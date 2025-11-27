Curro y Ángela disparan contra Lorenzo en 'La promesa': Así se ha resuelto el tenso duelo

Por Fernando S. Palenzuela |

Esta noticia contiene spoilers

'La promesa' llevó al máximo la tensión entre Curro y Lorenzo con un capítulo en el que el lacayo tenía secuestrado al capitán en la habitación secreta del palacio. La ira por el modo en el que Lorenzo se estaba comportando con Ángela se apoderó tanto del joven que le nubló el juicio hasta el punto de torturarlo para que confesara la verdad.

Lorenzo aparecía atado a una silla clamando ayuda, algo que Curro le decía que era en vano, pues nadie podía escucharlos. El lacayo lo acusaba de haber asesinado a Jana y de enloquecer a Eugenia, lo que se suma a todo lo que le está haciendo a Ángela con tal de hacerle daño a él. Sin embargo, el capitán únicamente aceptaba que él estaba utilizando a su futura mujer pese a las dudas de su captor.

Curro se prepara para disparar a Lorenzo en 'La promesa'

El asunto se ponía serio en el momento en el que Curro descubría que tenía una pistola guardada y que lo que quería era venganza. Lorenzo se defendía asegurando que no era un asesino, pero Curro se envalentonaba afirmando que tendría que descubrirlo. Después de un duelo verbal con Curro llorando y Lorenzo utilizando la carta de su infancia, el lacayo sacaba de nuevo la pistola y le mostraba que tenía una única bala, por lo que comenzaba el juego.

Pregunta, disparo, pregunta

Curro le explicaba las reglas del juego:. En el inicio de esta ruleta rusa, Curro lo apuntaba y le preguntaba si había enloquecido a Eugenia. Lorenzo se negaba a responder, pero. Esto provocaba el nerviosismo del capitán, que se daba cuenta de que su hijo adoptivo no estaba bromeando y que se acababa de librar de un disparo.

Una vez que le repetía la pregunta, Lorenzo negaba y Curro volvía a disparar, sin éxito, lo que asustaba al capitán. Ya más nervioso, le pedía que parara con lo que estaba haciendo. Curro le preguntaba si había atentado contra su vida, pero la contestación del capitán no iba por ahí, por lo que Curro disparaba otra vez, de nuevo sin bala. El capitán ya empezaba a llorar asustado y, al responder que no a la misma pregunta de antes, el lacayo volvía a disparar.

Curro apunta a Lorenzo en 'La promesa'

"Estás teniendo mucha suerte, pero solo quedan dos disparos", le recordaba Curro a su padre adoptivo. "Estás enfermo", decía Lorenzo. El siguiente disparo se producía cuando Lorenzo negaba haber secuestrado a Ángela, de modo que al capitán solo le quedaba una oportunidad de vida.

El último disparo

"¿Asesinó a Jana Expósito?", preguntaba con claridad Curro. Lorenzo negaba y el lacayo repetía su pregunta, colocando la pistola en la sien del capitán. Este volvía a negar y Curro se preparaba para otro disparo justo cuando Ángela entraba por la puerta y veía toda la escena. "Te pido, por favor, que bajes el arma y no cometas ninguna locura", le rogaba su amada. "Tú no eres esto, no lo eres, suelta el arma, por favor". "Sería tan fácil dispararle, matarle y nadie se enteraría jamás", contestaba el lacayo.

Finalmente, Curro bajaba el arma y dejaba la pistola sobre un mueble. Ángela corría a abrazarlo para tranquilizarlo y le recordaba que la pistola no era la solución. Lorenzo exigía que lo desataran y Curro le volvía a pedir que no se casara con Ángela, pero su padre se negaba. La joven intentaba tomar las riendas de la situación, pidiéndoselo ella. No obstante, esto no servía al hombre: "Yo quiero que seas feliz, pero va a tener que ser a mi lado".

Ángela dispara a Lorenzo en 'La promesa'

"Tras este burdo y patético intento de secuestrarme, mis ganas de contraer matrimonio contigo no han hecho más que aumentar", aseguraba el capitán, que dejaba a Curro exhausto. Lorenzo volvía a humillar a los jóvenes e incluso le decía a ella que iba a ser "una madre ejemplar" y que le daría "mucha descendencia". Esto llevaba al límite a la hija de Leocadia hasta el punto de coger la pistola y dispararla, pero se descubría que estaba vacía, ya que Curro nunca metió la bala.

Ángela salía huyendo al darse cuenta de que había sido capaz de disparar la pistola y Lorenzo aprovechaba para atacar de nuevo a Curro: "Eres muy poco hombre, al menos ella ha disparado". Esto provocaba que Curro metiera la bala en la pistola y apuntara de nuevo al capitán, momento en el que el capítulo terminaba.