman en una de sus primeras portadas de revista, como imagen de la trilogía "Lacivert" y en Men's Health

Es más que evidente que, más allá de su trabajo como actor, Can Yaman también se ha visto favorecido por su admirable físico. Con una altura de 1,83 metros y una vida dedicada al deporte y a la buena alimentación, el actor turco ha formado parte de diversas portadas desde que arrancó su carrera como actor en 2014. Su primera aparición en una revista se remonta a octubre de 2015, con una entrevista para InStyle.

No fue hasta agosto de 2017 cuando el actor protagonizó su primera portada en Be Man, tras la cual fue portada en noviembre de ese mismo año en la revista Istanbul Life, donde repitió en julio de 2018. En diciembre de 2017 su imagen fue portada de All Men y, ocho meses después, de Men's Health, una de las más sonadas. A ellas se unen las dos últimas, ambas para la revista Hello!, en agosto de 2018 y noviembre de 2019, cuya imagen fue tomada durante su paso por Roma y Cannes. A estas portadas en los medios, se une también su imagen como James Hunter, personaje protagonista de la trilogía literaria "Lacivert" (traducido como "azul marino" en español), de la escritora turca T. Y. Mazer, cuya primera publicación se lanzó en 2018.

8 Algunos conflictos en el pasado

La actriz Yeliz Kuvanci y Can Yaman en 'Inadina Ask'

Durante su trayectoria como actor, Can Yaman ha tenido algunos baches, especialmente durante su paso por 'Hangimiz Savmedik', la segunda producción que protagonizó tras 'Inadina Ask'. En 2016, tal y como informaron diversos medios turcos, Yaman protagonizó una pelea con Selen Soyder, su compañera de reparto y protagonista, durante la cual el actor le lanzó un té caliente a la actriz, quien no dudó en denunciar los hechos. Tras tener en cuenta los testimonio de los presentes y las imágenes del set de grabación, un tribunal dictaminó la culpabilidad de Yaman, lo que supuso una sanción de 7.830 liras turcas y la obligación de pedir disculpas públicamente. Un enfrentamiento que, además, acabó empujando a Soyder a abandonar la serie, donde fue sustituida por la actriz Yeliz Kuvanci.

Más recientemente, Yaman fue acusado de haber lanzado una cámara a unos fans que se habrían colado en el set de rodaje de 'Erkenci Kus', en plena grabación. Sin embargo, en ese caso el actor recibió el apoyo de su compañera Demet Özdemir, quien aclaró la situación al contar lo ocurrido: un hombre se habría colado en el plató, donde empezó a insultarla, momento en el que Yaman salió en su defensa y no dudó en detener al desconocido para evitar que agrediese a la actriz, momento en el que una cámara cayó al suelo de forma accidental.