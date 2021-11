'Secret Story: La noche de los secretos' alcanzó su décima cita en la noche del domingo 14 de noviembre, con Jordi González, quien pudo charlar con Cynthia Martínez tras su expulsión hacía apenas unos días. Una ocasión en la que el programa realizó un recopilatorio de algunas de las alabanzas que sus compañeros habían manifestado sobre ella, lo que emocionó profundamente a la madrileña, quien también hizo balance de su paso por el reality.

Cynthia Martínez se emociona al escuchar a sus compañeros de 'Secret Story'

"Tiene que estar superfeliz, muy orgullosa del concurso que ha hecho, muy orgullosa de ser la mujer que es", valoraba Isabel Rábago, sobre su compañera, mientras que Miguel Frigenti aseguraba que "me ha dado pena en este concurso. Al principio le costó encontrar su sitio". "Es muy impulsiva, muy intensa, repite las cosas y entra en bucle, pero tiene muy buen rollo y esos son los momentos con los que me quedo", opinaba por su parte Julen de la Guerra. La madrileña también recibió los elogios de los Gemeliers, Daniel y Jesús Oviedo, quienes manifestaron que "es una chiquilla muy sensible, que se lo toma a lo personal y llega un punto en el que, mentalmente, estaba agotada".

"Vale un montón, la echaremos mucho de menos", recalcó por su parte Luis Rollán, en un vídeo que cerraba Rábago manifestado su orgullo por "haberla conocido". "Me emociono y estoy superfeliz porque, al final, me siento orgullosa del paso que he hecho por el programa", confesaba Martínez, entre lágrimas, tras lo cual admitía que "sé que me han faltado cosas: una de las críticas que me hago es que me he reprimido cosas y es verdad que me ha costado a veces encontrar mi sitio, pero no he estado a la sombra de nadie". Asimismo, la madrileña defendió que "estaba con Isabel porque era una de las personas con las que me sentía más segura y con quien más feliz estaba dentro de la casa", al igual que aseguraba que "he ido a pasármelo bien, disfrutar. Me ha encantado vivir esta experiencia, porque llevo muchos años en televisión, y la agradezco muchísimo".

"Mi forma de concursar no es hacer daño"

"Yo soy así. No me gusta hacer daño a la gente, soy supergenerosa. Es verdad que la casa, a veces, han confundido la sensibilidad con la debilidad. Soy muy fuerte mentalmente", confesó Martínez. La última expulsada desveló que "he vivido cosas en mi vida que ya se verán y había ocasiones en las que no quería entrar en ciertos conflictos porque me recordaban a historias y yo entré con mucha paz, algo que me ha costado mucho porque yo he sido muy rebelde, con poco filtro. Y ahí he hecho un trabajo mental muy importante para mí". "Veo que la gente ha valorado realmente como me he comportado en la casa", manifestó la madrileña, sobre las palabras de sus compañeros, y recalcó que "con la gente que me ha atacado he sacado las garras y no me he callado tampoco". "Simplemente, creo que hay maneras de hacer un concurso y mi forma no es hacer daño a los demás ni faltando al respeto", remató la concursante.