'La promesa' empezará una investigación y desubicará a Samuel tras la decisión de María Fernández

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #23 de 3.673
- 93
- 54
A pesar de la tensísima situación que se ha vivido en la habitación secreta de 'La promesa, la familia Luján ha permanecido totalmente al margen de lo ocurrido en ella . A su vez, en el hangar, Enora ha compartido con Manuel su idea de fijarse en la relación de don Luis y don Lisandro. El joven ha accedido, pero con una condición: que Toño pueda sumarse a la investigación.
Por otra parte, la salida de los dientes de los bebés está siendo un asunto delicado, aunque ha servido para que Adriano y Martina acerquen posturas, aunque ella sigue atravesando situaciones difíciles con Jacobo, con quien promete solucionar las cosas una vez todo se tranquilice.
En otro orden de cosas, la solicitud de los señores de 'La promesa' de una receta de Madame Cocotte ha puesto la cocina patas arriba y María Fernández se ha decidido por fin a hablar con el padre del bebé que está esperando. Ya en el episodio del viernes 28 de noviembre de 2025, la ficción de La 1 cierra la semana con la frustración de Lope y Vera, que acudirán a la Guardia Civil para denunciar el robo de las recetas, pero nadie les tomará en serio.
¿Qué pasará mañana?
Los bebés dejarán de dar guerra con su dentición, recuperándose rápidamente. Esto dará lugar a algo que Martina ha estado evitando durante mucho tiempo: una necesaria conversación con Jacobo sobre el futuro de su relación. ¿Decidirá la pareja seguir adelante o este tiempo les habrá servido para darse cuenta de que el amor entre ellos se ha acabado de forma definitiva?